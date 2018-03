Gröpelingen. Argumentiert der Turn- und Rasensportverein (Tura) in der Diskussion um den Westbad-Neubau mit falschen Zahlen? So jedenfalls hat es kürzlich in einer Fachausschusssitzung Martina Baden, Geschäftsführerin der Bremer Bäder, dargestellt. Bei den Turanern hat dieser Vorwurf in den vergangenen Tagen für reichlich Diskussionsstoff gesorgt; Vizepräsident Gerd Schweizer weist die Behauptung ausdrücklich zurück. Er habe ausschließlich Zahlen aus offiziellen Papieren verwendet, die von der Sportdeputation beziehungsweise der Bädergesellschaft selbst veröffentlicht wurden, unterstrich er dazu nun bei der Jahreshauptversammlung des Traditionssportvereins. Daher, so Schweizer, „verstehen wir den Vorwurf, wir würden falsche Zahlen verwenden, als Diffamierung unserer natürlich nicht gern gesehenen Aktivitäten und Positionen. Gleichzeitig lenkt diese Debatte um Zahlen und Wahrheiten von einer inhaltlichen Diskussion unserer Feststellung ab, dass das derzeitige Neubaukonzept den Anforderungen des Stadtteils, wie wir sie in unserem Positionspapier formuliert haben, nicht genügt.“

Die Zahlen sprechen dabei in Schweizers Augen aber eine deutliche Sprache. So entspreche das zukünftig auf 17 Quadratmeter verkleinerte Kinderbecken in etwa einem Kinderzimmer. Das 74 Quadratmeter große Lehrschwimmbecken wiederum sei kleiner als die Hälfte eines Volleyballfeldes. „Wie soll sich da eine Schulklasse bewegen?“ fragt sich wohl nicht nur Gerd Schweizer – zumal der Boden in diesem Becken so langsam abfalle, dass der Wasserspiegel in einem großen Teil des Beckens nurmehr Hüfthöhe erreiche.

Diese Planung sorgt bei Mitgliedern und Vereinsvorstand durchweg für Kopfschütteln. Ein Drittel der Schüler in seinen vier fünften Klassen könne nicht schwimmen, berichtete dazu etwa ein Vereinsmitglied, das als Lehrer an einer Gröpelinger Oberschule arbeitet und regelmäßig mit seinen Schülern im Westbad Schwimmen übt. Die Situation werde sich deutlich zuspitzen, wenn das Schwimmbad während der Bauzeit geschlossen werde, befürchtet er.

Tura selbst hat zwar keine Schwimmabteilung; etwa ein Sechstel der rund 2600 Mitglieder muss Schweizer zufolge allerdings schwimmen können, um im Verein Sportarten wie Kanufahren ausüben zu können. Seit fast 40 Jahren bietet Tura außerdem im Rahmen des Gesundheitssports Wassergymnastik an. Dementsprechend stelle man sich dort nun die Frage, „wie das werden soll, wenn auch noch die Leute aus dem Unibad zwangsläufig ins Westbad drängen“, so Schweizer.

„Wir sind darauf angewiesen, dass dieser Stadtteil funktioniert“, unterstrich der Vizepräsident außerdem, weshalb der Verein sich für einen vernünftigen Westbad-Neubau einsetze. Grundsätzlich sieht er bei der aktuellen Diskussion um das Westbad einen gravierenden Widerspruch: „Der Stadtteil soll aufgewertet werden, gleichzeitig nimmt man ihm ein Highlight weg, das toll wäre, wenn es denn instand gehalten würde.“ Was vielen Turanern aufstößt: Dass die ursprünglich für den Neubau des Horner Bads veranschlagten 14 Millionen auf 24 Millionen Euro gestreckt werden mussten, weil dort immer mehr Punkte hinzugekommen waren. „Warum geht das nicht auch im Westen?“, fragt sich Schweizer.

Schließlich brauche der Westen dringend ein großes Schwimmbad, ein bedarfsgerechtes Gesundheitsbad und ein attraktives Freizeitbad, so der Tura-Vizepräsident. „Wir bleiben am Ball“, unterstrichen dementsprechend nun sowohl Gerd Schweizer als auch Tura-Präsident Dirk Bierfischer – dies sei schließlich im Interesse der Menschen im Stadtteil. „Wir werden uns immer so positionieren, wie wir es für die Menschen und den Verein für richtig halten“, betont Dirk Bierfischer.

Unterdessen wird im Stadtteil darüber spekuliert, weshalb das Westbad-Gebäude überhaupt verkleinert werden soll. Die offizielle Version laute, dass Flächen für mögliche Investoren freigehalten würden, die dort eine Sauna bauen könnten, heißt es. Inoffiziell sei aber zu hören, dass es Pläne gebe, Teile des Grundstücks in Bauland umzuwidmen. Wenn das stimmt, wäre die Empörung mit Sicherheit groß. Schon einmal nämlich ist vom Grundstück des alten Waller Seebads ein Teil abgezwackt und bebaut worden. Das Geld, das dabei eingenommen wurde, floss in die Südbad-Sanierung. An den Gerüchten sei nichts dran, versichert aber auf Nachfrage Martina Baden: Ein Grundstücksverkauf sei nicht geplant.