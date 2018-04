Zum "Mordsfrühstück" wird im Bremer Kriminaltheater süß und herzhaft aufgetischt. Bei Brötchen und Kaffee lauschten die Besucher den jüngsten Abenteurn der Amateur-Ermittlerin Franziska im Bremer Westen. (Roland Scheitz)

Zwischen Gartenzwergen und Blumenbeeten könnte es in der Kleingartenkolonie „Erntedank“ ruhig und beschaulich zugehen – wäre da nicht der alljährliche Wettbewerb um den schönsten Kleingarten Bremens. Gleich drei Parzellen schickt der Verein ins Rennen – und die befinden sich ausgerechnet direkt nebeneinander, Gartenzaun an Gartenzaun. Da versteht es sich fast von selbst, dass das Verhältnis der drei ansässigen Seniorenpaare durch Konkurrenz und Intrigen geprägt ist. Pikanter Weise pflegten die drei Ehepaare in der Vergangenheit aber auch intime Beziehungen untereinander.

Doch noch vor der eigentlichen Nominierung wird einer der Kleingärtner tot aufgefunden. Wenige Tage später segnet auch sein Nachbar nicht ganz freiwillig das Zeitliche. Gut, dass Franziska Morgenstern, Bremer Stadtplanerin und mittlerweile Vorstandsmitglied im Verein „Erntedank“, wieder einmal die Ermittlungen aufnimmt.

„Franziska und der Kleingartenkrieg“ lautet der Titel des neunten Bandes aus der Bremer Krimireihe von Hans-Peter Mester, in dem es diesmal um Gartenwettbewerbe und ein Osterfeuer geht. Das Buch ist am 13. April posthum erschienen, fast auf den Tag genau zwei Jahre nach dem Tod Hans-Peter Mesters. Der ehemalige Chef des Ortsamtes Bremen West quittierte 2012 auf Grund seiner Parkinsonerkrankung den Dienst und nutze die folgenden vier Jahre, um eine zehnbändige Kriminalreihe zu verfassen. Die Krimis seien Lektüre für Couch und Balkon, wie Mesters es selbst einst bescheiden formuliert hat. Das Erscheinen des neunten Bandes sowie die Jährung des Todestages nahm das Bremer Kriminaltheater jetzt zum Anlass, im Rahmen seiner Matinee-Reihe "Mordsfrühstück" aus dem ersten Franziska-Buch zu lesen.

„Mit Bremensien ist das immer so eine Sache“, stellt Rolf Knapp, künstlerischer Leiter des Bremer Kriminaltheaters mit Blick in den vollbesetzen Theatersaal über der Unions Brauerei fest. „Da kommen die Leute scharenweise. Vielleicht sollten wir in all unseren Stücken und Lesungen die Ortsnamen durch Bremer Straßen ersetzen.“ Gemeinsam mit Perdita Krämer, ebenfalls künstlerischer Leiterin des Theaters, erinnert er die Besucher an Mesters ersten Roman und somit an Franziskas Anfänge auf dem rauen Parkett der Kleingartenkolonie „Erntedank“.

Leicht ironisch – passend zum Tonfall des Romans – lesen beide vor, wie Franziska erst eine Auseinandersetzung mit einem Streifenpolizisten rüde beendet („Wenn der noch was von mir will, soll er mich doch vom Sattel schießen“), um zunächst zuhause den Partner inflagranti mit der besten Freundin zu erwischen und dann schon am nächsten Tag fast in eine Leiche hineinzufahren. Nach und nach kommt die rothaarige Ermittlerin wider Willen einer Vorteilsnahme im Kleingartengebiet auf die Spur und endet beinahe selbst als Leiche. Gespickt ist die Erzählung mit Bremer Ortsnamen. So konnten sich vor allem Findorffer Gäste ganz besonders freuen, wenn Franziska auf der Theodor-Heuss-Allee dem Kleingarten entgegen radelt.

Bei den Gästen, die bei gefüllten Croissants und Marmeladenbrötchen der Erzählung lauschen, kommt der Krimi gut an. Gebannt schlägt die eine Zuhörerin die Hände vor den Mund. Ein anderer Gast nickt heftig, als Kriminalrat Strelitz mit der Stimme Rolf Knapps die unhaltbaren Zustände in der Gartenanlage anprangert. Einige Besucher zeigen sich in der Pause als erklärte Franziska-Fans und können nur mit Mühe das Ende für sich behalten. Schließlich soll der noch rätselnde Teil der Zuhörerschaft auch nach der Pause noch seinen Spaß an der Erzählung haben.

Zwischen der Handlung in „Franziska und die Findorffer“ und „Franziska und der Kleingartenkrieg“ liegen circa fünf Jahre. Franziska und Andreas Klapphorn, der den Besuchern des Kriminaltheaters noch als vorsichtige Romanze der Stadtplanerin präsentiert wird, sind mittlerweile verheiratet. Das Team um Kriminalrat Karl-Eberhard Strelitz hat sich an die kriminellen Energien in der Kleingartenanalage gewöhnt und auch der einst so trottelig-sympathische Kommissar Knispel zeigt sich mehr und mehr als zuverlässiger Polizist und künftiger Familienvater. Das Personal dürfte dem eifrigen Franziska-Leser also bekannt sein. In gewohnter Manier hat Mester bremische Themen und Ortsamtswissen einfließen lassen. So wird Stadtplanerin Franziska diesmal beauftragt, die Verbindung des Schröder-Rings mit einer neuen Straßenbahnline zwischen Schwachhausen und Walle zu prüfen. Ein immer wieder aktuelles Thema – wie zuletzt die Pläne der Bremer Straßenbahn AG 2013 gezeigt haben.

Erstmals geht die Handlung nun aber auch über Bremen hinaus. Kommissar Olaf Knispel verschlägt es mit einer jungen Zeitungsvolontärin nach Spiekeroog, wo er eigentlich nur Trude Rübsam über den Tod ihres Mannes informieren soll. Doch dann fällt die Fähre aus und beide müssen unfreiwillig eine Nacht auf der Insel verbringen – ganz zum Unmut von Ehefrau und werdender Mutter Tatjana Knispel-Klingebiel. Kriminalrat Strelitz ist unterdessen samt Ehegattin auf Kur gefahren.

Wer denn nun den Gartenwettbewerb gewinnt und ob noch mehr Tote in den Reihen der Kleingärtner zu verzeichnen sind, soll an dieser Stelle offen bleiben. „Franziska und der Kleingartenkrieg“ ist im Bremer Kellner-Verlag erschienen und kostet 9,90 Euro.