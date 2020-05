Bis zu handtellergroße Bruchstücke liegen überall herum. Womöglich könnten sie giftig sein. (Christiane Gartner)

Was sie vorige Woche beim Spaziergang entdeckte, das erschien Christiane Gartner durchaus beunruhigend: Mehrere bis zu handtellergroße verkohlte Fetzen lagen auf Wiesen, in Beeten und auf Fußwegen herum. Unter anderem auch auf dem Kinderspielplatz am Greifswalder Platz, der gerade erst wieder für Kinder geöffnet worden ist.

Die Bruchstücke müssen von dem Großbrand in mehreren Lagerhallen an der mehr als einen Kilometer entfernten Louis-Krages-Straße am 28. April stammen: Das war der Gröpelingerin sofort klar. Was sie sich seither jedoch fragt: Sind die Teile womöglich giftig?

Bruchstücke aus Asbest

Einige Tage nach dem Feuer hatte nämlich ein Sprecher der Gesundheitsbehörde mitgeteilt, es seien in einem Umkreis von bis zu 300 Metern um den Brandherd herum Bruchstücke aus Asbest heruntergefallen. Dabei handele es sich überwiegend um Teile in der Größe von Cent- oder Euro-Münzen in meist grauer Farbe, die nicht aufgehoben, zerbrochen oder zerrieben werden sollten. Die Versicherung der Hallen-Eigentümerin hatte daraufhin unter 08 00 - 9 64 01 00 eine Telefon-Hotline eingerichtet, bei der Bürger entsprechende Funde melden können, damit eine Spezialfirma sie entsorgt.

Dies hat auch Christiane Gartner getan – und zwar mittlerweile schon drei Mal. Denn auch in ihrem etwa 800 Meter vom Brandherd entfernten Garten sowie im Apfelkulturparadies – einem Gartenprojekt des Vereins Kultur vor Ort, das 300 bis 400 Meter von der Louis-Krages-Straße entfernt ist – hat sie verbrannte Teile gefunden. Kinderspielplatz, Garten und Apfelkulturparadies sind daraufhin untersucht worden. Der Spielplatz wurde zumindest grob gereinigt und im Garten der Familie wurden – ebenso wie bei einigen Nachbarn – Proben entnommen, die auf Asbest untersucht werden.

Große, schwarze Stücke überall

Das Wochenende mussten die Anwohner nun im Unklaren darüber verbringen, ob die Bruchstücke womöglich giftig waren, die einige Nachbarn zum Teil schon aufgefegt und eingesammelt hatten. Die Firma gebe sich große Mühe – es stelle sich aber dennoch die Frage, weshalb der Stadtteil an Tag zehn nach dem Brand nicht schon längst großflächig untersucht und gereinigt wurde, sagt Anwohnerin Kathrin Wischnath. In ihrem Garten, beim Kletterbunker am Mählandsweg und auch beim Spielplatz am Rondell im Grünzug West hat auch sie große schwarze Stücke gefunden. „Es ist überall – und die Firma geht hin und nimmt hier und da ein Flöckchen weg“, sagt sie, „das wirkt systemlos.“ Wenn die Teile tatsächlich gefährlich seien, dann müsse man sich sofort aktiv darum kümmern, sie zu entfernen: „Es haben schon richtig viele Leute die Hotline angerufen. Die müssten inzwischen eigentlich ein genaues Bild haben, wo es runtergegangen ist.“

Besonders eines ist ihr und Christiane Gartner dabei wichtig: „Die Behörde müsste eigentlich dafür sorgen, dass sofort gezielt alle Spielplätze im Bereich untersucht werden.“ Fünf davon habe die Firma offenbar bereits auf dem Schirm. Anwohner Lutz Liffers fragt sich indes: „Ob wohl auch die Hausmeister gewarnt wurden, dass sie zum Schulbeginn die Schulgrundstücke untersuchen sollten?“.