Karin Hauffe (Bereichsleiterin, Wabeq), Ausstellungsmacherin Inge Danielzick (Bremer Evangelische Kirche) und Helga Castens (Projektleiterin des Programms “Jobkick Plus” bei der Wabeq) bei der Vernissage der Ausstellung „Mittenmang” im Café Vielfalt an der Lindenhofstraße. (fotos: Scheitz)

Lindenhof. Neun fotografische Porträts, neun autobiografische Geschichten: Mehr braucht es nicht, um die Gäste des Café Vielfalt zu berühren. Im Gegenteil: Der kleine, fast private Kreis authentischer Zeugnisse schafft Unmittelbarkeit und persönliche Nähe. Die Frauen, die hier abgebildet sind und aus ihrem Leben erzählen, könnten die Freundin sein, die Nachbarin oder Kollegin. Fast jeder kennt wohl Mütter, die ihre Kinder allein groß ziehen. In der Ausstellung „Mittenmang“ kommen sie zu Wort und berichten ehrlich und schonungslos, was dieser Status für sie bedeutet.

Da ist zum Beispiel Nicole. Der getrennt lebende Vater ihrer Tochter drückt sich vor Unterhaltszahlungen und leistet sich teure Autos und ein Ferienhaus, während Mutter und Kind am Existenzminimum leben. Oder Kapitänin Pamela, die in ihrer Branche ausgebootet wurde, weil sie mit Kind nicht mehr uneingeschränkt Schichtdienst leisten oder wochenlang zur See fahren kann. Psychologin Christiane möchte nach der Geburt ihres zweiten Kindes wieder in den Beruf einsteigen. Doch ohne einen Betreuungsplatz gibt es keine Arbeit, und ohne Arbeit keinen Platz in der Kita. Pflegeassistentin Yosra hat drei Kinder und einen Migrationshintergrund. Das macht es doppelt schwierig, eine passende Wohnung zu finden. „Alleinerziehende – die sind wie behinderte Leute“, sagt Software-Ingenieurin Viktoria. „Wenn wir keinen Mann haben, sind wir nicht gut genug für ein Wohnungsangebot oder eine Arbeitsstelle.“

Großes Interesse an Ausstellung

Die Ausstellung wurde erstmals im Januar im Evangelischen Informationszentrum an der Domsheide gezeigt. Sie wandert seither durch Bremen, ist bis zum 22. August im Café Vielfalt an der Lindenhofstraße 34 zu sehen, und bereits bis Mitte des kommenden Jahres für weitere Stationen verplant: Das zeugt vom Interesse für ein gesellschaftliches Thema, das mitnichten eine Randerscheinung ist, und dennoch bislang viel zu wenig Aufmerksamkeit bekam. Die Daten des Statistisches Landesamts besagen, dass in Bremen rund 18 000 alleinerziehende Eltern mit minderjährigen Kindern leben – das sind fast 30 Prozent aller Bremer Familien. Mehr als 90 Prozent der Alleinerziehenden sind Frauen. Von diesen Frauen wiederum bezieht mehr als die Hälfte Grundsicherung – nicht, weil sie das wollen, sondern weil sie nicht mehr in ihren erlernten Beruf zurückkehren können, weil sie keine Arbeit finden oder ihre Jobs nicht genug hergeben, um über die Runden zu kommen. „Die meisten Frauen, mit denen wir gesprochen haben, haben Arbeit. Aber sie können davon nicht leben“, erklärte Inge Danielczik bei der Ausstellungseröffnung am vergangenen Freitag. „Es sind Menschen, die unter uns leben, aber denen wir nicht das geben, was sie zum Leben benötigen.“

Die Geschäftsführerin des Vereins „Arbeit und Zukunft“ und Leiterin der Abteilung Kirchlicher Dienst in der Arbeitswelt der Bremer Evangelischen Kirche (BEK), die für ihr Engagement vor zwei Jahren als Bremer „Frau des Jahres“ geehrt wurde, entwickelte die Ausstellung gemeinsam mit Esther Schröder, Referentin für Gleichstellungs- und Geschlechterpolitik bei der Arbeitnehmerkammer Bremen. Die Porträtfotos stammen von der Bremer Fotografin Silke Nachtigahl. Die Interviewpartnerinnen hatten sie über soziale Netzwerke gesucht und gefunden, erzählte Danielzick. „Wir wollten Frauen erreichen, die zu Hause sitzen und einsam sind, und ihnen signalisieren: Ihr seid nicht alleine.“ Die Frauen berichteten von ihren beruflichen Situationen, von mangelnder Flexibilität der Arbeitgeber, von Schwierigkeiten, von Vätern die Unterhaltszahlungen zu erstreiten, über fast aussichtslose Wohnungssuche, über das, so Danielzick „riesige Problem“, Betreuungsplätze zu finden – und zuletzt davon, wie die Belastung und der permanente Druck auf ihre Gesundheit schlägt. Yosra sagt: „Ich darf nicht krank werden, es gibt ja keinen außer mir.“ Bei manchen Gesprächen, berichtete Inge Danielzick, hätte sie mit den Frauen mitweinen können. "Sie haben es so schwer!“

Es seien die „strukturellen Hindernisse im Alltag“, die den Frauen das Leben schwer mache, heißt es in der Ausstellung. Die Tatsache an sich, alleinerziehend zu sein, empfinde sie dagegen „ganz bestimmt nicht als Last“, erklärt Viktoria. Und auch Yvonne berichtet: „Schon alleine das morgens Aufstehen und zu meiner Tochter ins Zimmer gehen (…) und die Fortschritte, die man sieht. So was würde ich nie als eine Last empfinden.“

Schifffahrtskauffrau Julia formulierte konkrete Forderungen an die Politik: „Bessere Bezahlung im Allgemeinen für Frauen. Unterstützung beim Durchsetzen des Rechtsanspruchs Kindesunterhalt. Mehr Geld für Bildung, damit jedes Kind gleiche Chancen hat. Bezahlbarer Wohnraum, sodass sich Alleinerziehende auch die Wohnung leisten können, die sie benötigen. Von einer angemessenen Rente ganz zu schweigen.“ Die Ausstellungsmacherinnen sagen: Für Gesellschaft, Wirtschaft und Politik stelle sich „eine Aufgabe, die es gegenwärtig und künftig zu meistern gilt.“

Für das „Café Vielfalt“ waren Vernissage und Ausstellung eine Premiere, erklärte Ernst Schütte, Geschäftsführer der Waller Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft (Wabeq), die seit mittlerweile fünf Jahren den Treffpunkt an der Lindenhofstraße führt. Das Thema an sich liege der gemeinnützigen GmbH dagegen seit Jahren nahe. So richtet sich das Wabeq-Angebot „JobKick Plus – Job und Kind“ gezielt an alleinerziehende Mütter und Väter, die auf der Suche nach einer neuen beruflichen und persönlichen Perspektive unterstützt und begleitet werden. Projektleiterin Helga Castens hatte die Ausstellung an der Domsheide gesehen und sofort Interesse angemeldet. Sie hatte vor allem beeindruckt, dass sie die Mütter als “toughe, starke, mutige Frauen” zeige.

Weitere Informationen

Die Ausstellung „Mittenmang“ kann bis Mittwoch, 22. August, besucht werden. Das Café ist dienstags, mittwochs und donnerstags von 10 bis 15 Uhr geöffnet. Nähere Informationen über die Angebote der Wabeq sowie Kontaktdaten der Ansprechpartner finden sich im Internet unter www.wabeq.de.