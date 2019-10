Vorfreude auf neue Parkregeln in Findorff

„Anlieger frei“: Diese Schilder reichen laut Jochen Tholen, Vivienne Otto und Bettina Rabe (v.l.) nichtaus, um ein Verkehrschaos zu verhindern. (Christina Kuhaupt)

Die Nachbarschaft im Bereich zwischen Findorffstraße, Hemmstraße, Admiral- und Eickedorfer Straße sollte sich schon einmal an den Gedanken gewöhnen, dass in ihrem Quartier bald Bewohnerparken eingeführt wird. Bremens neue Verkehrssenatorin Maike Schaefer hatte dies am Dienstag bei einem Ortstermin in Findorff angekündigt. Die Auswertung eines aktuellen Verkehrsgutachtens belegt, dass die nötigen Voraussetzungen gegeben sind. Zumindest unter vielen Anwesenden der Sitzung des Findorffer Fachausschusses „Bau, Umwelt und Verkehr“ war die Vorfreude groß.

Ihr Herz habe einen Sprung gemacht, meldete sich Vivienne Otto zu Wort und jubelte: „So viel Rückenwind hatten wir noch nie!” Die Anwohnerin der Brandtstraße ist Mitgründerin der Bürgerinitiative Bürgerweide, die sich seit Jahren für eine verkehrliche Entlastung der Wohnstraßen einsetzt. Sie wisse allerdings auch, dass die Idee nicht von allen Nachbarn unterstützt werde, so Otto. Ein erster Anlauf vor etwa zwei Jahrzehnten war an der Opposition der Anwohner gescheitert. Zuletzt war das Thema bei einem Informationsabend im Mai 2018 kontrovers und ergebnisoffen diskutiert worden.

Bewohnerparken bedeutet: Kostenlose Parkplätze wird es auf den Straßen nicht mehr geben. Nach der aktuellen Praxis können Bewohner, die keinen privaten Stellplatz besitzen, gegen eine Verwaltungsgebühr von 30 Euro pro Jahr (50 Euro für zwei Jahre) eine Sonderparkberechtigung beantragen. Mit ihrem Parkausweis erwerben die Bewohner das Recht, im Quartier zu parken – jedoch nicht den Anspruch auf den Stellplatz vor der eigenen Haustür. Für Besucher können sie eine limitierte Anzahl an ebenfalls gebührenpflichtigen Gästekarten erhalten.

Auswärtige Fahrzeuge können an ausgewiesenen Stellen für begrenzte Dauer kostenpflichtig parken. Laut einer Liste des Amts für Straßen und Verkehr (ASV) gibt es in Bremen derzeit 13 Zonen, in denen Bewohnerparken permanent oder zu bestimmten Tageszeiten in Kraft ist. Ob und wie sich die geplanten drei neuen “Pilotprojekte”, die die Verkehrssenatorin an den Start bringen will, von der geltenden Praxis unterscheiden könnten, dürfte noch zu erörtern sein.

Der hohe Parkdruck nicht nur zu Zeiten von Freimarkt und Osterwiese, die Tatsache, dass in zumutbarer Entfernung keine anderen öffentlichen Stellplätze zur Verfügung stehen, der Mangel an privaten Stellplätzen: Formal erfülle das Quartier alle Kriterien, die für eine Einführung des Bewohnerparkens nötig seien, erklärte Markus Otten. Im Rahmen der Ausschusssitzung stellte der Verkehrsgutachter die Ergebnisse der Analyse vor, mit der seine Planungswerkstatt „BMO – Stadt und Verkehr” von Findorffs Beirat beauftragt worden war. Für eine detaillierte topografische Bestandsaufnahme hatten die Sachverständigen in den vergangenen Monaten rund 12,5 Straßenkilometer im Quartier systematisch untersucht – konkret: 68 Straßenabschnitte, in denen das Parken unterschiedlich geregelt und praktiziert wird.

Auch sonst überlastete Parksituation

Die Datenlage nach Auswertung ergab eine eindeutige Bilanz: Auch ohne aufgesetztes Parken stünden laut Otten den derzeit 1380 zugelassenen Personenkraftwagen 1063 öffentliche Stellplätze zur Verfügung. Zusätzlich gibt es rund 300 weitere private Stellplätze. Die Gutachter hatten für ihre Untersuchungen bewusst unauffällige Wochentage gewählt, an denen keine Großveranstaltungen an der Bürgerweide stattfanden. Ergebnis: Das Quartier war dennoch zu 110 Prozent „überparkt”. Rechne man die Fahrzeuge hinzu, die aufgesetzt parkten, wo es nicht ausdrücklich erlaubt ist, ergebe sich gar eine Überlastung von 130 Prozent. Aus seiner Sicht eigne sich das Gebiet für Bewohnerparken, so Otten. Aus 20-jähriger Erfahrung kenne er die Widerstände im Vorfeld – aber auch das „genießerische Schweigen“, wenn sich die Umstellung eingespielt und bewährt habe. Er schlug vor, das Quartier gleichzeitig zum „verkehrsberuhigten Bereich“ zu erklären.

Die meisten der Gäste im bis auf den letzten Winkel besetzten Raum der Martin-Luther-Gemeinde waren indes wegen eines Problems gekommen, das Findorff aktuell bewegt: Die verkehrliche Situation rund um den Freimarkt, die schon in den vergangenen Tagen Thema war. 60 abgeschleppte Fahrzeuge, knapp 1000 Verwarnungen und 725 Fahrzeuge, die von den Verkehrsüberwachern an der Einfahrt in die angrenzenden Wohnstraßen gehindert wurden, belegen, dass die zuständigen Stellen deutlich aktiver sind als in den Vorjahren.

Aus dem Publikum gab es Dank an Polizei und Ordnungskräfte, die „bei Wind und Wetter ihren Dienst machen“ – und viele Vorschläge für Verbesserungen. Andrea Twachtmann, Verkehrsreferentin des Innensenators, nahm die Hiweise aus dem Publikum sowie den Forderungskatalog des Findorffer Beirats mit, und ergänzte ein weiteres Projekt: Bereits auf den Autobahnen müsste der Verkehr auf die Park&Ride-Plätze geleitet werden. Sie bestätigte, dass künftig Alternativen zur Anfahrt mit dem Auto deutlich besser kommuniziert werden müssen, gab aber zu bedenken: „Die Leute waren jahrzehntelang gewohnt, mit dem Auto zu kommen. Das ist ein Erziehungsprozess, der dauert.“