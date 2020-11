Beiratssprecherin Barbara Wulff und der Bürgerschaftsabgeordnete Ingo Tebje (Linke). (PETRA STUBBE)

Die Opfer des Nationalsozialismus sind nicht vergessen – auch im Bremer Westen: Unter Beachtung von Abstandsregeln und Maskenpflicht ist am Montag, 9. November, in Walle und Gröpelingen der Opfer der Pogromnacht vor 82 Jahren gedacht worden. In ganz Deutschland brannten damals Synagogen, jüdische Geschäfte wurden geplündert und jüdische Mitbürger grausam misshandelt.

An die schrecklichen Geschehnisse in jener Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 erinnerten um 11 Uhr vormittags circa 20 Bremer an der Gröpelinger Heerstraße 167 vor dem ehemaligen jüdischen Altersheim, dessen Bewohner damals von SA-Trupps auf die Straße getrieben, gedemütigt, misshandelt und verschleppt wurden.

Diese alljährliche Gedenkstunde hatten die SPD und Willy Hundertmark, der frühere Landesvorsitzende der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes, in den 1980er Jahren initiiert. Später gewann Hundertmarks Nachfolger, der am 28. Juni verstorbene Raimund Gaebelein, den Gröpelinger Beirat als Schirmherrn für die Veranstaltung. Neben dem Gedenken der Vertriebenen und Ermordeten mahnten Stolpersteine in Zeiten, da wieder Angriffe auf jüdische Mitbürgerinnen und Mitbürger – etwa in Hamburg und Halle – verübt werden, „äußerst wachsam zu sein und das Unsere dazu zu tun, dass jedwede Form menschenverachtenden Geistes keinen Platz in unserer Gesellschaft erhält“, unterstrich Ortsamtsleiterin Ulrike Pala.

20 Menschen waren gekommen

Am Nachmittag hielten in Walle etwa 20 Menschen eine Mahnwache an der Ecke Bremerhavener Straße / Vegesacker Straße. Dort befand sich ab 1920 das Kaufhaus des Westens (Kadewe) der jüdischen Familie David, die bereits vor der Pogromnacht Anfeindungen ausgesetzt war. Denn, wie Angela Piplak vom Geschichtskontor im Kulturhaus Walle Brodelpott in einer Ansprache schilderte: „Schon seit 1933 wurden Juden systematisch aus dem öffentlichen Leben gedrängt. Es begann mit dem Judenboykott am 1. April 1933 und bis 1938 gab es mehr als 600 Verordnungen. So war Juden schließlich der Besuch öffentlicher Einrichtungen wie Theater, Kinos, Parks oder Schwimmbäder verboten.“ In Bremen wurden am 9. November 1938 fünf Menschen ermordet, so Piplak weiter: „Das ist relativ viel, wenn man weiß, dass es in Deutschland insgesamt 92 waren.“

Während heute das Fernsehen wieder Rechte auf Deutschlands Straßen zeige, sei die Entscheidung der Berliner Finanzverwaltung vom November 2019 noch immer nicht revidiert worden, kritisierte schließlich Cornelia Barth, Landessprecherin der Bremer Linken. Vor einem Jahr hatte das Berliner Finanzamt der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes – Bund der Antifaschisten unter Berufung auf den bayerischen Verfassungsschutz die Gemeinnützigkeit aberkannt. Barth zitierte zu diesem Vorgang die 95-jährige Auschwitz-Überlebende Esther Bejarano: „Das Haus brennt und sie sperren die Feuerwehr aus.“