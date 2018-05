Die Teilnehmer des „Straßenbahnseminars“ machen Halt an der Gustav-Deetjen-Allee. (Roland Scheitz)

Bremen-West. Mit dem guten Leben ist das so eine Sache. Für jeden bedeutet das etwas anderes. Was dem Einen eine Eule, ist dem Anderen eine Nachtigall. Und doch ist das „gute Leben“ ein durchaus konsensfähiger Begriff. Das will doch jeder.

Nun hat das Bildungswerk der evangelischen Kirche in Bremen ein Straßenbahn-Seminar zum Thema veranstaltet. Die Idee: Man fährt mit der Partybahn der BSAG einmal quer durch die Stadt und hört kurze Präsentationen von Gruppen beziehungsweise Bürgerinitiativen idealerweise passend zum Viertel das gerade durchfahren wird. Ingeborg Mehser vom Kirchlichen Dienst in der Arbeitswelt (KDA) hat das Programm zusammengestellt und moderiert die Veranstaltung. Startpunkt der Reise ist das BSAG-Depot Gröpelingen. In Walle ist erste Beitrag zu hören. Christoph Schwarz vom Verein „Waller Mitte“ erzählt, es gehe dem Verein um eine sinnvolle Gestaltung dieses zentralen Waller Platzes. Man wünscht keine Parkplätze auf dem Platz, will Maßnahmen, die wildes Parken verhindern, möchte die Straße als Spielstraße mit leisen Untergrund gestaltet sehen, wünscht sich einen Bezug zum Freiraum, ordentliche Fahrradständer, eine Cambio-Insel und möchte die Straße als Einbahnstraße ausgewiesen haben. Der Verein Waller Mitte setzt sich für diese Ziele ein, führt regelmäßig Veranstaltungen auf und um den Platz durch.

Arbeit neu denken

Der nächste Redner gehört zum Aktionsbündnis Wachstumswende Bremen. Es möchte anders wirtschaften, Arbeit neu denken und eine Verkehrswende voranbringen. Die Aktivisten glauben, dass dem Wirtschaftswachstum Grenzen gesetzt werden muss. Das stimmt vermutlich. Seit 1972 die Studien „Die Grenzen des Wachstums“ des Club of Rome, der die Grenzen des Wachstums durch die Endlichkeit der Ressourcen bestimmt sah, und das englische Werk „A Blueprint for Survival (Ein Plan für das Überleben)“ veröffentlicht wurden, wird darüber geredet. „A Blueprint for Survival“ geht davon aus, dass durch das Wachstum auch die Konzentration der Unternehmen in nicht mehr handhabbare Konzernstrukturen gefördert würde. Das müsse zum Kollaps führen. Das Aktionsbündnis sieht das wohl auch so und will nun etwas tun. Sie sagen: „Uns reicht’s!“ Vielleicht ist es ja tatsächlich noch nicht zu spät.

Am Nelson-Mandela-Park kann die Bahn halten und die Fahrgäste aussteigen lassen. Man versammelt sich des Regens wegen unter dem Dachüberhang der Stadthalle. Anke Miersch von der Initiative Nelson Mandela Park, die den Park pflegt, den Müll wegräumt und ein Rosenbeet anlegt, erzählt über die Arbeit der Mitglieder. Man versteht kaum etwas, weil Wind und Regen die Worte der Rednerin nicht durchkommen lassen. Doch man kann sehen, dass der Park sehr gepflegt wirkt.

Weiter geht es durch das Viertel. Auf dem Weg nach Osten stellt sich die Stadtteilgenossenschaft Hulsberg eG vor. Ihr Anliegen ist es, auf dem Gelände des Klinikums Bremen Mitte frei werdende Gebäude zu erwerben und in bezahlbaren Wohnraum umzugestalten. Sollte das nicht gelingen, droht der Bau teurer Wohnungen, der große Bevölkerungsgruppen ausschließt.

Auf dem Weg zur Wendeschleife Weserwehr stellt Peter Bargfrede die Bremer Erzeuger-Verbraucher Genossenschaft vor. Sie bieten ihren 500 Mitgliedern regional erzeugte Qualitätsprodukte zu günstigen Preisen an.

Weiter geht es nach Huckelriede. Auf dem Weg dahin hören die Fahrgäste etwas über ein Wohnmodell, nach dem Mieter, die von Mieterhöhungen bedroht sind, das betreffende Haus kaufen. Sie haben dafür eine rechtliche Konstruktion gefunden, die den Weiteverkauf einzelner Wohnungen oder des ganzen Hauses unmöglich macht. So fühlen sie sich wohl und sicher. In Huckelriede besucht die Reisegruppe ein Haus, das nach einer ähnlichen rechtlichen Konstruktion neu gebaut wurde. Die Sprecherinnen dieser Wohngesellschaft verschweigen nicht, dass es innerhalb der Eigentümerschaft auch Konflikte gibt, die aber konstruktiv gelöst würden.

Einer der Fahrgäste der Seminar-Straßenbahn ist der Neubremer Fabian Oestreicher, der aus Oldenburg nach Bremen gezogen ist und nun in Schwachhausen wohnt. Er sagt: „ Ich finde das Thema spannend. Alternatives Wirtschaften ist ja eine Zukunftsfrage. Außerdem möchte ich wissen, was vor Ort so los ist in Bremen.“ Er findet es gut, dass viele verschiedene Projekte vorgestellt werden und er eine große Bandbreite mitbekommt.

Endstation der Seminarreise ist auf der Wilhelm-Kaisen-Brücke. Von dort geht es zu Fuß zur Klimawerkstatt des gemeinnützigen Vereins Kultur-Pflanzen, der 2013 von Anwohnerinnen des Lucie-Flechtmann-Platzes gegründet wurde. Der Platz war damals noch mit Betonplatten versiegelt. Die Anwohnerinnen haben ihn dann mit selbst gebauten Beeten möbliert, was nicht alle Anwohner gleichermaßen erfreut hat. Inzwischen konnte der Verein einen Nutzungsvertrag über den Platz mit der Stadt abschließen.

Der Platz wird derzeit entsiegelt und danach bepflanzt. Die Klima-Werk-Stadt ist nun das zweite Projekt des Vereins. Neben zwei Teilzeitstellen engagieren sich sehr verschiedener Menschen, die sich je nach Zeit und Energie mit ihren individuellen Stärken in das Projekt einbringen. Die Gruppe ist offen für alle, die mitwirken möchten!

Renate Beck ist aus Ulm nach Bremen gekommen und wohnt nun in der Geete. Sie findet das Seminarangebot großartig. Einen so kompakten Überblick über die vielen Initiativen und alternativen Projekte bekommen zu haben, gefällt ihr sehr gut.

Weitere Informationen

Die nächsten Straßenbahn-Seminare sind am 16. Mai zum Thema „Über Schule reden alle…“ mit Matthias Güldner von Bündnis 90/Die Grünen und am 6. September zum Thema „Entdecken, was verbindet“ mit Landeskonservator Georg Skalecki. Abfahrt ist jeweils um 17 Uhr am Depot in Gröpelingen (Kiosk). Die Fahrt dauert jeweils bis 20 Uhr und kostet zehn, ermäßigt acht Euro. Anmeldung unter Telefon 3 46 15 35 oder unter bildungswerk@kirche-bremen.de. Die Zahl der Plätze in der Bahn ist begrenzt, deshalb bitte rechtzeitig anmelden.