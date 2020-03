Utbremen. Träume sind so vielfältig wie das Leben selbst. Denn ob im Schlafen oder im Wachen – wohl bei jedem stellen sich Fantasiebilder, Zukunftsvisionen, Halluzinationen oder Albträume ein. In dem improvisierten Stück „Traumwandler“ gingen fünf Schauspieler der großen Welt der Träume nach.

Das Besondere an der Aufführung im Volkshaus war, dass zwei Theaterensembles zusammenkamen, die selber etwas Besonderes sind: Bei der Wilden Bühne mimen ehemals drogenabhängige Menschen, weshalb Sucht- und Gewaltprävention den thematischen Schwerpunkt der Aufführungen bilden, die auch in Schulen, Jugendhäusern oder bei Fachveranstaltungen stattfinden. Beim zweiten Theaterensemble, dem Bremer Improvisationstheater Inflagranti, werden Stücke gespielt, in denen nichts vorbestimmt ist: Es gibt keine geschriebenen Dialoge, die von den Akteuren gelernt wurden und auch keine festgelegte Handlung – das Publikum kann selbst Vorschläge machen, was gespielt werden soll.

Ein improvisiertes Theater war auch das Stück „Traumwandler“: Die Zuschauer waren einbezogen und die klassische Trennung zwischen ihnen und der Bühne aufgehoben. Damit die spontanen Szenen und Dialoge beim Publikum auch ankommen, ist von den Schauspielern blitzschnelle Fantasie gefordert. Auf die Vielfalt der Impulse, die aus den Rängen kommen, jeweils witzig und geistreich zu reagieren, setzt ein erhebliches Improvisationstalent voraus – doch die fünf Akteure wurden dem in hervorragender Weise gerecht.

Bevor es mit dem Träumen losgeht, soll sich das Publikum zunächst ein wenig näher kommen, das lockert auf und stimmt auf das Miteinander von Akteuren und Theatergästen ein. „Legt einen Arm um euren Nachbarn, schaut ihm in die Augen und ruft laut ,ich liebe dich‘“, leitet Moderatorin Jana vom Improtheater Inflagranti die Zuschauer an.

Als die fünf Schauspieler auf die Bühne gerufen werden, darf das Publikum eine Vorgabe machen: „Wer von Euch erinnert sich an einen Traum?“ fragt Jana. Die Stichworte Karussell und Sommer fallen. Aus dem Laufen von zwei Männern im Kreis, als Andeutung des Karussellfahrens, entwickelt sich eine improvisierte Geschichte: Eine Freundin hat ihren Traummann getroffen, doch unter etwas makabren Umständen: Sie hat einen Passanten mit dem Auto angefahren. „Und als ich ihm helfen wollte, haben wir uns angebrüllt. Danach aber haben wir uns tief in die Augen geschaut“, sagt sie. Das Liebesglück, das folgte, animiert ihre Freundin, es ihr nachzumachen: Mit ihrem Wagen verletzt sie einen Mann und versucht, ihm Hilfe anbietend, näher zu kommen – was nach einigen Hürden denn auch gelingt.

Für die nächste Szene gibt das Publikum Namen, Beruf und Alter einer Person vor, die auf der Bühne agieren soll: Bernhard ist ein 40-jähriger Lehrer, der menschenscheu ist. Kein Wunder, dass er auf einer Klassenfahrt böse Träume hat. Sein Traum steht für psychische Entlastung: Er spielt ein Schlagzeug, und die Schläge bewirken, dass die Stimmen der Schüler langsam verstummen.

Dass man auch im Theater nur über Briefe miteinander kommunizieren kann, zeigen Karl und Karla, die sich seit zehn Jahren nicht gesehen haben. Während Karl in Schwachhausen sein Eheglück gefunden hat, betet Karla ihn nach wie vor an – und gesteht ihm das in ihren Briefen. „Eigentlich hast nur Du mein Herz berührt“, schreibt sie ihm und lehnt ein lockeres Treffen im Café Sand ab. „Wir sollten uns nicht mehr schreiben“, schlägt sie vor, denn ihre Liebe sei immer noch zu groß, eine lockere Freundschaft sei für sie nicht möglich.

In der nächsten Theatersequenz wird das Publikum aufgefordert, in der Fantasie ein großes Bild auf der Bühne entstehen zu lassen: Eine Möwe auf blauem Grund. Mit Schiff, weißem Sand und hoch aufragendem Leuchtturm, in dem eine vermutlich schöne Frau steht. So entwickelt sich eine improvisierte Geschichte, in der das vergebliche Werben eines Kapitäns um die Angebetete beim Publikum begeistertes Lachen hervorruft.

Szenen folgen, in denen es um Begegnungen zwischen Menschen geht und deren Konstellation wiederum die Zuschauer bestimmen dürfen. Immer wieder unterbricht Moderatorin Jana den szenischen Ablauf und stellt Fragen: „Wovon träumt er gerade?“ Und die Akteure müssen prompt darauf reagieren.

Nach der Pause werden rote Zettel auf dem Theaterboden verteilt, auf denen das Publikum Schlagwörter notieren durfte. Nach dem Vorlesen blitzschnell einen Dialog zu improvisieren und die Wörter in das Geschehen einzubauen, stellt an die Schauspieler höchste Anforderungen – sie werden jedoch diesem Anspruch mit Komik und Fantasie gerecht. Immer wieder machen die Szenen überraschende Wendungen, die das Publikum mitreißen. Erstaunlich flexibel begleitet Ezzat Nashashibi auf dem Klavier die vielen Formen des traumhaften Geschehens: Auch er muss schließlich in Klangfarben improvisieren, die genau zur Stimmung passen.

Der Abend im vollem Saal des Volkshauses zeigte die große Vielfalt der Träume, die oft fern der Alltagsrealität stattfinden: vom Fliegen oder von einem Sturm, zu dem man werden kann, und auch den infizierten Traum, den plötzlich jeder in sich trägt – Anspielungen auf das Corona-Virus waren nicht ganz zufällig. Und dieser Traum zeigte auch, wie sehr Fantasien von der Alltagsrealität genährt werden.

Weitere Informationen

Die nächste Aufführung von „Traumwandler“ findet am Donnerstag, 26. März, um 20 Uhr, in der Wilden Bühne im Volkshaus, Hans-Böckler-Straße 9, statt. Der Eintritt kostet 13 Euro, ermäßigt neun Euro.