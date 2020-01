In der Grünen Dockstraße – aber auch an anderen Orten in Gröpelingen – bot sich Passanten beim Weihnachtsspaziergang ein unappetitlicher Anblick. (Roland Scheitz)

Von wegen besinnliche Weihnachtszeit: Den Bewohnern des Lindenhof-Quartiers ist im kürzlich zu Ende gegangenen Jahr die Lust auf einen romantischen Weihnachtsspaziergang gründlich vermiest worden. Überquellende Mülleimer sowie stetig wachsende Ansammlungen von Abfall und Unrat auf vielen Fußwegen in ihrem Wohnviertel ließen bei ihnen nämlich so gar keine Festtagsstimmung aufkommen.

„Ab dem 19. Dezember ist in der Grünen Dockstraße nicht mehr sauber gemacht worden“, hat Anwohner Claus Hermann beobachtet. Natürlich gebe es drängendere Probleme wie zum Beispiel soziale Ungerechtigkeit oder eine gute Gesundheitsversorgung, sagt der Gröpelinger. „Aber sofort nach dem 19. Dezember stapelte sich unter anderem vor der Kita im ehemaligen Postamt der Müll und liegt seitdem immer noch dort herum.“ Auch an der Liegnitzstraße zwischen Liegnitzplatz und Ortstraße sehe es schlimm aus.

Unhygienisch und unästhetisch sei dies, kritisieren Claus Hermann und seine Frau Dagmar: „Es tut sich nichts, der Anblick ist erschreckend.“ Nach den Feiertagen hatten die beiden sich mit einer E-Mail an die zuständigen Stellen gewandt und die slumähnlichen Zustände vor ihrer Haustür beklagt – bis zum 6. Januar allerdings keine Antwort erhalten. Dann wurde der Unrat entfernt.

Mehr als ärgerlich

„Ganz klar, solche Vermüllungen sind mehr als ärgerlich und eine Zumutung für alle Anwohnerinnen und Anwohner, die ihren Abfall ordnungsgemäß entsorgen“, sagt dazu Karen Stroink aus dem Pressereferat des Innenressorts. Sie verweist auf die zahlreichen Aktivitäten wie Kontrollen und Beratungsgespräche, mit denen im Rahmen der neuen Sicherheitspartnerschaft in den vergangenen Monaten Innenressort, die Bremer Stadtreinigung (DBS), Ordnungsdienst und andere Akteure gemeinsam gegen die Vermüllung des Stadtteils angegangen sind.

Die Liegnitzstraße und die Lindenhofstraße gehören zu dem Gebiet, das im Fokus der Sicherheitspartnerschaft liegt. „Wären alle Haushalte in Bremen mit ausreichend Restmüllvolumen ausgestattet, sollte niemand seinen Müll auf anderen Weg als in der eignen Restmülltonne entsorgen müssen“, ergänzt dazu DBS-Pressesprecherin Antje von Horn. Aktuell wird Stroink zufolge der Einsatz von Überwachungskameras geprüft, um Müllsünder zu überführen. An regelmäßig vermüllten Stellen in der Ortstraße und der Liegnitzstraße sollen außerdem demnächst mehrsprachige Schilder mit dem Hinweis „Dies ist kein Müllabladeplatz“ aufgestellt werden.

Stroink: „Sollte jemand Müllsünder beobachten, die Müll oder Hausmüll ablegen, sollte sofort die Polizei verständigt werden über den Notruf 110. Auch Hinweise wie zum Beispiel Fahrzeugkennzeichen sind für die Ermittlungen von großer Bedeutung. Wenn es möglich ist, die Müllverursacher zu fotografieren, ohne sich dabei selbst in Gefahr zu bringen, wäre eine größere Chance gegeben, die Täter zu ermitteln. Außerdem ist wichtig zu wissen: Müllablagerungen können bei der Bremer Stadtreinigung gemeldet werden unter der Rufnummer 3 61 36 11. Der Müll wird dann zeitnah abgeholt.“