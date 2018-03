Heidrun Kersting ist neue Geschäftsführerin der Ökokiste, einem Bioprodukt­handel in Borgfeld. (von der Decken)

Borgfeld/Oslebshausen. Eigentlich hat sich nicht viel geändert, nur der Rechnungssteller und die Stimme am Telefon sind andere geworden. Nach wie vor heißt sie „Ökokiste“ und wird in der Borgfelder Biogärtnerei Rhizom gepackt. Aber seit 1. Januar heißen die Inhaber nicht mehr Gernot Riedl und Lothar Klerings. Die Ökokiste ist nun mit Geschäftsführerin Heidrun Kersting Teil des Betriebs Ökonet. Nach 30 Jahren legten Gernot Riedl und Lothar Klerings das von ihnen ins Leben gerufene Konzept „Ökokiste“ in neue Hände. Dessen Weiterführung wie auch die Übergabe in kompetente Hände lag ihnen dabei besonders am Herzen. Es ist eine Win-win-Situation sowohl für die ehemaligen Inhaber als auch für die Bioland-Gärtnerei Rhizom am Kleinen Moordamm, die in Oslebshausen ein Wertsottrecycling betreibt. Denn als jahrelanger Lieferant der Ökokiste sichern sie sich nun mit der Übernahme einen stabilen Absatzmarkt und erschließen ein zusätzliches Geschäftsfeld für Direktvermarktung.

„Wir können uns unsere Vielfältigkeit bewahren“, ein weiterer Vorteil, den Heidrun Kersting betont. Zudem stehe mit der Übernahme dem „Bremer Lernweg“ zur beruflichen Qualifizierung zum Gärtner damit weiterhin eine attraktive Gärtnerei als Ausbildungsplatz zur Verfügung.

„Die Ökokiste ist eine gute Ergänzung zur Gärtnerei, aber auch eine große Aufgabe für uns“, macht Kersting deutlich. Kurz- und mittelfristig stehen allerdings keine Veränderungen an. Erst einmal müsse sie sich in die Routine einarbeiten, um Veränderungen und Verbesserungen in Gang setzen zu können. „Das Bewährte wird weitergeführt“, versichert die neue Geschäftsführerin und bezieht sich damit auf die breite Palette von Obst, Gemüse, Brot, Käse, Milchprodukten, Eiern, Trockenprodukten und Getränken in Bioqualität. Überlegungen, den Bereich „Büroobst“ weiter auszubauen, stehen bereits im Raum. Und Bestrebungen, weitere Kunden für die Ökokiste gewinnen zu können, um Fahrtwege zu optimieren und ökologisch zu arbeiten, sind geplant. Ein Meilenstein auf dem Weg dorthin ist der geplante Jungpflanzenmarkt für Auberginen bis Zucchini Ende April/Anfang Mai. Ein genaues Datum steht noch nicht fest, wird aber rechtzeitig bekannt gegeben. Obwohl an diesem Tag alle Türen offen stehen, sei es aber kein Tag der offenen Tür mit Beiprogramm, betont Biologin Angela Landt.

Jungpflanzen gibt es sowohl über die Ökokiste als auch an den Marktständen in Borgfeld und Hastedt. Das Equipment, aber auch das Personal wurde von Ökonet übernommen. Gesicht zeigen Gernot Riedl und Lothar Klerings jedoch weiterhin. Denn nach wie vor steht Riedl auf den Märkten, und Klerings liefert die Ökokiste aus.