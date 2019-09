Planen die Jubiläumsfeier (v. l.): Dorothea Meyer, Thomas Wenneborg, Monika Bohlmann, Torsten Laabs, Rosi Hasselbring, Petra Laabs und Gesche Ahlgrim. (Roland Scheitz)

Der Kleingärtnerverein Nürnberg feiert am Sonnabend, 14. September, sein hundertjähriges Bestehen mit einem großen Jubiläumsfest. Die Gäste erwartet ein ganztägiges Programm mit Musik, Tanz, Tombola und „Kinderparadies“, vormittags kommt sogar Bremens neuer Bürgermeister Andreas Bovenschulte zum Gratulieren. Mit seinen 450 Gärten und 600 Mitgliedern ist der Verein der größte seiner Art in Findorff, und einer der Größten in Bremen. Doch der Beginn des zweiten Jahrhunderts ist auch eine Gelegenheit, sich daran zu erinnern, wie alles begann und wie es sich entwickelt hat.

Es ist kein Zufall, dass gerade in den vergangenen Jahren in diversen Bremer Parzellengebieten hundertjährige Jubiläen gefeiert wurden. Die ersten Bremer Kleingartenvereine gründeten sich bereits Ende des 19. Jahrhunderts. Doch vor allem während und kurz nach dem Ersten Weltkrieg wurden große städtische Flächen als Kleingartengebiete ausgewiesen: eine Notmaßnahme, um die dramatische kriegsbedingte Nahrungsknappheit zu lindern. Nach dem Hungerwinter 1916/17 entstand das Parzellengebiet In den Hufen. Am 7. April 1919 ließ sich der „Gartenbauverein Nürnberg“ ins Bremer Vereinsregister eintragen, der Polizei-Oberwachtmeister Hermann Heinrich Siemer aus der Zwinglistraße wurde der erste Vorsitzende. „Es waren eigentlich Armengärten“, erklärt sein aktueller Nachfolger Torsten Laabs. Für den Vereinsnamen seien die Gründerväter verantwortlich, von denen viele aus südlichen Regionen stammen sollen – so wurde es jedenfalls späteren Generationen kolportiert.

Die Geschichte wiederholte sich ein gutes Vierteljahrhundert später. Nach dem Zweiten Weltkrieg fehlte es den Städtern an Lebensmitteln, und besonders im zerbombten Bremer Westen auch an Wohnraum. Bürgermeister Wilhelm Kaisen reagierte mit gesundem Menschenverstand und gestattete das Wohnen in den Kleingartengebieten. Etwas mehr als ein Dutzend Kaisenhäuser sind laut Laabs bis heute bewohnt.

Vereinslokal im Krieg stark zerstört

1948 bauten sich die Parzellisten auch ihr „Landheim Nürnberg“ wieder auf: Die Vereinsgaststätte von 1926 war ebenfalls im Krieg stark zerstört worden. Rundherum entwickelte sich reges Geschäftsleben. In den 1950er-Jahren gab es im Parzellengebiet unter anderem eine Bäckerei, Milchladen und Schlachter, Lebensmittelgeschäft, sogar Heißmangel, Drogerie und Schreibwarenladen. „Wir waren hier ein eigenständiger Stadtteil“, erinnert sich die zweite Vorsitzende Dorothea Meyer, die in die ansässige Bäckerei und Konditorei eingeheiratet hatte. 2006 schloss die Backstube als letzter der ansässigen Betriebe, doch das Schild an der Salzburger Straße erinnert noch immer daran. Als es wieder aufwärts ging, tat sich der Kleingärtnerverein Nürnberg vor allem mit seinen stadtweit beliebten saisonalen Blumenschauen hervor sowie mit den jährlichen Lampionfesten, die bis heute als Tradition gepflegt werden. In jüngerer Vergangenheit diente das Parzellengebiet als Inspiration für die Findorff-Krimis des Autors und leidenschaftlichen Kleingärtners Hans-Peter Mester und einmal sogar als „Location“ für einen Bremer Tatort.

Von den Dreharbeiten vor zehn Jahren kann Kleingärtner Thomas Wenneborg aus erster Hand erzählen: Der pensionierte Polizeibeamte wirkte damals als Komparse mit. Diese Anekdote und noch andere mehr sind in der druckfrischen Festschrift nachzulesen, die der Verein in einer limitierten Auflage von 300 Exemplaren zum Jubiläumsfest vorlegt. Die Autorinnen und Autoren haben auf 34 Seiten historische und aktuelle Fotos, Zeitungsausschnitte, persönliche Erinnerungen und sogar Lieblingsrezepte gesammelt.

Dem Jubilar geht es gut, bestätigt Torsten Laabs. Im Vereinsgebiet gebe es praktisch keine Leerstände, frei werdende Gärten fänden problemlos Nachfolger. „Wir sind hier in einer Top-Lage“, schwärmt Thomas Wenneborg. Schwer zu vermitteln seien nur die Gärten, auf denen kein Haus mehr stehe. Einige der Parzellen seien bereits in der Hand der zweiten oder dritten Familiengeneration. „Hier gibt es Leute, die ihren Garten schon seit 50 Jahren bewirtschaften. Unsere ältesten Kleingärtner sind weit in ihren Neunzigern“, erzählt Dorothea Meyer. „Aber auch bei jungen Leuten und Familien mit kleinen Kindern sind die Gärten nach wie vor beliebt. Urban Gardening ist im Trend, viele wollen ein Stück Natur in der Stadt“, ergänzt Schriftwartin Gesche Ahlgrim. Zur Gemeinschaft gehören auch einige Familien aus Syrien und Afghanistan, die man unterstütze, wo man könne, berichten die Vorstandsmitglieder. Schüler der Oberschule Findorff bauen Obst, Gemüse und bienenfreundliche Blühpflanzen in ihrem Schulgarten an. Vereinsmitglieder hegen und pflegen ein florierendes Teichbiotop. Alles in allem, so Laabs, „eine gesunde, gute Mischung“.

Der Festtag am Sonnabend gestaltet sich wie folgt: Um 11 Uhr vormittags öffnet das Landheim Nürnberg an der Salzburger Straße 2 seine Türen zum feierlichen Sektempfang. Gegen 11.30 Uhr wird Bürgermeister Andreas Bovenschulte den Findorffern seine Aufwartung machen. Es folgen Grußworte von Klaus Bode, Vorsitzender des Landesverbands der Gartenfreunde, Ortsamtsleiterin Ulrike Pala, der Findorffer Bürgerschaftsabgeordneten Gönul Bredehorst sowie des Vereinschefs.

Deftige Gemüsesuppen auf dem Tisch

Der gemütliche Teil beginnt mit deftigen Gemüsesuppen und Rockabilly-Musik von „Doghouse Daddy and The Boppin Blue Hearts“. Ab 14.30 Uhr wird im Kleingartencafé Kaffee, Tee und selbstgebackener Kuchen serviert, auf dem Festplatz wird Bier ausgeschenkt. Tagsüber können Kutschfahrten Richtung Kaisenhaus unternommen werden. Zur Feier des Tages öffnet auch das Papageienhaus seine Türen. Ab 18 Uhr lädt DJ Heiko zum Tanzen im Hauptzelt ein. Das Festprogramm für die Kinder beginnt um 14.30 Uhr mit einem Besuch der Stadtmusikanten. Zum Preis von 6 Euro haben sie außerdem Zutritt zum Kinderparadies mit Spiel- und Kreativangeboten. Besonders stolz ist der Festausschuss auf die große Jubiläumstombola mit mehr als 800 Preisen. Hauptgewinn ist ein Fußball mit Original-Autogrammen der Werder-Profis.