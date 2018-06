Beim Stadtteilfest zeigte sich Walle wieder von seiner sonnigsten Seite. Tausende Besucher schoben sich durch die Vegesacker Straße. (Scheitz)

Knapp 30 000 Menschen leben in Walle. Rein statistisch dürften sich die meisten davon am Sonntag bestens gelaunt rund um die Vegesacker Straße herumgetrieben haben. Am Vormittag hatte das Publikum noch Schutz unter Regenschirmen und Pavillondächern suchen müssen. Zwei Stunden später zeigte sich Walle aber wieder von seiner sonnigsten Seite – und gut 25 000 Besucher schlenderten durch die Straßen.

Organisatorin Janine Claßen konnte Wetterjacke und Sorgenfalten ablegen: Ein halbes Jahr lang ist die Leiterin des Kulturhauses Walle mit den Vorbereitungen beschäftigt gewesen. Vor 35 Jahren veranstaltete das Kulturhaus Walle – hier besser bekannt als der Brodelpott – sein erstes kleines Stadtteilfest. Und obwohl es in seinen Dimensionen längst aus den Kinderschuhen gewachsen sei, habe es seinen Charme und Charakter als nicht-kommerzielles Kulturfest immer behalten, erklärt Claßen: Vor allem, „weil es von den Menschen im Quartier mitgestaltet wird.“

Die Aufstellung am Sonntag: Ein guter halber Kilometer Pavillons, Marktstände und Aktionsflächen, an denen sich Künstler, Kulturschaffende, Geschäftsleute, Gastronomen, Vertreter von sozialen und Bildungseinrichtungen präsentierten – darunter die große Mehrzahl aus dem Stadtteil. Schatzsucher und Schnäppchenjäger kamen an den etwa 100 privaten Flohmarktständen auf ihre Kosten. Rund um die lokale Gastronomie und deren Verstärkung von außerhalb lagen internationale Aromen in der Luft. Beim Unterhaltungsprogramm auf den vier Bühnen war ständig etwas zu sehen und zu hören. Einer der bewährten Publikumsmagneten war Alleinunterhalter Nagelritz, der auf der Hauptbühne seinen Charme spielen ließ. Der musikalische Seemann hatte keine lange Anreise – er ist privat vor Jahren in einer Waller Wohnstraße vor Anker gegangen.

Am frühen Nachmittag hatte sich die Festmeile Vegesacker Straße so weit gefüllt, dass ein Durchkommen nur noch im Gänsemarsch möglich war. Aufgehalten wurden die Besucherströme zwischenzeitlich aber auch von geplanten Blockaden: Wenn zum Beispiel die Sambagruppe Sambanana durch die Straße zog, oder Zumba-Instruktor Alexey Cordero Lopez die Waller in Bewegung brachte.

Die Union-Brauerei in Osterfeuerberg und die Überseestadt waren gut besuchte Außenstellen, die für die Gäste per Busshuttle oder auch mit der Pferdekutsche erreichbar waren. Kulturstaatsrätin Carmen Emigholz hatte sich nach ihrer kurzen Eröffnungsrede noch viel Zeit genommen, in Ruhe mit einer Waller Delegation durch die Straße zu schlendern und war beeindruckt: „Dass Bürgerinnen und Bürgerinnen so etwas auf die Beine stellen – davon lebt unsere Stadt“, lobte sie.

Programm am ganzen Wochenende

Bereits am Vortag war es gut losgegangen. Zehn Waller Lokalitäten hatten unter dem Motto „Walle ab 5“ ein vielfältiges Kulturprogramm auf die Beine gestellt. Viele Waller genossen die Gelegenheit, an einem perfekten Sommerabend durch die temporäre Fußgängerzone zu schlendern – und sich von Festivalatmosphäre und karibischem Klima inspirieren zu lassen. Gut 80 Personen befanden sich derweil auf einer Radtour durch die Waller Geschichte. Angela Piplak, Leiterin des Geschichtskontors im Kulturhaus Walle, hatte zum ersten „Film Night Ride“ eingeladen und freute sich über den großen Zuspruch.

Für die Polizisten Sandra Pinkawa und Oliver Paust, die zum Sonntagsdienst auf die Vegesacker Straße beordert worden waren, gab es nicht viel zu tun: „Alles friedlich“, bilanzierten die Kollegen aus dem Waller Polizeirevier. Sie schätzten, dass das Waller Stadtteilfest 2018 mit etwa 25 000 Gästen die Rekordzahl aus dem Jahr 2016 erreicht haben dürfte.

Was das Leben in Walle wertvoll macht – diese Frage hatten Pastor Gunnar Heldt und Diakonin Alexandra Wietfeldt vom Gemeindeverbund Immanuel und Walle dem Eröffnungsgottesdienst vorangestellt. Die am häufigsten genannten Antworten von Wallern aller Generationen, so die Diakonin: „Die Offenheit der Menschen, ihr freundliches Miteinander und ihr großes Engagement“. Und genau so erleben es die Gäste, wenn in Walle gefeiert wird.