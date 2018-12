Rose Pfister (von links), Carmen Emigholz und Edeltraut Rath haben nun den frisch gestalteten Gebäudedurchgang an Anwohner, Beiratsmitglieder und den Stadtteil übergeben. (Scheitz)

Wenn Edeltraut Rath bei der Arbeit ist, dann kann es durchaus vorkommen, dass Vorbeigehende spontan stoppen und interessante Gespräche entstehen. So hat es die international tätige Wandmalerin aus Hastedt in den vergangenen Wochen auch in Gröpelingen erlebt, wo sie im Rahmen eines Wettbewerbs zu Kunst im öffentlichen Raum den Durchgang von der Rosenakstraße zur Gröpelinger Heerstraße neu gestaltet hat.

Ein ehemaliger Stahlwerker, der sie von ihrem Gerüst aus die Decke bearbeiten sah, habe sich zum Beispiel an seine frühere Tätigkeit erinnert gefühlt, so Rath: „Er hat acht Stunden am Tag unter der Decke geschweißt.“ Die meisten, die vorbeikamen, hätten sich bei ihr bedankt, erzählt die gebürtige Oldenburgerin: „Sie haben gesagt, dass sie sich durch diese Arbeit wertgeschätzt fühlen.“ Und genau darum, um Wertschätzung für den Stadtteil und seine Bewohner, geht es bei dem Vorhaben im Endeffekt, wie Kulturstaatsrätin Carmen Emigholz und Rose Pfister, Referatsleiterin für Kunst im öffentlichen Raum, betonen.

Die beiden haben Raths Arbeit nun der Öffentlichkeit übergeben. „Es ist ganz wunderbar geworden. Edeltraut Rath ist eine fantastische Künstlerin, die hier mal wieder unter Beweis gestellt hat, dass auch abstrakte Bildnisse in ihrer ganz eigenen Formensprache einen Tunnel sehr verschönern können. Ich finde, dass sie eine der ganz großen Künstlerinnen ist, die wir in der Stadt haben – und die sehr viel dafür tut, dass es in unserer Stadt schöner wird“, so Emigholz. Das von Rath für diese Arbeit ausgewählte Motiv finde sie sehr inspirierend: „Für mich ist es ein Symbol des Miteinanders von Kulturen.“

Die Künstlerin übrigens kam ausnahmsweise in Arbeitskluft zu diesem besonderen Termin. Sie gestaltet derzeit nämlich auch den Gebäudedurchgang Nachtigalstraße/Nordstraße in Walle neu und möchte bis Weihnachten auch diese Arbeit beenden.