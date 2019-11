Auch die Akteure der Wilden Bühne gehen in „Dein Spiel am Limit“ stellenweise an ihre Grenzen. (Karsten Klama)

Ein junger Erwachsener steht in einem Halloween Kostüm auf der Bühne und redet in sein Handy, er freue sich auf die Party, sagt er. Seine Freundin kommt in sein Zimmer und sucht das Gespräch mit Tarek – sie verlässt ihn. Am Boden zerstört geht Tarek nicht zu der Party und beantwortet auch die Fragen seiner Mutter nicht. Ein paar Szenen später, Tarek zieht sich zurück, auch auf Nachfragen seines besten Freundes reagiert er nicht, er sagt, er müsse für eine Arbeit lernen.

Am selben Abend trifft er sich mit ein paar Leuten am Osterdeich, alle trinken Alkohol. Eine Klassenkameradin zieht an einem Joint, Tarek lehnt nicht ab, sein bester Freund kommt dazu: „Ich dachte, du müsstest für eine Arbeit lernen?“ Cut, die Szene endet.

Das interaktive Theaterstück „Dein Spiel am Limit“ feierte in der vergangenen Woche im Volkshaus Bremen Premiere. Die Wilde Bühne inszenierte hierfür drei Szenen für Schulklassen, die sich alle mit den Themen Risiko, Grenzerfahrungen und letztlich Sucht auseinandersetzen. Das Team der Wilden Bühne besteht aus 14 Schauspielerinnen und Schauspielern, die alle selber von Abhängigkeiten betroffen waren und jetzt clean sind. Nach der Szene fragt die Moderatorin: „Ist diese Szene realistisch?“ Lautes zustimmendes Gemurmel im Publikum. Die Moderatorin stellt mithilfe ihres Kollegen weitere Fragen, um mit den Schülerinnen und Schülern ins Gespräch zu kommen. Viele erzählen, dass sie niemandem von ihrem Liebeskummer erzählen würden. Auf die Frage, wer am traurigsten in seiner Rolle zu sein scheint, antwortet ein Schüler: „Man muss schon sehr traurig sein, wenn man die ganze Zeit kifft“, und bezieht sich damit auf die Rolle von Tareks Klassenkameradin. Gemeinsam überlegen sie, wie sie Tareks Situation so verändern können, dass er seinen Liebeskummer nicht verdrängt. Hierfür kommt eine Schülerin auf die Bühne und spielt Tarek in einer Szene nach, als ihre Mutter sie auf ihren Kummer anspricht. Sie vertraut sich ihrer Mutter an.

Kiffen war cool

Die Schauspielerin, die die Rolle von Tareks Klassenkameradin einnahm, ist 27 Jahre alt und spielt seit sechs Jahren für die Wilde Bühne. Auf der Bühne erzählt sie, dass sie selber damals viel und täglich in der Clique gekifft hat. „Alkohol war damals schon assi, kiffen war auf einmal cool. Dann war mit dem Auto durch die Stadt rasen angesagt“, sagt sie. Alles drei sei problematisch. Dem WESER-KURIER erzählt sie, dass sie unter dem Künstlernamen Sembke aufritt. Mit 13 Jahren hat sie das erste Mal gekifft und Alkohol getrunken, mit 14 war sie auch abhängig von anderen Drogen, und als sie 19 war, hatte sie ihre erste Entgiftung. Jedoch wurde sie immer wieder rückfällig, bis sie im Jahr 2012 mit 21 einen Therapieplatz bekam. „Es war Glück, dass ich nicht wieder rückfällig wurde“, erzählt Sembke. Der Therapieplatz habe sie gerettet. „Meine Lehrer haben meine Sucht nie bemerkt“, sagt sie. Ihr ist es wichtig zu vermitteln, dass nicht nur die 40-Jährigen süchtig sind, sondern auch die Kids, die in die Schule gehen. Die 27-jährige holte im vergangenen Jahr ihr Abitur nach. Seit 2013 ist sie bei der Wilden Bühne dabei und clean.

Bekannt unter dem Künstlername Frank spielt ein 28-Jähriger Rolle des besten Freundes. Er spielt seit knapp einem Jahr für die Wilde Bühne. Im vergangenen Jahr machte er seine Entwöhnungstherapie, eine Entgiftung hatte er nie. Mit 13 Jahren trank Frank das erste Mal Alkohol. Mit seinen Klassenkameraden stand er mit Zigaretten, Bier und Wodka an der Skaterbahn. „Irgendwann merkten wir, dass uns das cool macht“, erzählt er. Eigentlich hätten seine Erfahrungen mit Alkohol den typischen Verlauf genommen. Er beschreibt sich selber als jemanden, der eigentlich eher introvertiert ist. „Alkohol gab mir Superkräfte, ich kam aus mir heraus“, berichtet Frank. Er sei witziger gewesen, kam gut bei den Mädchen an, und er vertrug schon immer recht viel. Es war etwas, in dem er besser war als die anderen.

Traurig und unzufrieden

Mit 18 Jahren machte er sein Abitur und zog nach Münster, um dort Chinesisch und Philosophie zu studieren. Er bemerkte schnell, dass das Studium nicht das war, was er wollte. Als seine Freundin ihn verließ, war das neben dem Leben als Student ein weiterer Grund zu trinken. „Ich war ständig traurig und unzufrieden und hatte Zeit“, sagt er. In den folgenden Jahren zog er öfter um, brach ein weiteres Studium ab und absolvierte eine Ausbildung zum Bankkaufmann. In den ganzen Jahren hörte er nie mit dem Trinken auf. Anfangs seien es fünf Dosen Bier am Tag gewesen, in seiner Höchstzeit waren es dann vier Flaschen Wein. Als sein Großvater starb, war das Grund genug, mit dem Trinken aufzuhören – für 28 Tagen, danach fing er wieder an. „Ich trank immer so viel, dass ich noch meinem Alltag nachkommen konnte“, erzählt Frank.

2018 starb dann sein Stiefvater, und das gab den Anstoß, den er brauchte. „Mir wurde klar, dass es so nicht mehr weitergehen kann. Ich lebe seit Jahren nur, um zu sterben, das kann ich meiner Mutter nicht antun“, sagt er rückblickend. In den Jahren war er schon öfter bei der Suchtberatung, doch er hatte immer Angst davor, stationär behandelt zu werden. Um sich vor einer Freundin nicht weiter rechtfertigen zu müssen, ging er dann zur Caritas. Und das war das erste Mal, dass er sich gut beraten fühlte. Eine Woche später besichtigte er die Suchtklinik und bekam einen Platz. Seitdem ist er trocken. „Ich komme aus einem guten Elternhaus, ich hatte immer Freunde und Bekannte, war beliebt in der Schule. Ich erfülle keine dieser Suchtklischees, das sollen die Leute wissen“, erzählt Frank.

Die Wilde Bühne setzt sich neben dem Thema Sucht auch mit Leistungsdruck und Gewalt auseinander. Bislang wurden acht interaktive Szenarien für Schüler entwickelt.

Weitere Aufführungen: Mittwoch, 22. November, 18 Uhr in Tenever; Montag, 2. Dezember, um 10 Uhr, im Volkshaus; am Mittwoch, 4. Dezember, um 10 Uhr, im Volkshaus; am Dienstag, 10. Dezember, um 18 Uhr, in der Jugendkirche Garten Eden.