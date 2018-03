Die Musiktheatergruppe der Grundschule an der Nordstraße in Walle präsentiert Lieder aus ihrem Stück "Heba und Nagham". (Roland Scheitz)

Altstadt/Steffensweg. Dienstagvormittag vergangener Woche in der Glocke: Kinder der Theatergruppe der Grundschule Nordstraße in Walle geben eine gesangliche Kostprobe aus ihrem Musiktheaterstück „Heba und Nagham“. Die Lieder haben verschiedene sprachliche Einflüsse und handeln von Flucht und Mobbing, dem Leben im Krieg. Die meisten der Kinder haben einen Migrationshintergrund und können sich mit dem Inhalt des Vorgetragenen identifizieren: "Ich möchte, dass sich andere geflüchtete Kinder zu Hause fühlen“, sagt eine junge Sängerin auf der Bühne. Sie selbst ist geflüchtet und möchte anderen helfen. Ein gehörloses Mädchen der Gruppe übersetzt die Lieder in Gebärdensprache.

Anlass des Auftritts war der Infotag des Förderprogramms „Kultur macht stark: Bündnisse für Bildung“ des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF). Dieser richtete sich an Interessierte, die selber Projekte zur außerschulischen kulturellen Förderung für Kinder und Jugendliche auf die Beine stellen wollen. Neben der musikalischen Untermalung durch die Theatergruppe erklärten Mitarbeiter, Experten und Programmpartner das Programm. Zudem bestand die Möglichkeit, sich nach dem Bühnenprogramm an den Infoständen auszutauschen und Kontakte zu knüpfen.„Kinder brauchen Erlebnisse außerhalb der Schule, bei denen sie Erfolg haben“, sagt Katja Wallrafen von „Kultur macht stark“. Mehr als jedes vierte Kind in Deutschland lebt in Verhältnissen, die den Zugang zu Bildung erschweren.

Ziel des Ministeriums ist, Chancengleichheit in der Bildung durch außerschulische Angebote zu ermöglichen. In kulturellen Bildungsprojekten sollen Kinder außerhalb der Schule persönliche Wertschätzung erfahren und Teamgeist entwickelt. Zudem lernen sie, Ziele zu verfolgen und ihr Leben selber in die Hand zu nehmen. Das Prinzip ist einfach: Drei lokale Bündnispartner schließen sich zusammen, um kulturelle Bildungsangebote außerhalb der Schule zu schaffen. In fast allen Bundesländern dienen Servicestellen als erster Anlaufpunkt für Projektideen. Diese bieten Hilfestellung bei der Suche nach passenden Bündnispartnern, die Vermittlung von Kontakten und Unterstützung bei formellen Fragen. Außerdem helfen sie bei der Wahl einer der 30 Programmpartner. Darunter sind Theater, Zirkus, bildender Kunst, Bewegung und Tanz, Film und Gesang, Museen, kulturelle Bildung, Literatur und Lesen bis hin zu Sport und Ernährung.

Die Musiktheatergruppe der Grundschule Nordstraße von Angelika Hofer fand in dem Kulturhaus Brodelpott in Walle und dem Gesundheitstreffpunkt Bremen West ihre zwei Bündnispartner. „Theater zu spielen, ist ein idealer Weg, Deutsch zu lernen“, sagt Angelika Hofner. „Ich bin überzeugt, wenn die Kinder später einmal zum Bewerbungsgespräch gehen, kommen sie nicht mit der Geste zur Tür herein: „Entschuldige, dass ich geboren bin“. Im Einzugsgebiet liege ein sozialer Brennpunkt, die Anzahl von Migranten sei hoch, die Kinderarmut auch. Dies wird oft als Problem behandelt, berichtet die Lehrerin. „In der Vielfalt der Kulturen liegt aber auch ein großer Schatz“, sagt Hofner. In der vor 20 Jahren gegründeten Theatergruppe wollten 2013 plötzlich mehr als doppelt so viele Kinder mitmachen. Darunter auch viel mehr Sprachanfänger. „Wir mussten ein neues, zusätzliches Angebot schaffen“, berichtet Gründerin Angelika Hofner. Dafür war es notwendig, mehr künstlerisch und pädagogisch geschultes Personal einzusetzen, das die Kinder durch verschiedene Formate wie Workshops und wöchentliche Treffen fördert.

Dass dies nun seit vier Jahren Realität ist, wurde durch die Förderung der Bundesvereinigung für kulturelle Kinder und Jugendbildung möglich, einer der 30 Programmpartner von „Kultur macht stark“. Hofner bekam Hilfestellung bei formalen Hürden, bei Anträgen für Fördergelder und Sponsoringstellen. Auch an Schulungen zu verschiedenen Themen wie Rassismus konnten die Lehrerin und ihr Team teilnehmen.

Um die 90 Prozent der bisher gegründeten Bündnisse erreichen Kinder in finanziellen oder sozialen Notlagen und solche, die sonst nicht an kulturellen Angeboten teilnehmen können. Ein Großteil der Maßnahmen findet gezielt dort statt, wo viele Kinder mit erschwertem Zugang zu Bildung leben. Umgesetzt werden sie von Fachkräften wie Pädagogen und Künstlern, aber auch von vielen Ehrenamtlichen.

Laut des Bundesministeriums für Bildung und Forschung haben sich seit 2013 mehr als 7700 Bündnisse gegründet. Mehr als 17 000 Maßnahmen konnten mittels des Fördergelds von insgesamt 230 Millionen Euro ermöglicht werden. Fast 600 000 Kinder und Jugendliche haben bereits an den vielfältigen Angeboten teilgenommen. Damit diese Zahl weiter steigt, stellt das BMBF für die zweite Phase von „Kultur macht stark“ für den Zeitraum bis 2022 weitere 250 Millionen Euro zur Verfügung.