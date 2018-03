„Die sicher gestellte Sanierung des Westbads, die Planungen zum Dedesdorfer Platz und Osterfeuerberger Ring sind wichtige kommunalpolitische Erfolge“, betrachtet Wagner als gute Erfolge der politischen Arbeit, seit er vor zwei Jahren erstmals zum Vorsitzenden gewählt wurde.

Neben positiven Entwicklungen im Ortsverein und der Stadtteilpolitik habe die Partei mit Initiativen auch erheblichen Einfluss auf Stadt und Land genommen. So wurde ein Antrag gestellt, den Reformationstag als regulären gesetzlichen Feiertag in Bremen beizubehalten – vielleicht lasse sich sogar auf eine norddeutsche Lösung in diese Richtung hoffen.

An der Spitze des Ortsverbandes wurden neben Falk Wagner Stellvertreterin Silke Harth und Schriftführer Gerald Wagner mit großer Mehrheit in ihren Funktionen bestätigt. Einstimmig neu gewählt wurde Hauke van Almelo als Kassierer in Nachfolge von Hans-Dieter Köhn. Wieder oder neu in den Vorstand gewählt wurden Christian Boiselle, Jürgen Pohlmann, Angela Stoklosinski, Brigitte Grziwa-Pohlmann, Elena Reichwald und Nicoletta Witt.

Nun wartet eine neue Aufgabe auf den Vorsitzenden: Einstimmig nominierte ihn die Waller SPD als Kandidaten für den Vorsitz des SPD-Unterbezirks Bremen-Stadt.