Die Bahn-Unterführung im Osterfeuerbergquartier zieht Müll förmlich an und steht deshalb auf der Liste der Waller Ortspolitiker. (Roland Scheitz)

Hohe Erwartungen hatten die Mitglieder des Fachausschusses „Soziales, Kinder, Jugend, Senioren, 2. Arbeitsmarkt und Migration“ des Waller Beirats an das neue Landesprogramm namens „Perspektive Arbeit Saubere Stadt“, kurz: PASS, von dem ihnen im Januar erstmals berichtet worden war.

Es geht dabei im Kern um 130 befristete Stellen für Langzeitarbeitslose, die in Bremens Stadtteilen bis Ende 2019 für mehr Sauberkeit auf Straßen und Plätzen sorgen sollen. In Walle liegt schon eine Liste bereit. Darauf sind all jene Orte zusammengestellt worden, die Müll und Unrat geradezu anziehen und wo deshalb unbedingt einige der neuen Kräfte eingesetzt werden sollten.

Umso enttäuschender fiel nun für die Waller Ortspolitiker der Besuch von Rebekka Warnecke aus der Abteilung „Arbeit“ beim Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen aus, die Neues zum aktuellen Sachstand berichtete. Ihr zufolge nämlich sind inzwischen zwar tatsächlich die ersten Projekte bei verschiedenen Trägern auf den Weg gebracht worden, keines davon ist allerdings speziell in Walle verankert.

Vier Projekte gestartet

Zum 1. Juni sind demnach vier Projekte gestartet; unter anderem eines im Blocklandgarten auf dem alten Jugendknast-Gelände, eines beim Quartier-Service der Gröpelinger Recycling Initiative und eines mit dem Schwerpunkt Haltstellenreinigung bei der Bremer Straßenbahn AG (BSAG). Zum 1. Juli sollen sechs weitere Projekte anlaufen; unter anderem ein Projekt der Waller Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft (Wabeq) für mehr Sauberkeit auf 18 Spielplätzen. Zwei andere Maßnahmen bringen zum 1. August der Beschäftigungsträger Bras und die JVA Oslebshausen auf den Weg.

Für Walle sei also nichts Konkretes geplant, stellte angesichts dieser Auswahl Jupp Heseding (Grüne) enttäuscht fest. Auch die im Ortsamt West für Walle verantwortliche Stadtteilsachgebietsleiterin Petra Müller befand: „Das ist etwas desillusionierend, wir hatten ja extra schon eine Liste aufgestellt.“ Beirat und Ortsamt waren davon ausgegangen, dass sich auch ein Träger bewerben würde, der im Vorfeld bereits angekündigt hatte, mit seinen Beschäftigten ausdrücklich in Walle Müll aufsammeln zu wollen. Wieso dieser Träger schließlich nicht zum Zuge gekommen ist, ließ sich in der Sitzung nicht klären. Denkbar wäre, dass dort die Pauschale unterm Strich nicht zur Finanzierung des Angebots ausreichte. Träger, die das Programm nutzen, erhalten pro Teilnehmer die Lohnkosten plus eine Pauschale für Anleitung und Begleitung.

„Wenn es hier keine Träger gibt, können wir da leider nichts machen“, sagt Warnecke. Auch gebe es keinen bestimmten Schlüssel, nach dem die Kontingente auf die Stadt verteilt würden. Hauptanliegen ihres Ressorts sei nicht, dass alle Stadtteile sauberer würden, unterstreicht sie. In erster Linie sei das Programm als ein arbeitsmarktpolitisches Mittel zur sinnvollen Beschäftigung von Langzeitarbeitslosen gedacht.

Ganz begraben müssen die Waller und Wallerinnen ihre Hoffnungen allerdings noch nicht: Rebekka Warnecke will ihre Liste an die einzelnen Träger weiterleiten und gucken, ob der Stadtteil Walle als Einsatzfeld des Programms doch noch berücksichtigt werden kann. So könnten über Änderungsanträge womöglich zusätzliche Stellen geschaffen werden. Auf der Liste der Waller stehen zum Beispiel Grünanlagen und der Waller Park, der Bereich um den Waller Bahnhof herum, die Wertstoffcontainer Ratzeburger Straße/Osterfeuerberger Ring und der Parallelweg.