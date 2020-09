Wird zukünftig wieder mit dem Pkw erreichbar sein: die Recyclingstation in Findorff. (Roland Scheitz)

Die Bremer Stadtreinigung (DBS) hat neue Regelungen für die Findorffer Recyclingstation an der Kissinger Straße angekündigt, die am Donnerstag, 1. Oktober, in Kraft treten. Die Station wird künftig an drei statt zuvor vier Tagen geöffnet – montags und donnerstags von 9 bis 17 Uhr, aber dafür auch sonnabends von 9 bis 13 Uhr. Unter Wahrung der Abstands- und Hygieneregelungen wird dann auch wieder die Zufahrt für Pkw möglich sein. Dieselben Regelungen gelten fortan auch für die Horner Recyclingstation an der Achterstraße. Bislang war die Findorffer Recyclingstation an den Wochentagen Montag bis Donnerstag geöffnet, der Zutritt aber ausschließlich für Kundschaft erlaubt, die ihre Abfälle zu Fuß oder mit dem Fahrrad anlieferte. Beides wurde im Findorffer Bauausschuss kürzlich als „nicht kundenfreundlich und serviceorientiert“ kritisiert.

Die DBS hatte die eingeschränkten Betriebszeiten mit notwendigen personellen Umorganisationen aufgrund der Corona-Krise begründet. Vorstand Daniela Enslein betont, es sei dem Engagement der Mitarbeiterschaft zu verdanken, dass „trotz aller geltenden Einschränkungen und der weitreichenden Auswirkungen der Pandemie“ sämtliche 15 Bremer Recyclingstationen in Betrieb seien. „Die Bürgerinnen und Bürger können sich auf uns auch in Krisenzeiten verlassen“, wird Enslein in der Mitteilung zitiert.

Mehr zum Thema Rückkehr zum Normalbetrieb gefordert Öffnungszeiten „nicht kundenorientiert” Die Recyclingstation an der Kissinger Straße sollte wieder zum Normalbetrieb übergehen, meint der ... mehr »

Beirat bleibt bei Forderung

Dies erkenne auch der Findorffer Beirat an, und begrüße den weiteren Schritt in Richtung Normalität, kommentiert Beiratssprecherin Anja Wohlers (Grüne). Dennoch fordere der Beirat nach wie vor geschlossen „die vollumfängliche Öffnung der Recyclingstation“. Auf diese Formulierung hatten sich sämtliche Fraktionen im Rahmen der Findorffer Beiratssitzung vom 22. September geeinigt.

Anfang des Jahres wurde bekannt, dass die Bremer Stadtreinigung an einem Entwicklungsplan für die Recyclingstationen arbeitet. Seitdem waren im Beirat wiederholt Befürchtungen angesprochen worden, dass die Zukunft des Findorffer Standorts zur Debatte stehe. Diese teilt die Beiratssprecherin nicht. Maike Schaefer, zuständige Senatorin für Klimaschutz, Umwelt, Mobilität, Stadtentwicklung und Wohnungsbau, habe mehrfach betont, dass sämtliche Stationen erhalten bleiben werden, so Wohlers: „Wir nehmen sie beim Wort“.