Die Deutschen sind Europameister im Produzieren von Verpackungsmüll. Die Klimazone Findorff lädt darum zu einer Gelben-Sack-Diät ein- Müllvermeidung schon beim Einkauf, lautet das Ziel. (Marcel Kusch/dpa)

Regensburger Straße. Kürzlich wurde das Programm um Angebote erweitert, die zum Mitmachen einladen. Darunter sind diverse spannende freiwillige Herausforderungen für den Alltag. Nur ein Beispiel: Wie wäre es, wenn man sich eine Woche lang ausschließlich mit regionalen Produkten ernähren würde?

Das Experiment mit dem Titel „50-Kilometer-Wettbewerb“ soll am Montag, 24. September, 18.30 Uhr, mit einem Vorbereitungstreffen starten. Interessierte Findorffer Bürgerinnen und Bürger sind ins Klimacafé an der Münchener Straße 146 eingeladen. „Das Ziel ist, für eine Woche ausschließlich Produkte regional im Umkreis von 50 Kilometern einzukaufen und sich regional zu ernähren“, erläutert Klimazone-Initiator Jürgen Schnier. „Das heißt, man darf nur essen und trinken, was in diesem Umkreis gewachsen beziehungsweise produziert wurde.“ Die Beteiligten werden sich abschließend darüber austauschen, wie ihnen dieses Projekt geschmeckt hat: wie leicht oder schwer ihnen die zeitweilige Umstellung fiel, welche Produkte sie am meisten vermisst haben, und welche regionalen Lebensmittel sie möglicherweise neu für sich entdeckt haben.

Bei einem zweiten Experiment können Findorffer auf eine freiwillige Verpackungsdiät gehen. Die Mission „Halber Gelber Sack“ beginnt mit einem Treffen am Donnerstag, 27. September, 18.30 Uhr, im Klimacafé. „Aktuell trägt Deutschland den traurigen Titel des Europameisters im pro Kopf Verbrauch von Plastikverpackungsmüll“, erklärt Schnier. Die Gruppenteilnehmer werden versuchen, bereits beim Einkauf den anfallenden Müll mitzudenken, Alternativen zu Dose, Umverpackung und Tetra-Pack zu finden – und anschließend darüber berichten, wie gut ihnen das gelungen ist.

Gerne angenommen wurde bereits vor einigen Wochen die erste von der Klimazone organisierte Kleidertauschparty. Rund zwanzig Frauen hatten ihre Kleiderschränke aussortiert und gut erhaltene, modische Oberbekleidung und Schuhe untereinander ausgetauscht, berichtet Schnier. Nach diesem guten Start sollen die Findorffer Kleidertauschpartys zur regelmäßigen Veranstaltung werden. Nächster Termin ist Sonnabend, 15. September, im Infomobil auf dem Findorffmarkt. Die Aktiven würden sich besonders darüber freuen, wenn sich vor Ort auch weitere Unterstützerinnen und Unterstützer für die Organisation des Angebots finden würden.

Um das Teilen von Energie geht es beim Projekt „Blockheizkraftwerk“, das mit einem ersten Treffen am Montag, 22. Oktober 18.30 Uhr im Klimacafé starten soll. Angesprochen sind Hausbesitzer in Findorff, die sich vorstellen könnten, gemeinschaftliche Lösungen für die Energieerzeugung umzusetzen. „Dabei geht es nicht nur um Wärme, sondern oft auch um die Stromerzeugung. Wirtschaftlichkeit und Effizienz sowie ökologische Aspekte sprechen für eine kleinräumige Zentralisierung von Energieerzeugern“, erklärt Schnier.

In Vorbereitung ist außerdem das Projekt „Sharing – Das Leben leicht gemacht“, bei dem das Ver- und Ausleihen von Geräten in der Nachbarschaft gefördert werden soll. Das Klimacafé selbst verleiht bereits kostenlos ein Lasten-Pedelec, das Einkäufe oder Transportwege umweltfreundlich gestalten kann.

Anfang dieses Jahres startete die Klimazone Findorff, die zwei Jahre lang vom Bundesumweltministerium gefördert wird. Ziel ist es, die Ideen des Klimaschutzes in der Nachbarschaft zu verankern. „Es geht uns darum, ganz zwanglos und unverkrampft die vielen kleinen Aspekte im Alltag zu zeigen, in denen besserer Klimaschutz ganz einfach umgesetzt werden kann“, erklärt Jürgen Schnier. „Doch dafür brauchen wir Menschen, die mitmachen“. Wer sich für die Mitmachangebote interessiert, Ideen für neue Formate hat, oder sich aktiv an der Umsetzung beteiligen möchte, ist herzlich willkommen, bei einer Tasse Kaffee im Klimacafé ins Gespräch zu kommen. Öffnungszeiten sind mittwochs, donnerstags und freitags zwischen 15 und 18 Uhr. Das Klimazone-Infomobil steht donnerstags zwischen 8.30 und 13 Uhr auf dem Findorffmarkt. Näheres zur Klimazone und den Veranstaltungen findet sich im Internet unter der Adresse www.klimazone-findorff.de