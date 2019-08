Ein Projekt, viele Facetten, viele Gesichter. Die Akteure freuen sich auf die Premiere am 17. August. (Roland Scheitz)

Am Sonnabend, 17. August, verwandelt sich der Liegnitzplatz ab 14 Uhr in „Europa Zentral“. Und alle, die kommen möchten, sind zu einem großen Fest mit Kunst, Musik und Kulinarik eingeladen. Mit diesem „Mikro-Festival“ feiern die Veranstalter von Kultur vor Ort gemeinsam mit Nachbarn und vielen Freunden das Projekt „Utopolis – Soziokultur im Quartier“. Gröpelingen gehört seit kurzem zu einem Dutzend ausgewählter urbaner Orte in Deutschland, die vier Jahre lang zeigen sollen, wie viel Kreativität in ihnen steckt. Ziel ist es, Talente der Bewohner und Bewohnerinnen zu entdecken und ihnen Raum zu geben – und das Leben im Quartier mit Kunst und Kultur zu befruchten.

Zu Gehör kommen beim Mikro-Festival Klänge jenseits klassischer Genres und Traditionen. Gastauftritte gibt es unter anderem von der Balkanbeat-Band um Boyko Borissov und von der Gröpelinger Music-Connection G-Bossa. Angekündigt sind auch die Bremer Singer-Songwriterin mit dem blumigen Künstlernamen „A Thousand Yellow Daisies“, und ihr Kollege Zinney Sonnenberg, der mit seinen „Songs & Whispers“-Gigs in Bremen gut bekannt ist.

Vor Ort Nähen lernen

Rund um den Liegnitzplatz wird die Storytelling-Werkstatt „Europa Zentral“ zu finden sein, die bereits seit Wochen wahre und erfundene Geschichten aus dem Quartier sammelt. Neue Perspektiven bieten sich den Teilnehmern des dritten Liegnitz-Walks im Vorübergehen. Von der Hochschule für Künste kommt die Gruppe „Hauruck“ mit einer akustischen Kunstinstallation, bei der die Bäume am Rande des Liegnitzplatzes mitspielen sollen: Die Festgäste können über Plattformen miteinander kommunizieren. Im zentralen „Pantheonzelt“ werden erste Kreationen aus der Nähwerkstatt im Mosaiktreff präsentiert. Wer gerne selbst Hand anlegen möchte, kann sich an die Nähmaschine setzen bei den „Live-Näh-Acts“ – Tipps zu nachhaltigen Produkten inklusive.

Vor Ort sein soll auch das Mobile Atelier, das mit den Kindern zur Feier des Tages mittels ungewöhnlicher Techniken kunstvolle Sonnensegel gefertigt hat und eine Werkstatt für Instrumentenbau bietet, in dem Kinder aus der Nachbarschaft ein „Schrott-Orchester“ bauen und bespielen können. Hochwertige und leckere Delikatessen aus dem Stadtteil haben die Teams der Sozialen Manufakturen und der Manufakturen „Made-in-Gröpelingen“ im Sortiment. Zum sofort Verspeisen bietet sich internationale Kulinarik aus dem Stadtteil an: etwa sizilianische Eis- und Kaffeespezialitäten, bulgarisches und syrisches Streetfood sowie osteuropäisches Spezialitäten, die von der Nachbarschaft zubereitet werden. Dass soll laut Organisatoren ohne Wegwerfgeschirr funktionieren. Bereits seit Wochen werden dafür im Torhaus Nord an der Liegnitzstraße 63 und im Nachbarschaftshaus Helene Kaisen, Beim Ohlenhof 10, gut erhaltene Kaffeebecher, Teller und Besteckteile gesammelt – und noch bis zum kommenden Freitag angenommen.

In dieser Form wird der Liegnitzplatz erstmals bespielt. Europa Zentral sei dieser „reizvolle städtische Ort“ schon längst, sagt Christiane Gartner, Geschäftsführerin von Kultur vor Ort. Die ersten Bewohner der Häuser, die kurz nach der Jahrhundertwende entstanden waren Handwerker, Kaufleute, Bauunternehmer und Hafenarbeiter. Im Laufe der Jahrzehnte wurde das Viertel zum Mikrokosmos, „der die Geschichte der europäischen Migration abbildet“, so Gartner. „Wie in einem Brennglas verdichten sich hier die Konflikte, aber auch die Möglichkeiten einer durch internationale und europäische Migration geprägten Stadtgesellschaft“, erklärt Andrea Lühmann, bei Kultur vor Ort federführend für das Projekt „Utopolis“.

Seit Herbst 2018 laufen verschiedene Werkstätten und Aktivitäten wie Netzwerk- und Anwohnertreffen. Über kulturelle Angebote solle der Fokus der Bewohner auf den gemeinsamen Lebensraum gerichtet werden. Bei Gesprächen mit Anwohnern sei immer wieder Vermüllung des öffentlichen Raums Thema, sagt Lühmann. Künstlerische Antworten darauf sollen unter anderem Upcycling-Projekte liefern.

Das Programm „Utopolis – Soziokultur im Quartier“ ist eine Ressort übergreifende Kooperation der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien sowie dem Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat, unterfüttert mit 6,1 Millionen Euro. Ziel ist, Menschen aus benachteiligten Stadtteilen die Teilnahme am kulturellen Leben zu erleichtern. So soll sich demnach zeigen, was Kultur zur Verwirklichung gleichwertiger Lebensverhältnisse beitragen kann.

Weitere Informationen

Das Veranstaltungsprogramm ist online unter www.europazentral.de abrufbar.