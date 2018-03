Yoko Tawadas Roman „Das Bad“ veranlasst die Schauspieler zu einer surrealen Sinnsuche. Zwischen Fotoshooting, Geschäftsessen und Zirkus sucht die Protagonistin nach ihrem Ich, das zwischen den Welten verloren gegangenen ist. Der Eintritt beträgt 14, ermäßigt zwölf Euro inklusive Getränk. Anmeldung unter der Telefonnummer 16 03 81 71.

Am Sonntag, 8. April, startet um 15 Uhr eine Museumsreise durch das ganze Haus. In der öffentlichen Führung werden die Dauerausstellungen und Höhepunkte des Übersee-Museums vorgestellt. Die Besucher bekommen einen tieferen Einblick in die Kontinente Asien, Ozeanien, Afrika und Amerika. Die Teilnahme kostet zwei Euro plus Eintritt. Weitere Informationen gibt es auf www.uebersee-museum.de.