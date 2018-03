Eine markante, zwölfgeschossige Landmarke will der Reifenhändler Emigholz an der Utbremer Straße bauen. (Westphal-Architekten)

Ist das noch Bremen – oder bin ich schon in der Peripherie? Wer das erste Mal mit dem Auto vom sogenannten Spaghettiknoten aus kommend auf der Utbremer Straße in Richtung Westen unterwegs ist, der mag sich durchaus fragen, ob er schon im Niemandsland gestrandet ist.

Denn er befährt an dieser Stelle eine mit insgesamt acht Fahrspuren enorm breite Straße, während die niedrigen Gebäude an beiden Seiten so dezent sind, dass sie im Vorbeifahren praktisch gar nicht wahrgenommen werden. Das könnte sich in absehbarer Zeit ändern: Reifen-Fachhändler Emigholz will seinen Firmensitz an der Ecke Utbremer Straße/Borkumstraße abreißen und auf dem Grundstück ein Bürohochhaus errichten, das ein markanter neuer Blickfang werden könnte. Architekt Jost Westphal hat das Vorhaben mit dem Namen „Utbremer Tor“ nun im Bauausschuss des Waller Beirats vorgestellt. Der Titel ist als klares Bekenntnis zum Standort gemeint, der in den Augen der Planer ein zentraler Punkt der Ost-West-Verbindung von der Hemmstraße nach Walle ist.

Wohlwollen der Stadtplaner

„Es geht im Kern darum, dort mehr Gewerbeflächen zu schaffen mit einem Gebäude, das in die Höhe geht. Und es geht auch darum, diesen Standort aufzuwerten“, erklärt dazu Lars Lemke vom Büro BPW Baumgart+Partner, der im Auftrag der Behörde ein Bebauungsplanverfahren durchführen wird. Das ist bei Gebäuden dieser Größenordnung Pflicht. Architekt Jost Westphal hat für Emigholz ein rund 22 Meter hohes Bürogebäude aus anthrazitfarbenen Fertigbetonteilen mit bis zu zwölf Stockwerken und einem zweigeschossigen Parkdeck mit knapp 100 PKW-Stellplätzen entworfen. Denn der Bau einer Tiefgarage wäre Westphal zufolge an dieser Stelle ausgesprochen schwierig. Die Zufahrt zum Grundstück soll an der Borkumstraße liegen; über einen kleinen Vorplatz mit einem Baum in der Mitte könnten hier Fußgänger wie Autos das Foyer des Gebäudes ansteuern.

Im Inneren des Hochhauses bieten die einzelnen Etagen jeweils etwa 600 Quadratmeter Bürofläche; diese Flächen können je nach Bedarf der zukünftigen Mieter so aufgeteilt werden, dass ein bis vier Mieter eine Etage nutzen könnten. „Es wäre also auch möglich, dass dort kleinere Firmen oder Start-ups einziehen“, so Jost Westphal.

Bei Bremens Stadtplanung stieß die Idee der Firma Emigholz direkt auf so großes Wohlwollen, dass sich im Januar ein Gestaltungsgremium unter der Leitung von Senatsbaudirektorin Iris Reuther bereits mit Details beschäftigt hat. Dabei ging es neben Fragen zur Erschließung auch darum, ob dies der richtige Ort für ein hohes Gebäude wäre, so Stadtplanerin Georgia Wedler. Im Prinzip seien sich die Experten einig: „Das ist eigentlich die Eingangssituation in den Bremer Westen, aber man hat an dieser Stelle nicht den Eindruck, dass dies das Tor zu Walle ist. Es ist eine also ein guter Platz, um einen Auftakt zu formulieren.“ Der Entwurf habe nach Ansicht der Stadtplaner die richtige Mischung aus Hochwertigkeit und Maßstäblichkeit.

Bei den Waller Ortspolitikern stießen die Pläne auf ein geteiltes Echo. „Es wird mit Sicherheit Schattenwürfe geben“, gab etwa Bauausschusssprecher Wolfgang Golinski (SPD) zu bedenken, der nicht davon überzeugt ist, dass an genau dieser Stelle ein so hohes Gebäude stehen muss. Ebenso wie Jörg Tapking (Die Linke) fragt er sich allerdings, ob es im Bauressort über das einzelne Hochhaus hinaus weitere Planungen für das kleine Gewerbegebiet drumherum gibt. Wedler zufolge ist dies nicht der Fall. „Wir meinen nicht, dass da jetzt ein Hochhaus neben dem anderen hinkommen muss“, sagt sie. Fragen zum Schattenwurf wiederum müssten im Bebauungsplanverfahren untersucht werden – die Straße sei hier aber so breit, dass es bis zu den Reihenhäusern an der Otto-Finsch-Straße eine ganz schöne Entfernung sei. Absolut begeistert von den Plänen ist wiederum Christof Schäffer (Grüne). „Ich kann mich nicht erinnern, dass ich schonmal ein Bauvorhaben gesehen habe, das mir auf Anhieb so sympathisch war“, lobt er und ermutigt die Planer gleichzeitig: „Ich kann das ganze Grau und Braun nicht mehr sehen. Trauen Sie sich doch mal was – warum nicht ‚Pink Tower‘?!“

Einig waren sich dabei alle: Eine Baustelle an diesem Standort ist eine besondere Herausforderung, da dafür voraussichtlich vorübergehend eine der stadtauswärtigen Fahrbahnen der Utbremer Straße gesperrt werden müsste. Schon heute staut sich an dieser Stelle zu den Stoßzeiten der Verkehr, die etwa eineinhalb Jahre Bauzeit wären für Autofahrer also auf jeden Fall eine Geduldsprobe. Jörg Tapking (Die Linke) hat dabei insbesondere auch die vielen Radfahrer dort im Blick. Er verweist vorsorglich schon einmal auf zwei aktuelle Negativbeispiele: „Beim City Gate und bei Kühne+Nagel sind durch die Baustellen die Radwege weg. Das möchte ich in Walle nicht erleben.“