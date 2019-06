Marcel Holzer ist Rezeptentwickler der Veganbar. (Roland Scheitz)

Am Sonntag, 30. Juni, wird in Findorff auf vegane Art gefeiert. Festplatz ist von 11 bis 19 Uhr der Pausenhof der Grundschule an der Admiralstraße. Gastgeber ist die Veganbar, und die Gäste dürfen gratulieren: Das kleine vegane Restaurant feiert fünf zunehmend erfolgreiche Jahre an der Admiralstraße. Und was dort auf den Tisch kommt, schmeckt längst nicht nur konsequenten Veganern.

Der Einladung nach Findorff werden interessante Branchenkollegen folgen, berichtet Marcel Holzer, stellvertretender Leiter und Rezeptentwickler der Veganbar. Sie bringen Straßenküche, Lebensmittel, Textilien und reichlich Argumente für den veganen Lebensstil mit. Stolz sind die Organisatoren beispielsweise über die Zusage von „Roots of Compassion”: Der Onlineshop vertreibt von Münster aus sein veganes, ökologisch und fair produziertes Sortiment. Eine kurze Anreise haben die vegane Confiserie „Yup Yup Superfoods Bar” aus der Überseestadt, die Saftmanufaktur Pressgut vom Hulsberg, und der Foodtruck von Al Volo, der mit veganer italienischer Küche und Kaffeespezialitäten in Bremen und Umzu unterwegs ist.

Die Crew von Unartig Siebdruck kommt mit ihrer mobilen Druckereiwerkstatt, und zeigt den Gästen, wie aus mitgebrachten Textilien persönliche Unikate werden. Für die Jüngsten wird ein Kinderschminkatelier eingerichtet. Akustisch umrahmt wird der Sommermarkt von Livemusik diverser Ensembles und Solisten. Und einen Geburtstagswunsch haben die Gastgeber auch: Sie hoffen auf viele kreative vegane Kuchenspenden für ihren „Charity Bake Sale“. Der Verkaufserlös soll unter zwei Tierschutz-Organisationen aufgeteilt werden.

Mehr zum Thema Die Lebenseinstellung unter der Lupe Veganismus: zwischen Naturliebe und Geschäft Vegan ist mehr als eine Ernährungsweise. Vegan ist eine Lebenseinstellung: bewusster und ... mehr »

Das vegane Sommerfest fand in den vergangenen fünf Jahren vor dem Kulturzentrum Schlachthof auf der Bürgerweide statt. Doch bereits Anfang Januar hatten die Veranstalter vom Verein VegBremen e. V. mitgeteilt, dass sie in diesem Sommer eine Pause einlegen wollten. Daraufhin disponierte das Veganbar-Team um. „Wir hatten sowieso vor, unser fünfjähriges Bestehen zu feiern. Nun feiern wir eben in einem etwas größeren Rahmen als geplant”, erklärt Marcel Holzer.

Die Wurzeln der „Veganbar” liegen an der Findorffer Plantage. Von hier aus fuhr Marc Moog fünf Jahre lang mit seinem veganen Imbissstand Märkte und Feste in und um Bremen an, bevor er 2014 an der Admiralstraße 97 sesshaft wurde.

Mittlerweile ist der Veganbar-Gründer Teil eines Geschäftsführungstrios, das ein gutes Dutzend Mitarbeiter beschäftigt. Denn die Gäste geben dem Team viel zu tun. „Es lief von Anfang an gut. Doch vor allem in den vergangenen beiden Jahren gab es eine enorme Steigerung“, erzählt Holzer. „Veganes Essen ist keine Nische mehr, sondern im Mainstream angekommen.“

Mehr zum Thema Lokaltermin Veganbar: Whöner statt Döner In der Veganbar in Findorff gibt es alles, was es in einem klassischen Imbiss auch gibt: Pommes, ... mehr »

„Total faszinierend“ sei dabei die Zusammensetzung der Kundschaft, berichtet der Gastronom: Laut Holzer stellen die konsequenten Veganer mittlerweile nur eine Minderheit der Gäste. „Der Großteil unserer Kunden lebt nicht vegan. Die Leute kommen, weil sie einmal etwas anderes probieren möchten. Und sie kommen wieder, weil es ihnen bei uns gut schmeckt.“

In der Mittagszeit füllen die Mitarbeiter der umliegenden Firmen das kleine Lokal. Und vor allem an den Wochenenden ist es mittlerweile besser, vorher einen Tisch zu reservieren. Dennoch stehe nicht zur Debatte, auszuziehen und sich anderswo zu vergrößern, betont Holzer. „Wir könnten uns keinen besseren Ort vorstellen. In Findorff wurden wir sofort gut angenommen. Und wir haben hier so viele tolle Stammkunden – so etwas gibt man doch nicht auf.“