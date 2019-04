Noch keine bevorzugte Radroute: Die Kreuzung Steffensweg / Elisabethstraße glänzt mit Kopfsteinpflaster. (Roland Scheitz)

Was tun gegen die nervigen Schleichverkehre im Herzen von Walle? Diese Frage beschäftigt schon seit Längerem die Waller Beiratsfraktionen von Grünen und SPD, die 2017 ihre Ideen zur Verkehrsentwicklung in dem Konzeptpapier „Walle Central“ zusammen getragen haben.

Grundlage dieses Papiers war das Verkehrskonzept, das Gutachter der Kasseler Agentur Planungsgruppe Nord (PGN) drei Jahre zuvor für das Gebiet zwischen Waller Heerstraße / Utbremer Straße, Waller Ring, Nordstraße und Hansestraße ausgearbeitet hatten. Darin war zum Beispiel vorgeschlagen worden, die Achse Sankt-Magnus-Straße / Schulze-Delitzsch-Straße einheitlicher zu gestalten, dort den Fußweg zu verbreitern und in der Verlängerung der Achse hinter dem Torbogen-Durchgang zur Nordstraße eine Ampel einzubauen, um einen Übergang zur Hafenstraße zu schaffen und auf diese Weise die Überseestadt und das Heimatviertel besser an das „alte Walle“ anzubinden.

Diese Anbindung haben die Verfasser von Walle Central zu einem ihrer drei Schwerpunktthemen erklärt. An oberster Stelle steht dabei für sie der Rückbau des Steffenswegs und auf Platz zwei eine Beruhigung der Verkehre in dem Gebiet zwischen Geestemünder und Grenzstraße.

Behörden sind mit im Boot

Nachdem voriges Jahr innerhalb des Beirats über das Papier diskutiert wurde, suchen die Ortspolitiker nun das Gespräch mit den Behörden. Und so hatte kürzlich der Fachausschuss Quartiersentwicklung Robert Bartsch, Leiter der Abteilung für straßenverkehrsbehördliche- und straßenverkehrstechnische Angelegenheiten im Amt für Straßen und Verkehr (ASV), Meike Jäckel vom Referat Entwurf von Straßen im ASV, Arne Schmüser, Leiter Ingenieurdienste Netz bei Hansewasser, und Stadtplaner Rainer Imholze eingeladen, der im Bauressort den Bereich Zentren- und Innenstadtentwicklung verantwortet.

„Wir haben das Papier mit Interesse durchgesehen“, sagt Bartsch, der das Konzept gemeinsam mit den Ortspolitikern weiterentwickeln und dabei planerische, juristische und finanzielle Aspekte berücksichtigen möchte.

Den Vorschlag, das gesamte Gebiet zwischen Heerstraße, Waller Ring, Nordstraße und Hansestraße zu einer Tempo-30-Zone zu erklären, sieht er allerdings kritisch. Bis auf einzelne Straßen wie den Steffensweg gelte dort schon jetzt Tempo 30, unterstreicht er und verweist auf den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV), der feste Fahrpläne einhalten müsse und deshalb idealerweise auf vorfahrtsberechtigten Straßen unterwegs sei. Das aber vertrage sich nicht mit der Rechts-vor-links-Regelung in Tempo-30-Zonen.

Steffensweg entschleunigen

Um den Steffensweg zu entschleunigen, schweben den Ortspolitikern neben einer Geschwindigkeitsbeschränkung verschiedene Maßnahmen wie versetzte Parkstreifen und kleine Kreisverkehre vor. Und tatsächlich bietet sich in absehbarer Zeit die Chance, den Steffensweg neu gestalten zu können; denn zumindest der fast einen Kilometer lange Abschnitt zwischen Hansestraße und Columbusstraße muss in der näheren Zukunft aufgerissen werden, um dort den Kanal zu erneuern.

„Der Steffensweg steht bei uns ganz oben auf der Agenda, wir wollen dazu nach den Sommerferien einen Workshop machen“, sagt dazu Stadtplaner Rainer Imholze, der für die anschließende Neugestaltung der Straße schon vier Millionen Euro über das Städtebauförderprogramm „Aktive Ortsteil- und Stadtteilzentren“ beschaffen konnte. Auch die für die weiteren Planungsschritte notwendige Vermessung ist laut Meike Jäckel vom Referat Entwurf von Straßen im ASV bereits beauftragt worden. „Wir werden uns darum bemühen, im Rahmen der Wiederherstellung die Wünsche der Anwohner zu erfüllen – müssen dabei aber den ÖPNV und die Rad-Premiumroute berücksichtigen“, sagt sie. Wann die Baumaßnahme beginnen könne, hänge dabei wiederum vom Planungsstand ab, so Jäckel, die sich mit Arne Schmüser einig ist: „Ab Mitte 2020 wäre realistisch.“

Ein Einbahnstraßensystem zwischen Geestemünder Straße und Grenzstraße sei ein sehr starker Eingriff in das Verkehrssystem, sagt Bartsch zum zweiten Vorschlag der Ortspolitiker: „Die Sperrung einer Straße in eine Richtung ist das schärfste Mittel, das wir haben.“ Auch stünden Einbahnstraßen generell einer „Verkehrsberuhigung durch Begegnung“ entgegen. Die Ortspolitiker haben dabei insbesondere Autofahrer im Blick, die vom Parallelweg aus über Gustavstraße und Waller Heerstraße in die Elisabethstraße fahren, wo es dann mit dem Gegenverkehr häufig eng wird. In ihrem Konzept regen die Ortspolitiker verschiedene Varianten an, bei denen unterschiedliche Abschnitte der Elisabethstraße zu Einbahnstraßen erklärt werden.

Um eine solide Planungsgrundlage zu haben, soll nun zunächst untersucht werden, wie viele Autos überhaupt regelmäßig in das Quartier hineinfahren müssen: Einstimmig sprachen sie die Mitglieder des Fachausschusses für eine entsprechende Zählung möglichst noch im Juni aus, die über das Stadtteilbudget für Verkehrsangelegenheiten finanziert werden könnte.