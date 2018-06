Eda (v.l.), Jasmin, Siham und ihre Mitschüler haben Ideen und Pluspunkte auf Wunschwolken und Herzen geschrieben. (Roland Scheitz)

Westend. Ist mein Kind an seiner Schule gut aufgehoben? Kann es dort einen guten Abschluss machen und wird es auch gut auf das Leben vorbereitet? Viele Eltern stellen sich wohl diese und ähnliche Fragen, die die Oberschule an der Helgolander Straße zum Motto ihrer diesjährigen Projekttage inspiriert hat: "Was macht eine gute Schule aus?"

Alle rund 500 Schüler der Jahrgänge fünf bis neun haben sich dazu Gedanken gemacht, wobei jeweils drei zentrale Aspekte näher beleuchtet wurden. Nämlich welche Ressourcen beziehungsweise Stärken die Schule bereits hat, wo es eventuell tatsächlich hakt und welche Visionen die Einrichtung für die Zukunft anstreben könnte.

Im fünften Jahrgang haben die Kinder überlegt, wie sie sich eigentlich ihre Traumschule vorstellen. Eine Klasse hat dabei gute Projekte an der Helgolander Straße aufgelistet. Der Schulgarten sei ein großer Pluspunkt, finden sie zum Beispiel. Und natürlich auch das Projekt „Lesepaten“, bei dem sich ältere Schüler regelmäßig mit Jüngeren zum Üben treffen. Eine besondere Stärke ist auch der Musikbereich der Schule: Erst kürzlich standen Schüler aus der 5 a beim Waller Stadtteilfest auf der Bühne, worauf sie auch richtig stolz sind.

Die Mädchen und Jungen aus der 5 e waren während der Projekttage als „rasende Reporter“ in der Schule unterwegs und haben Schüler und Lehrer dazu interviewt, was sie sich wünschen. Die Antworten präsentierten sie nun in einem unterhaltsamen Film. Die „Netbook-Klasse“ 5 b wiederum hat in einem Blog über ihre Traumschule berichtet. Unter anderem müsste diese nach Ansicht der Kinder ganz viele Tischtennisplatten und Fußballfelder haben – und in den Pausen dürften alle Schüler YouTube-Videos anschauen.

Moqadasa und Leon erzählen, dass sie gerne zur Schule kommen. „Wir haben ein tolles Schulgebäude und nette Lehrer“, finden die beiden Fünftklässler und geraten gleich ins Schwärmen: „In der Netbook-Klasse lernen wir, wie man Texte schreibt oder E-Mails versendet. Das macht viel Spaß.“

„Unsere Schulen und Schulen anderswo“ lautete der inhaltliche Schwerpunkt im achten Jahrgang. „Wir haben uns verschiedene Filme über Schulen in anderen Ländern angesehen, zum Beispiel Finnland, Japan oder Südafrika, wo Schüler bis 2002 nach Hautfarben getrennt unterrichtet wurden“, erzählen Eda, Siham und Jasmin aus der 8 b. „Anschließend haben wir Wunschwolken und Herzen gemacht“. Auf die Herzen haben die Jugendlichen geschrieben, was sie schon jetzt positiv an ihrer Schule finden. Dass die Schüler an der Helgolander Straße nett sind, zum Beispiel. Auf den Wunschwolken wiederum stehen gute Ideen wie „mehr Sport“, „später Schule“, „Schuluniformen“, „keine Diskriminierung gegenüber dem Aussehen“, „mehr Geld für die Schule“, „mehr Sozialpädagogen“ oder auch „mehr Ausflüge“. Forderungen, die auch Ömer aus der 8d unterschreiben würde. „Der Unterricht sollte sich verändern“, findet er und erklärt dazu: „Es wäre gut, wenn wir mehr Lehrer hätten. Denn es ist immer anstrengend mit einem Lehrer und 25 Kindern, von denen jeder Hilfe braucht.“

In den neunten Klassen haben die Schüler darüber nachgedacht, wie der Unterricht konkret verändert werden könnte. „Es ist einfach so: Man kommt zur Schule und hat schon kurz danach keine Lust mehr und kann sich nicht mehr konzentrieren“, erklärt Danny Enzenross aus der 9 a, bevor ein kurzer Film startet. Dannys Klasse zeigt darin, wie sich in fünfminütigen Pausen durch Sport und Meditationsübungen ihrer Meinung nach die Konzentrationsfähigkeit der Schüler deutlich steigern ließe.

Unter den Eltern, die sich am Dienstag von den Schülern die Ergebnisse der Projekttage präsentieren ließen, war auch Stephan Figge, frisch gewählter Schulelternsprecher. Eine wichtige Grundlage für eine gute Schule sei ein gutes Schüler-Lehrer-Verhältnis, ist er überzeugt: „Gerade so eine Aktion wie diese Projekttage verbindet Schüler und Lehrer mehr miteinander, deshalb finde ich die Aktion gut.“

Auch das Kollegium treibe regelmäßig die Frage um, was eine gute Schule ausmache, erzählt Lehrer Jochen Giese: „Manchmal hat man das Gefühl, richtig was bewegen zu können – und dann wieder, nur auf der Stelle treten. Wir haben ein gutes Kollegium, das sich gegenseitig unterstützt – und gehen andererseits auf dem Zahnfleisch.“ Auch die Lehrer haben deshalb Ressourcen, Mängel und Visionen aufgelistet. Eine solche Vision ist zum Beispiel die Doppelbesetzung durch einen Lehrer und einen Sozialpädagogen, eine andere die Einrichtung weiterer Profile neben Musik- und Netbook-Klassen. Die Schule habe aber auch große Stärken, waren sich die Lehrer einig – zum Beispiel Schulsekretärin Birgit Berger, die aufgrund ihres beruflichen Werdegangs auch die Schulsanitäter anleiten und betreuen kann.

Mit großem Interesse hat auch Andreas Staets, Landesgeschäftsführer der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), sich von den Schülern die Projektergebnisse vorstellen lassen. Bei einer Umfrage unter 100 Schülern seien die Lehrer sehr gut weggekommen – die Gebäude allerdings weniger, erzählt er: „Am Engagement der Lehrer hapert es also nicht. Aber wir haben ein Ressourcenproblem, da ist die Politik gefordert.“ Wie bereits andere Stadtstaaten müsse deshalb auch Bremen 2000 Euro mehr pro Schüler und Jahr ausgeben, um Schule in Bremen zu verbessern, ist Staets deshalb überzeugt.