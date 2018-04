Die Klasse 3a der Grundschule am Halmerweg aus Gröpelingen präsentiert im Hafenmuseum die Ergebnisse ihres Projektes "Wie blau ist das Meer?" (Roland Scheitz)

Überseestadt. „Wir haben in das Spektroskop geschaut und festgestellt, welche Farben das Licht hat“, erklärt der neun Jahre alte Yusuf, und die achtjährige Elanur hat mit ihren Mitschülerinnen und Mitschülern der Klasse 3a der Grundschule am Halmerweg untersucht, wie das Wasser aus dem Hafen aussieht. „Zuerst haben wir gedacht, dass das Wasser braun oder grau sei, doch dann haben wir gesehen, dass es beinahe durchsichtig ist.“

Die Frage „Wie blau ist das Meer?“ passt also für dieses Kooperationsprojekt zwischen dem Hafenmuseum Speicher XI und dem Kindermuseum „kek“, das auch vom Verein „Bremer Schuloffensive 2000“ unterstützt wird. Die Idee: Schulkinder beschäftigen sich unter anderem mit Experimenten zur Farbwahrnehmung und probieren sich in Künstler-Werkstätten aus. Eine weitere Schulklasse, die 4b der Grundschule Rablinghausen, nahm in einem zweiten Projekt „Von Schiffen, Kapitänen und Weserlotsen“ die Weser in den Fokus. Die Ergebnisse beider Projekte sind ab Freitag, 13. April, im Hafenmuseum zu sehen. Dort wird um 17 Uhr die zugehörige Ausstellung offiziell eröffnet.

Insgesamt fünf Mal haben sich die Kinder im Hafenmuseum getroffen, um zu forschen und zu experimentieren. „Wir möchten die Seefahrt und das Meer über einen kreativen Zugang erschließen“, erklärt Anne Schweisfurth die Ziele des Projekts. Nach Angaben der Kuratorin des Hafenmuseums hat das Vorhaben bereits im Februar begonnen. Nach der Erforschung von Wasser und Häfen zu Beginn, wurden anschließend Bildern gemalt oder Gedichte geschrieben.

Weser und Hafen angeschaut

Die Werke der Gröpelinger Schülerinnen und Schüler aus dem Halmerweg kommen derweil sehr blau daher. Muhammed hat einen bunten Oktopus gemalt und auf den blauen Untergrund geklebt: „Ich habe mir einfach vorgestellt, dass ich im Meer bin“, erzählt er von seiner Vorgehensweise. Und einen Wunsch hat der neun Jahre alte Schüler auch noch: „So ein Bild möchte ich gerne noch mal machen.“ Dabei wurden die Bilder nicht einfach gemalt, vielmehr kamen neben den verschiedenen Farben auch Spachtelmasse zum Einsatz. Die damit verbundene Maltechnik wurde von den Gröpelinger Kindern so gekonnt eingesetzt, dass ihre Bilder anschließend tatsächlich an die Wellen im Meer erinnerten.

Auch den Bremer Fluss haben sich die Kinder näher angeschaut. „Wir haben mit Seilen die Weser gelegt“, sagt der acht Jahre alte Yahya. An das dicke „Weser-Seil“ haben sie dann mehrere kleine Seile gelegt, um die Nebenarme und die kleineren Flüsse, die in die Weser münden, darzustellen. „Und am Ende fließt alles in die Nordsee“, kann Yahya erzählen.

An einem anderen Tag haben sie sich der Arbeit im Hafen gewidmet und beim Transportieren eines großen Kaffeesacks mit einer Karre festgestellt, dass Hafenarbeit ganz schön schwer sein konnte. Und ein „Meeresalphabet“ haben die Schülerinnen und Schüler auch erdacht. Den verschiedenen Farben zugeordnet, die das Meer auch haben kann, ergab sich nicht nur „Ostseegrün“ oder „Robbengrau“, sondern auch „Pinguinschwarzweiß“, „Quallendurchsichtig“ und „Yachtclubbunt“. Und auch ein Besuch eines echten Kapitäns in seiner Uniform stand an. „Er hat uns gezeigt, wie man Knoten macht“, sagt Elanur. „Und er hat erzählt, dass er einen Hai gesehen hat.“

„Die Kinder sollen sich mit Bremen als Hafenstadt auseinandersetzen“, erläutert Schweisfurth die Intention des Projekts. „Sie sollen sich in andere Menschen wie zum Beispiel einen Kapitän hineinversetzen können und lernen, diese Eindrücke mit Phantasie, Sprachwissen und Poesie auszudrücken.“ Interessant war für die Kuratorin, dass alle Kinder ausdrücklich Gedichte schreiben wollten. Kreativität mit künstlerischen Möglichkeiten Raum geben, Sprachkompetenz und naturwissenschaftliches Wissen fördern und dazu auch noch lernen, wie eine Ausstellung gemacht wird: „Und anschließend sind sie nicht mehr museumsscheu. Sie übertreten mit dem Projekt eine Schwelle und nach den fünf Tagen sind sie sogar ziemlich museumserprobt.“