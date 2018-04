Die Kunden von SSB haben die Wahl zwischen sieben verschiedenen Schellack-Farben. (Roland Scheitz)

Überseestadt. An diesem 1. Februar feiert die Schellackfabrik Stroever ihr 125-jähriges Bestehen. Und fast genau so lange behauptet sich das Unternehmen auf der Muggenburg. Von Außen ist es nicht zu sehen: In diesem alten Gemäuer verbirgt sich etwas ganz Außergewöhnliches. „SSB Stroever Schellack Bremen“ – so der korrekte Name – ist die einzige Schellackfabrik in Europa und international führend in der spezialisierten Branche. „Wir machen mehr daraus“, lautet das Firmenmotto. Zu seiner Heimatstadt bekennt sich das Unternehmen ganz bewusst in seinem Namen. Auch für die Zukunft am Standort hat die Geschäftsleitung große Pläne. Doch dabei muss die Stadt auch mitspielen.

Die Chronik des Unternehmens beginnt am 1. Februar 1893, als sich der Hamburger Johann Gerhard Heinrich Bernhards und der Bremer Hermann Otto Wilhelm Stroever zusammentaten und an der Martinistraße 20 ein gemeinsames Unternehmen für „Droguen und Colonialwaargeschäft en gros“ gründeten. Die beiden jungen Kaufleute – beide gerade erst Mitte Zwanzig – verlegten sich zunächst auf den Import und Großhandel von exotischen Früchten und Gewürzen. Rasch kam auch der Import von Produkten hinzu, die die heimischen Tischler gut gebrauchen konnten, vor allem Fischleim, der Baumharz Kopal und Schellack. Die Geschäfte liefen gut, schnell wurde das Kontor zu klein. Der Firmensitz wurde vor der Jahrhundertwende ins Hafenzollgebäude am Freihafen verlegt, bis 1906 der Neubau der eigenen Fabrik an der Muggenburg bezogen werden konnte. Im Jahr 1900 wurde außerdem eine Zweigniederlassung an der Hamburger Catharinenstraße 29 eröffnet. „Im Jahr 1902 reiste mein Großvater nach Indien, um die Produktion von Schellack besser kennenzulernen“, erzählt Seniorchef Bernhard Stroever. „Er war begeistert. Und er dachte sich: Das können wir hier noch besser und schneller.“

In Konsistenz und Farbe ähnelt flüssiger Schellack Bienenhonig. (Roland Scheitz)

Versuche am Küchenherd

Nach seiner Indienreise hatte sich Hermann Otto Wilhelm Stroever in den Kopf gesetzt, die Weiterverarbeitung des Rohstoffes in die eigenen Hände zu nehmen. Sein Sohn Walter erinnerte sich anlässlich des 25-jährigen Jubiläums im Jahr 1918, der Vater habe „in mühevoller Kleinarbeit, welche viele Stunden am häuslichen Kochherd mit Versuchen erforderte“ experimentiert, und dabei der Gattin „manchen Kummer wegen der Unordnung in ihrer Küche“ verursacht. Bis heute beruht das Verfahren auf den Küchenexperimenten des Gründers: Der Schellack wird in Ethanol gelöst, mit Aktivkohle versetzt und auf diese Weise entwachst, entfärbt und gefiltert. Der flüssigheiße Schellack läuft als dünner Film auf ein Band, wo er erkaltet, härtet und zu feinen blättrigen Stücken bricht – als sogenannter „Blätterschellack“. Ein schonendes Verfahren, das die Bremer auf besonders nachhaltige Weise praktizieren, da Zusatzstoffe zurückgewonnen und wiederverwendet werden, erklärt Bernhard Stroever.

Seniorchef Bernhard Stroever und Geschäftsführer Burkhard Volbert auf dem Bauplatz, auf dem sich die Produktion von Stroever Schellack Bremen ausbreiten soll. (Roland Scheitz)

Nachdem 1932 der Geschäftspartner Johann Gerhard Heinrich Bernhards ausgetreten war, um sich auf die Hamburger Niederlassung zu konzentrieren, kümmerten sich drei Generationen Stroevers um die Schellackfabrik. Sie erlebten die Blütezeiten des Materials, und navigierten das Unternehmen durch die Zeiten des dramatischen Einbruchs Anfang der 1960-er Jahre: Die Entwicklung von Kunstlacken und die Einführung der Vinyl-Schallplatte verdrängten Schellack aus seinen klassischen Anwendungsgebieten. Um sich weiterhin zu behaupten, sammelten die Stroevers Kräfte.

1960 schlossen sie sich mit der Mainzer Firma Ernst Kalkhof zusammen und firmierten fortan als Kalkhof & Stroever. Ein Jahr später kam die Hamburger Firma Zipperling Kessler & Co dazu – das gemeinsame Unternehmen nannte sich KPS. Das Hamburger Werk wurde 1969 geschlossen. Seit 1995 wird nur noch in Bremen und unter dem Firmennamen SSB produziert. Rund 25 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten auf der Muggenburg – in der Fertigung und in der Verwaltung, in Labor, Lager und Werkstatt. „Wir machen fast alles selbst. Es wurde kaum etwas ausgesourced“, berichtet Volbert. Bis vor einigen Jahren stand die Fabrik etwas verloren in der Gegend, ein Relikt der alten Hafenwelt. Mittlerweile ist die Überseestadt an sie herangewachsen, rundherum wird gebaut. Auch die Stroever GmbH hat sich ein Grundstück gesichert, das die Unternehmensfläche auf etwa 9000 Quadratmeter verdoppeln wird. Am Zollpfad soll ein Büro- und Verwaltungsgebäude entstehen. Im Erdgeschoss soll ein kleiner Laden- und Ausstellungsbereich auch für Schellack-Produkte das Unternehmen nach Außen öffnen. Ans Kopfgebäude wird sich eine knapp 1900 Quadratmeter große Multifunktionshalle für Produktion, Lager und Kühlung anschließen. Auf die Genehmigung des Bauantrags, der im September 2016 bei der Behörde einging, wartet man mit Ungeduld. Warum es so lange dauert? „Es ist uns ein Rätsel“, sagt der Geschäftsführer. Aber weil es derart lange dauert, und auch wegen der, so Volbert, „steigenden Rechtsunsicherheit in der Überseestadt“, hat das Unternehmen zwischenzeitlich einen zweiten Standort in Verden bezogen. Er betont: „Wir hätten das nicht getan, wenn wir eine geeignete Fläche in Bremen gefunden hätten.“ Eigentlich war geplant, zum Jubiläum den Neubau einzuweihen. Doch nun wird in einer Halle der alten Fabrik gefeiert. Vor allem für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und die Ruheständler ist das Fest, eingeladen sind aber auch Gäste aus Politik und Wirtschaft. Ihnen wird der Geschäftsführer auch erzählen: „Wir stehen den Veränderungen in der Überseestadt nicht im Weg. Aber vor allem wollen wir eines: Dass wir auch in Zukunft an diesem Standort gut weiterarbeiten können.“