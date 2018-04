30 Uhr im Ortsamt West, Waller Heerstraße 99. „Seit Monaten warten der Bildungsausschuss und andere Ausschüsse auf eine Stellungnahme der Bildungsbehörde“, kritisiert Heseding. Der starke Bevölkerungszuwachs in der Überseestadt erfordere dringend eine vierte staatliche Grundschule in Walle. Doch damit allein sei es nicht getan, auch die Ausstattung der Oberschulen lasse zu wünschen übrig. Die Standortdebatte sieht Heseding in einem größeren Rahmen. Für den Stadtteil gehe es um mehr als nur um eine neue Grundschule, es gehe um die Gestaltung und Bauplanung der Überseestadt. „Dazu gibt es bisher noch keinerlei Entwürfe.“