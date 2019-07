Seit Anfang 2017 ist die Unterführung am Mählandsweg gesperrt; Bauarbeiter allerdings sind dort schon lange nicht mehr zu sehen. (Fotos: Roland Scheitz)

In den Wischen. Ganz schön nervig fanden es vermutlich etliche Gröpelinger Kleingärtner, als die Bahn Anfang 2017 ankündigte, dass die Eisenbahnunterführung zwischen Mählandsweg und Kleingärtnerweg neu gebaut und deshalb fast ein komplettes Jahr lang gesperrt werden müsse. Immerhin ist dies einer von nur drei Zugängen zu Bremens größtem Kleingartengebiet, das das Umweltressort seit einigen Jahren durch verschiedene Maßnahmen zum Naherholungsgebiet „Grüner Bremer Westen“ weiterentwickelt.

Zähneknirschend arrangierten sich dann aber doch Hunderte Parzellisten und Ausflügler mit der Baustelle. Schließlich war ihr täglicher Weg unter dem 1911 errichteten düsteren 40 Meter breiten Bauwerk hindurch alles andere als schön und die Aussicht auf eine Verbesserung deshalb auch tröstlich.

Sperrung mehrfach verlängert

Was dann folgte, damit hat allerdings wohl niemand im Stadtteil gerechnet: Die neue Brücke steht zwar mittlerweile und wird auch schon von Zügen befahren – die Unterführung für Fußgänger, Radfahrer und Autos versperren aber immer noch auf beiden Seiten hohe Bauzäune. Denn anstatt wie ursprünglich von der Bahn angekündigt im Dezember 2017 aufgehoben zu werden, wurde die Sperrung immer wieder verlängert. Erst bis Herbst 2018, dann bis Januar 2019 und schließlich bis 30. Mai. Aktuell verkündet ein Schild am Bauzaun, dass der Weg noch bis 30. Oktober gesperrt bleibt. Manch Parzellist allerdings mag inzwischen nicht mehr so recht daran glauben, dass der Spuk dann wirklich ein Ende hat.

Um in ihre Gärten zu kommen, müssen vor allem die Mitglieder der Vereine Am Mittelwischweg, Blüh‘ auf und Morgenland in diesem Jahr nämlich schon in der dritten Gartensaison Umwege über eine andre Unterführung am Schwarzen Weg beziehungsweise über die Waller Straße auf sich nehmen, die über die Bahngleise führt. Immer wieder sprächen ihn genervte Parzellisten auf die Tunnel-Sperrung an, erzählt Rolf Heide, Vorsitzender des Vereins Gartenfreunde Am Mittelwischweg und der Kleingärtner-Interessengemeinschaft Gröpelingen-Oslebshausen: „Manche vermuten dahinter Schikane, andere Taktik.“ Heide kommt häufig an dem gesperrten Tunnel vorbei, in dem deutlich sichtbar das Wasser steht. Was ihn dabei besonders wurmt: „Man sieht dort keine Arbeiter.“

„Still ruht der See“, sagt auch Jürgen Huss, Vorsitzender des benachbarten Vereins Blüh‘ auf: „Ich habe auf der Baustelle lange keinen mehr gesehen.“ Auch die Mitglieder seines Vereins hätten kein Verständnis für die ungewöhnlich lange Dauer der Baustelle, berichtet der Morgenland-Vorsitzende Hanfried Meyer.

Die kürzlich gegenüber dem Regionalmagazin Buten un binnen gegenüber getätigte Aussage eines Bahn-Sprechers, das Kleingebiet sei während der Tunnelsperrung „bequem“ über den Schwarzen Weg zu erreichen, teilt Huss nicht. Am bequemsten sei dieser Umweg wohl noch für Autofahrer, sagt er: „Aber der Schwarze Weg ist eng und man muss dort immer wieder anderen Autos ausweichen. Da kommt es öfter zu stressigen Situationen, wenn einer mal keinen Platz macht.“ Für Radfahrer sei der Umweg schon etwas ärgerlicher, weil noch zeitintensiver. Am schlimmsten aber sei es für die Fußgänger: Rund 1,25 Kilometer mehr müssen sie seit der Tunnel-Sperrung nämlich pro Strecke laufen, um durch den Tunnel am Schwarzen Weg ins Parzellengebiet und zu ihren Gärten zu gelangen. Dies treffe besonders türkische Frauen und einige Ältere. Aber auch für die Jüngsten im Stadtteil hat die Sperrung unerfreuliche Konsequenzen, wie Rolf Heide sagt: „Die Kita-Gruppen, die sonst immer über den Halmerweg kamen, kommen im Moment gar nicht mehr in unseren Lehrgarten. Sie haben es immer mal mit dem Bollerwagen probiert, aber das ging nicht so richtig gut.“

„Die Baustelle ist seit einem halben Jahr fertig und es kümmert sich keiner. Das ist unverschämt“, findet auch der Gröpelinger Kleingärtner Rafael Rosoga. Und gefährlich außerdem: Schon mehrfach hat Rosoga – ebenso wie die Vorsitzenden der Kleingärtnervereine – Menschen beobachtet, die über die Bahngleise gelaufen sind, um auf direktem Wege zu ihren Gärten zu gelangen: „Am Wochenende laufen die Leute in Scharen über die Linien. Das ist sehr gefährlich, denn gerade dann fahren da viele Güterzüge.“

Offener Brief bisher unbeantwortet

Rosoga ist mit seiner Geduld definitiv am Ende, ihn ärgert vor allem die Gleichgültigkeit der Bahn. Ende Juni hat er im Namen der vielen betroffenen Waller und Gröpelinger einen offenen Brief an die Bahn und den Verkehrssenator geschickt, in dem er um Hilfe in der Angelegenheit bittet und gerichtliche Schritte ankündigt. Eine Antwort hat er bislang nicht erhalten. Auch der frisch gewählte Gröpelinger Beirat will helfen und hat auf seiner konstituierenden Sitzung einstimmig beschlossen, die Bahn aufzufordern, die Tunnelreparatur dringend zu beschleunigen.

Eine Bahn-Sprecherin bedauerte auf Anfrage des WESER-KURIER die Verzögerungen, konnte sich jedoch zu den Gründen dafür nicht näher äußern.