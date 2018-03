Deutlich gravierender als das Gezerre um die richtigen Zahlen sei seiner Ansicht nach allerdings Badens Rückzug aus der Verantwortung, kritisiert Schweizer weiter. Baden hatte in der Sitzung betont, das Schwimmen müssten die Eltern ihren Kindern beibringen und die Bremer Bäder seien anschließend für die Vergabe der Schwimmabzeichen zuständig. Damit eckt sie auch bei Helmut Zachau vom Vorstand des Gesundheitstreffpunkts West (GTP) an. „Es ist einfach ein unglaubliches Maß an fehlender Empathie, die die oberste Bademeisterin mit ihrer Haltung und den inhaltlichen Positionierungen offenbart, und dieses Hin- und Herschieben der Verantwortung – mehr Busse für die Schulen, dann reicht das schon aus –, ist das große Charakteristikum bremischer Politik“, schreibt er in einem Kommentar auf Facebook. Und warnt: Den Gröpelingern drohe nach der Schließung des Gosebades vor fünf Jahren mit der Verkleinerung des Westbades trotz steigender Anwohnerzahlen nun weitere Benachteiligung.