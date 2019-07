Walle. Kleiner Trost für all diejenigen, die in den Sommerferien daheim geblieben sind: Sonnabend kommt ein kleines bisschen Südamerika nach Bremen. Der Deutsch-Peruanische Kulturverein lädt ins ehemalige Kino 46 an der Waller Heerstraße ein. Landestypisches Essen, Tanz aus den Anden, lateinamerikanische Musik aus Peru und Chile sowie eine Tombola mit Pisco-Flaschen und peruanischer Kleidung stehen auf dem Programm. Drei Köchinnen bringen Spezialiäten aus verschiedenen Regionen auf den Büffettisch.

Die Organisation übernimmt federführend Schatzmeister Ricardo Chero. „Zeit habe ich dafür eigentlich nicht“, meint der 61-Jährige selbstständige Schiffsbauingineur schmunzelnd. Doch die Feier ist nicht nur für ihn mehr als eine gesellige Zusammenkunft. Sie bietet hier ansässigen Peruaner eine Möglichkeit, sich auszutauschen und ihre Kultur zu präsentieren. Immerhin 700 leben in Bremen und Umgebung.

Drohte dem Verein, den 1983 Alberto Ruiz gegründet hatte, Ende der 90er Jahre das Aus, wurde er 2004 mit Unterstützung des peruanischen Konsulats wiederbelebt. Die Vorsitzenden Beatriz Cano und Rosio Tafur sorgen seit zwölf Jahren für Beständigkeit. Hierzu gehört auch das jährliche Fest um die Fiestas Patrias, wie der peruanische Nationalfeiertag am 28. Juli genannt wird. Nach fast 300 Jahren Unterdrückung gelang es den Kolonien ihre Unabhängigkeit von Spanien zu erkämpfen.

Während in Peru bereits Wochen vor dem wichtigen Gedenktag die Flaggen gehisst werden und auch noch der 29. Juli zum Feiertag ernannt wurde, beschränken sich die Bremer Peruaner darauf, am 27. Juli von 18 bis 1 Uhr rein zu feiern.

Drei Jahre lang herrschte in der Hansestadt jedoch komplette Partypause. Hierfür gibt es einen traurigen Grund. Chero begleitete in dieser Zeit seine krebskranke Frau, die vor eineinhalb Jahren verstarb. „Nach Feiern war mir in dieser Zeit nicht zumute“, erzählt er.

Doch nun freut er sich auf eine Neuauflage, zu der rund 300 Gäste erwartet werden – vor allem Peruaner, die oftmals bereits Jahrzehnte in Bremen, Hamburg, Oldenburg und Hannover leben, in Deutschland arbeiten und hier ihre Familien gegründet haben. So wie Chero selbst, der 1978 durch ein Stipendium an die Hochschule für Schiffsbau nach Bremen kam, seine Frau kennen lernte, mit der er vier Kinder bekam. Zehn Jahre lebte er mit ihnen in Peru, kehrte dann jedoch wieder in seine „Heimat“, wie er Bremen heute nennt, zurück. Beruflich und privat verschlägt es ihn immer mal wieder für einige Monate nach Peru. Seine Wurzeln hat er nie gekappt.

So geht es auch den zehn aktiven Mitgliedern des Vereins, die ihr Ursprungsland unterstützen wollen. Der Erlös des Festes, früher jeweils 1000 bis 1500 Euro, fließt stets in ein Spendenprojekt in Peru. Für die Ausstattung eines Waisenhauses oder wie 2017 nach der verheerenden Überflutung der Küstenregion in den Wiederaufbau. In diesem Jahr geht das Geld in ein Schulprojekt im Armenviertel der Hafenstadt Chimbote, mit einer Million Einwohnern der drittgrößten Stadt Perus. Während die Eltern für den Lebensunterhalt sorgen, bleiben die Kinder hier oft den ganzen Tag allein, ohne Verpflegung und richtige Beschäftigung. Ein italienischer Pfarrer startete vor fünf Jahren den Bau einer Schule über Spenden. Sie bietet den Kindern und Jugendlichen einen Aufenthaltsort mit zwei Mahlzeiten sowie eine Ausbildungsstätte. Auch der Bremer Honorarkonsul Hans-Joachim Schnitger fördert die Hilfsaktionen, berichtet Chero.

Dass Korruption in Südamerika eine Unterstützung nicht selten erschwert, ist auch für den Organisator ein bekanntes Phänomen. Deshalb macht sich der Schatzmeister nach seinen Worten persönlich auf, fliegt nach Peru, begutachtet die Projekte, übergibt das Geld persönlich und dokumentiert die Anschaffungen. „Bei uns kommt alles an“, versichert er.

Nicht nur etwas gegen die Armut in Peru wollen die Landsleute in Bremen tun, auch etwas für den kulturellen Austausch zwischen Peruanern, Deutschen und anderen Nationalität. Für die Zukunft plant Chero verstärkt Aktivitäten und Feste. So ist etwa alle zwei Monate ein Abend angedacht, an dem politische Themen auf den Tisch kommen.

Ein weiteres Einsatzfeld des Vereins wird die Planung von sozialen und technischen Projekten in Peru sein, berichtet Chero.

Auch die Musik- und Tanzgruppe, die sich anlässlich der Feier am Sonnabend zusammengefunden haben, sollen weiterhin Bestand haben. Ob Tänze aus den Anden oder Salsarhythmen, Deutsche seien herzlich willkommen mitzumachen, fordert Chero auf. Interessierte können sich unter depeku.bremen@googlemail.com melden.

Weitere Informationen

Das Fest des Deutsch-Peruanischen Kulturvereins beginnt Sonnabend, 27. Juli, 18 Uhr, in der Waller Heerstraße 46. Der Eintritt beträgt 5 Euro.