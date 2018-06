Interpretierten Schillers Räuber in ihrer ureigenen Art: die Jungen vom Theaterprojekt der Oberschule am Waller Ring. (Roland Scheitz)

Walle. Er hätte es sich bestimmt einfacher machen können. Doch Regisseur Alexander Hauer hatte sich in den Kopf gesetzt, mit einer zusammengewürfelten Gruppe Waller Jungs ausgerechnet einen Klassiker der deutschen Literaturgeschichte einzustudieren. In der vergangenen Woche wurden Friedrich Schillers „Räuber" in der Aula der Oberschule am Waller Ring uraufgeführt. Und wie sich die 16 Neuntklässler das mehr als 300 Jahre alte Stück zu Eigen gemacht haben – das sei wirklich preisverdächtig, findet der Regisseur.

Die Schule hatte den Schauspieler und Theatermacher von Opus Einhundert im Volkshaus engagiert, um die diesjährige Theater-AG zu leiten. Die Überraschung: Für das Wahlpflichtfach hatten sich diesmal ausschließlich Jungs angemeldet. „Für mich war ganz klar: Wir machen ´Die Räuber´“, erklärt Hauer. „Eine solche Chance bekommt man selten.“ So ungewöhnlich ist die Wahl nicht, wenn man weiß, dass der Verfasser des Stückes zum Zeitpunkt seiner Entstehung kaum älter war als seine jungen Darsteller von heute. Bei der Uraufführung im Januar 1782 glich das Theater „einem Irrenhaus“, berichtete ein Zeitgenosse. Er schilderte, wie die Zuschauer das Geschehen mit rollenden Augen, geballten Fäusten und heiseren Aufschreien verfolgten, einander schluchzend in die Arme fielen, und der Ohnmacht nahe zur Tür wankten: So sehr hatte sie die Geschichte um die ungleichen Brüder Moor berührt. Mit vergleichbaren Gefühlsausbrüchen mussten die Waller Jugendlichen zwar nicht rechnen – doch auch ihnen hat der junge Schiller tatsächlich noch viel zu sagen.

Was damals für helle Aufregung sorgte – und den Nerv der Jugend seiner Zeit traf –, war die Tatsache, dass der Held der actiongeladenen Story ein Rebell war: Ein junger Mann, der sich bewusst von gesellschaftlichen Erwartungen und Konventionen freimachte und dennoch eindeutig Sympathieträger blieb. „Wir erzählen die Geschichte auf unsere eigene Art“, erklärt Hüzni, der die Rolle eines modernen Karl Moor alias „El Patron“ übernommen hat. In der Waller Version sind die „Räuber" eingebettet in die Rahmenhandlung einer Schulstunde, wie sie wohl alle Schülerinnen und Schüler kennen: Im Deutschunterricht steht das Schillerstück auf dem Lehrplan, und die Klasse erwartet nichts als Langeweile. Doch dann geschieht etwas Magisches: Die mehr als 320 Jahre alten Verse ziehen die Jugendlichen in ihren Bann. „Genau so war es“, erzählt Hauer: „Beim Vorlesen wurden die Jungs mucksmäuschenstill.“ Bei der Rollenverteilung bekamen die Darsteller die Aufgabe, ihren eigenen Charakter mit einem Namen und einer Biografie auszustatten, erklärt Paul, der als Mitglied eines Neustädter Ensembles Theatererfahrung mitbringt. Außerdem übersetzten die Jugendlichen die Schiller-Verse in die Sprache ihrer eigenen Zeit – und zeigten dabei kaum Verständnisprobleme. „Sie konnten den Inhalt anschließend komplett wiedergeben. Manches, wofür Schiller fünf Sätze brauchte, fassten die Jungs in wenigen Worten von unglaublicher Kraft zusammen“, staunt Hauer. „Es war genial, wie sie die Essenz der Originalpassagen herausgezogen haben.“ Er erzählt, wie eng die intensive und nicht immer einfache Arbeit die zusammengewürfelte Truppe zusammengeschweißt habe. „Ich bin mir sicher: Die würden jetzt füreinander die Hand ins Feuer legen.“

Hauer wusste: Vieles, wovon Schiller erzählt, kennen die Jugendlichen von heute aus eigener Erfahrung. Die Räuber seien schließlich nichts anderes als eine „Gang“ mit ihren eigenen Regeln von Treue und Gehorsam, mit einer Rangordnung, die durch gegenseitiges Kräftemessen ausgehandelt wird. Den klassischen Konflikt zwischen der Loyalität zur Gruppe und den gesellschaftlichen Erwartungen – an dem Schillers Protagonist zugrunde geht: Auch den kennen sie, erzählt Alim, der die Rolle des Lehrers übernommen hatte.

Im Laufe der fast einjährigen Zusammenarbeit war Regisseur Hauer, Lehrer Lars Trimborn und Schauspielcoach Sausan Osman klar: Am Waller Ring ist etwas ganz Besonderes entstanden, das noch viel mehr Aufmerksamkeit finden sollte. Das künstlerische Leitungsteam beschloss daher, sich mit der Inszenierung für das diesjährige Schultheatertreffen in Kiel zu bewerben, erklärt Alexander Hauer: „Wir sind megastolz auf diese Jungs. Sie hätten das total verdient.“