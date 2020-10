Gröpelingen. Ganze zwei Monate lang ging erst einmal gar nichts mehr: Vom 16. März bis zum 22. Mai mussten im Freizi Gröpelingen an der Marienwerderstraße die Türen geschlossen bleiben. Eine ziemliche Geduldsprobe für die Gröpelinger Mädchen und Jungen, die die Einrichtung bis dahin regelmäßig in ihrer Freizeit aufgesucht hatten, um dort andere Jugendliche zu treffen, zusammen zu kochen, Musikinstrumente auszuprobieren, Playstation, Tischtennis oder Billard zu spielen oder im Boxraum zu trainieren.

Eine mentale Hängepartie auch für das Vierer-Team, das seit Februar 2019 für das Haus verantwortlich ist und 2020 vorübergehend in Kurzarbeit war. Seit vier Monaten sind Manja Rau, Gazi Düldül, Emilia Boeva und Lars Steiner nun wieder für alle jungen Gröpelinger zwischen zehn und 25 Jahren da; momentan läuft ein Ferienprogramm. Stück für Stück kommen die Jugendlichen zurück. Aber: Der Alltag im Freizi hat sich durch Covid-19 verändert. So gehört nun zur offenen Jugendarbeit auch die regelmäßige Lektüre der neuesten Corona-Verordnung, wie Gazi Düldül erzählt, der sich schwerpunktmäßig um die Bereiche Kochen und Sport und um technische Fragen rund ums Haus kümmert: „Wir haben viele Ideen und versuchen, unter den jeweiligen Gegebenheiten das Beste für die Jugendlichen rauszuholen.“ „Anfangs sind wir viel rausgegangen und haben Plätze aufgesucht, an denen sich Jugendliche treffen. Wir haben Fenstergespräche angeboten und soziale Medien genutzt, damit wir den Kontakt nicht verlieren. Jetzt gucken wir, was geht“, sagt seine Kollegin Manja Rau. Die Disco etwa ist bis auf weiteres gestrichen, dafür gibt es mehr Aktivitäten in kleineren Gruppen.

Zum Beispiel eine Fahrradtour durchs Blockland zu einer Erdbeerplantage in Oberneuland im Sommer. Ohne großen Aufwand gab es da mal etwas ganz anderes als sonst zu erleben, sagt die Sozialarbeiterin, die sich vor allem um die Beratung beim Übergang von der Schule ins Arbeitsleben und um Unterstützung in allen Lebenslagen kümmert: „Da waren die Jugendlichen noch nie und das Erdbeerenpflücken ging super, weil dort alles gut organisiert war.“

Schon vor Corona hatten Rau, Düldül, Boeva und Steiner damit begonnen, das Freizi-Angebot neu aufzustellen. „Wir haben gemerkt, dass starre Strukturen nicht mehr so gut zu unseren Jugendlichen passen. So haben wir zum Beispiel das ‚Campus Parlament‘ beendet, weil die Jugendlichen da im Moment sowieso nichts zu entscheiden haben. Dafür hatten wir viele Sportangebote“, sagt Rau. Einige Jugendliche hätten sich außerdem mehr gezielte Events gewünscht, sagt Steiner, der für Sportangebote und Verwaltungsangelegenheiten verantwortlich ist: „Deshalb organisieren wir schon seit längerem kleine Happenings für bestimmte Zielgruppen. Das ist auch gleich Mobilitätsförderung, denn dafür geht es dann zum Beispiel auf dem Rad oder mit dem Zug aus dem Stadtteil raus – um auch zu zeigen, wie einfach es ist, mal aus seinem üblichen Muster rauszukommen.“

Rege genutzt wird aktuell die neue Hood-Trainingsanlage hinter dem Freizi, die über das Integrierte Entwicklungskonzept (IEK) finanziert wurde und nach einer langen Vorbereitungsphase im Juli endlich offiziell eingeweiht werden konnte. Für Aktivitäten im Haus gilt: Nach dem Händewaschen müssen sich jetzt alle einmalig mit Namen und Telefonnummer anmelden – eine Vorgabe, die eigentlich nicht zum Konzept der offenen Jugendarbeit passe, sagt Düldül. Manche Jugendliche fühlten sich durch die Bestimmungen eingeschränkt: „Offene Jugendarbeit heißt ja, dass die Jugendlichen so sein dürfen, wie sie sind.“

Unterm Strich machten aber alle bei den Hygienemaßnahmen super mit, sagt Musikpädagogin Emilia Boeva, die Klavierunterricht anbietet und insbesondere auch Ansprechpartnerin für die wachsende Zahl der bulgarischstämmigen Jugendlichen im Haus ist: „Das Händewaschen ist gar kein Problem. Viele Jugendliche desinfizieren auch die Räume mit und fragen sogar von selbst nach Reinigungsmitteln.“ „Den Jugendlichen ist auch wichtig, dass das Haus geöffnet bleibt“, sagt dazu Rau. Das Freizi-Team hat sich ihr zufolge darauf eingestellt, bis Mitte 2021 mit Einschränkungen zu arbeiten: „Das große Ziel ist, die Einrichtung offen halten zu können, Jugendlichen Raum bieten zu können und in Kontakt zu bleiben.“

Ab dem 26. Oktober gibt es im Freizi Gröpelingen, Marienwerderstraße 6 a, wieder regelmäßige offene Angebote ohne Anmeldung:

Calisthenics, montags bis mittwochs von 14 bis 18 Uhr, Boxtraining; dienstags, donnerstags und freitags von 18 bis 20 Uhr und Klavierstunden, montags 18 bis 20 Uhr.

