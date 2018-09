Wo die Rechtsabbiegespur auf die Waller Herrstraße entstehen soll, können jetzt noch Autos parken. (Roland Scheitz)

Eigentlich schien schon alles klar: Im Februar hatten Mitarbeiter der Bremer Straßenbahn AG (BSAG) gemeinsam mit den von ihnen beauftragten Verkehrsplanern dem Waller Beirat die nächste Baumaßnahme vorgestellt, die ab Juli kommenden Jahres über die Bühne gehen soll: Dann will das Unternehmen auf der Waller Heerstraße zwischen Oldesloer Straße und der Haltestelle „Utbremer Straße“ die Schienen erneuern. Bekanntlich werden seit geraumer Zeit abschnittsweise die Gleise modernisiert und dabei auseinandergezogen, damit dort in etwa drei Jahren, nach dem großen Umbau des Depots in Gröpelingen, die neuen – und breiteren – Straßenbahnen fahren können.

Die Sache ließ sich zunächst ähnlich unproblematisch an, wie zuvor schon die anderen Abschnitte: Mitte Mai hatte im Rahmen der Trägerbefassung der Bauausschuss des Waller Beirats bei einer Enthaltung der Planung zugestimmt. Drei Monate später, am 14. August, hatten die Waller Ortspolitiker das Thema aber erneut auf der Tagesordnung. Die Bürgerinitiative Waller Wied hatte Ende Juli einen Antrag beim Ortsamt eingereicht; sie lehnt die im Zuge der Gleiserneuerung geplante Verbreiterung der Fahrbahn am Waller Ring unmittelbar an der Kreuzung Waller Heerstraße ab.

Angst vor "Expressroute"

Die Befürchtung der Bürgerinitiative: Durch die Verbreiterung der Fahrspur würde die Route Überseestadt – Waller Ring – Osterfeuerberger Ring für Autofahrer deutlich attraktiver als bisher und könnte somit vermehrt Autofahrer aus der Überseestadt anziehen. „Damit würde die beliebte ‚Expressroute‘ Waller Ring zur B75 eine Renaissance erfahren und einen unerwünschten Abfluss aus der Überseestadt mit entsprechendem Verkehrsdruck erzeugen“, heißt es im Antrag der Bürgerinitiative, die Mitte August schließlich auch den Bauausschuss des Waller Beirats von ihrem Anliegen überzeugen konnte. Das Ortsamt schickte daraufhin einen Widerspruch an die BSAG; darin fordern die Ortspolitiker, die bisherige Fahrbahnbreite beizubehalten. Durch einen Umbau würden zusätzliche Durchgangsverkehre aus der Überseestadt angezogen und diese zusätzlichen Verkehrsmengen mit Lärm und Abgasen die Waller Bewohner an Waller Ring, Osterfeuerberger Ring und Waller Heerstraße belasten, heißt es in der Erklärung dazu. Manche Ortspolitiker halten es dabei sogar für möglich, dass mit dem Ausbau des Waller Rings am Ende doch noch dem von der Bürgerinitiative bekanntlich vehement abgelehnten „Durchstich“ von der Hafenstraße zur Nordstraße Vorschub geleistet werden könnte.

Außerdem befürchten die Beiratspolitiker, dass Drängler nach dem Umbau vermehrt Rad- und Fußweg überfahren und damit schwächere Verkehrsteilnehmer bedrängen und gefährden könnten. „Wir wollen nicht, dass Verkehre aus der Überseestadt über Zentral-Walle abgewickelt werden“, fasst es Karsten Seidel von der Grünen-Fraktion zusammen, die den Antrag für den Widerspruch gestellt hatte.

„Ich war ehrlich gesagt etwas überrascht darüber“, sagt dazu BSAG-Projektleiter Christian Balke, der daraufhin nun dem Bauausschuss einen zweiten Besuch abgestattet hat. Gemeinsam mit Bernd-Stefan Köster, Referatsleiter Verkehrstechnik beim ASV, versuchte er dabei nun, die Notwendigkeit der Maßnahme nochmals zu verdeutlichen.

Geplant ist konkret, den Fahrstreifen von jetzt 3,50 Meter auf 5,50 Meter zu verbreitern und auf diese Weise Rechtsabbiegern und Geradeausfahrern mehr Raum als bisher zu geben. Für die Verbreiterung müssen die fünf Parkplätze am Straßenrand weichen. Das Ganze hat Balke zufolge verkehrstechnische Gründe. Denn ein Gutachten hatte im Vorfeld ergeben, dass während der Grünphasen ansonsten zu wenig Autos über die Kreuzung kämen. Die Folge: ein gewaltiger Rückstau, womöglich bis zur Vegesacker Straße. Diesen Stau, warnt auch Bernd-Stefan Köster, könne man nachträglich nicht mehr regulieren: „Den Verkehr kriegen wir dann da nicht mehr raus. Da habe ich keine Chance, da signaltechnisch noch was zu machen.“

Dass ohne die Fahrbahn-Erweiterung zukünftig weniger Autos vom Waller Ring aus bei Grün über die Kreuzung kämen, liegt ihm zufolge daran, dass dann der Verkehr auf der Hauptachse Waller Heerstraße mehr Zeit brauchen wird. Nach dem Umbau nämlich werden sich Straßenbahn und Autos ab der Kreuzung in Richtung stadtauswärts die Fahrbahn auf der Heerstraße teilen: „Im Moment können Bahn und Autos noch gleichzeitig fahren, aber in Zukunft fährt erst die Bahn und die Autos müssen hinterherfahren. Das muss kompensiert werden, denn alle anderen warten zunächst“, erklärt Köster. Der geplante Umbau sei dementsprechend notwendig, um das bisherige Niveau an Verkehrsaufkommen zu halten, so der ASV-Referatsleiter weiter: „Uns ist nicht daran gelegen, die Achse über den Waller Ring attraktiver zu machen – in keiner Weise! Es geht nicht darum, dass dort in Zukunft mehr Autos fahren sollen. Und: Die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer ist uns wichtig.“

Köster ist dabei außerdem davon überzeugt, dass Radfahrer am Waller Ring vor der Kreuzung zukünftig deutlich besser von Autofahrern gesehen werden als bislang, da der Radweg später bündig zur Fahrbahn verlaufe – und zwar leicht erhöht, was Autofahrer vom Überfahren der Trennlinie abhalten werde.

Ob Balke und Köster die Waller Beiratspolitiker mit ihren Argumenten doch noch davon überzeugen können, dass ihr Vorhaben sinnvoll ist, ist allerdings noch offen. Der Fachausschuss will sich alsbald noch einmal beraten und dann eine abschließende Stellungnahme abgeben.