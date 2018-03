Claudia Schreiber in ihrer Seifenmanufaktur, die Ende März an der Münchener Straße in Findorff eröffnet. (Roland Scheitz)

Nun dürften sich bestimmt schon einige Passanten gefragt haben: Wie kommt man denn auf eine solche Idee? Und: Kann so etwas an diesem Standort überhaupt funktionieren? Aber Inhaberin Claudia Schreiber weiß genau, was sie da tut. Und mit ihrer nachhaltigen und natürlichen Geschäftsidee passt sie sogar perfekt ins Umfeld.

Die Produktion läuft in der Seifensiederei bereits auf Hochtouren, parallel zu den Bauarbeiten im Wohn- und Geschäftshaus, das im vergangenen Jahr den Besitzer gewechselt hat und nun komplett saniert wird. Schaufenster und Regale füllen sich nach und nach, und immer wieder schauen interessierte Nachbarn herein, erzählt Claudia Schreiber. Im Internet können die Produkte bereits über den Online-Shop www.marthas-corner.de bestellt werden. Das Ladengeschäft wird ab April an drei Tagen pro Woche geöffnet sein. Zum Konzept von “Martha‘s Corner“ gehören auch Workshops und Kurse, in denen Claudia Schreiber ihr Wissen über die Kosmetikherstellung teilen möchte.

In der Findorffer Manufaktur entstehen natürlich gute Seifen, Cremes und Peelings ohne jeglichen „Firlefanz“. So nennt Claudia Schreiber all das, ohne das konventionelle Kosmetika nicht auszukommen scheinen, obwohl es nicht gut für Umwelt und Gesundheit ist: künstliche Farb-, Duft- und Konservierungsstoffe, Mineralöle, Emulgatoren oder Mikroplastik. Auch Palmöl – laut Claudia Schreiber eigentlich eine hervorragende Basis für Seifen – kommt bei ihr nicht in den Siedetopf. Es ist schon längst in Verruf geraten, weil dafür Regenwälder gerodet, Menschen vertrieben und Tierarten ausgerottet werden.

Von der Rezeptur bis zum Design

„Ich bin jemand, der die Dinge hinterfragt“, sagt Claudia Schreiber. Hinter ihren eigenen Produkten, die von der Rezepturen bis zum modernen Verpackungsdesign aus ihrer eigenen Hand stammen, stehe sie „zu hundert Prozent.“ Markengesicht und Namengeberin ist Katze Martha. Mit ihrem sensiblen, sozialen und neugierigen Wesen war ihre dreijährige Thai-Siamesin zum Firmensymbol prädestiniert, erklärt die Schwachhauserin.

Alle Seifen und Pflegeprodukte Marke Martha bestehen aus hochwertigen pflanzlichen Rohstoffen aus kontrolliert biologischem Anbau, und wo immer möglich, aus rückverfolgbarer, fairer Produktion. Shea-Butter und Babassu-Öl etwa stammen von kleinen Frauenkooperativen in Ghana und Brasilien. Als Düfte werden ausschließlich naturreine ätherische Öle eingesetzt. Farbstoffe stellt Claudia Schreiber selbst aus Wurzeln oder Pflanzensamen her. Nachhaltig sind auch die dekorativen und auch wiederverwendbaren Alu-Töpfchen, die schicken selbst genähten „Seifensäckchen“ aus zertifizierten Stoffen sowie die Visitenkarten, Flyer und Geschenkboxen aus ungebleichtem Recyclingpapier. Selbst bei Strom, Bankgeschäften und Versand achtet Claudia Schreiber auf Öko-Anbieter.

Nur für die Kunststofffläschchen, in denen Flüssigseife abgefüllt wird, konnte selbst mit Unterstützung diverser Umweltorganisationen noch kein umweltfreundlicherer Ersatz gefunden werden. „Das stört mich selbst am meisten“, bedauert Claudia Schreiber. „Aber ich arbeite daran.“ Bei der Herstellung muss auch die kleine Manufaktur dieselben Kriterien erfüllen wie ein Kosmetikriese: „Jedes Produkt, jeder einzelne Inhaltsstoff, ist durch ein unabhängiges Labor sicherheitsbewertet und entspricht der EU-Kosmetikverordnung“, erklärt die Produzentin.

Eigentlich kommt die 49-jährige ge­bürtige Oldenburgerin beruflich aus einer ganz ­anderen Ecke. Als Ökonomin und Wirtschaftsjuristin war sie viele Jahre lang im Dienste internationaler Großkonzerne tätig. Mit Kosmetika und deren Inhaltsstoffen ­beschäftigt sich Claudia Schreiber bereits seit Jahrzehnten intensiv. Im vergangenen Jahr habe sie ­endgültig beschlossen, sich „nicht länger von anderen abhängig zu machen.“ Vor ­allem ihre kreative Ader sei jahrzehntelang zu kurz gekommen, sagt sie. „Nun ist das, was ich wirklich gerne mache, mein Job.“

Zur Ladenbesichtigung an der Münchener Straße war sie indes mit mäßigen Erwartungen aufgebrochen, gesteht Claudia Schreiber. „Als ich vor zehn Jahren von Hamburg nach Bremen zog, wohnte ich kurz in Findorff. Ich fand es damals nicht so prickelnd.“ Doch im Stadtteil hat sie nun viel ähnlich Gesinntes entdeckt, und viele Menschen, die sich Gedanken über ihre Umwelt machen. „Findorff hat sich in den vergangenen Jahren wahnsinnig verändert“, schwärmt die Schwachhauserin: „Ich war sofort begeistert!“