Bremer Westen soll profitieren

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Thema Sauberkeit neu angehen

Anke Velten

Findorff. Bremen will das Thema Sauberkeit in der Stadt neu angehen, und vor allem der Bremer Westen soll davon profitieren. Dies erklärte Thorsten Armstroff, stellvertretender Leiter der Abteilung Arbeit in der senatorischen Behörde, von dem Findorffer Sozialausschuss.