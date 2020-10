Baustelle Überseetor: Die ersten Tiefbauarbeiten haben auf dem Grundstück Ecke Nordstraße bereits begonnen. (Roland Scheitz)

Mitte Mai 2022 soll die Berufsschule für Groß-, Außenhandel und Verkehr (BS GAV) an der Nordstraße eingeweiht werden. In Anbetracht der alltäglichen Lage vor Ort wollte der Waller Beirat das vorgeschlagene Verkehrskonzept nicht einfach abnicken – vielmehr wird deutlicher Nachbesserungsbedarf angemahnt. Dabei soll unter anderem geprüft werden, ob Ein- und Ausfahrt nicht an die Cuxhavener Straße verlegt werden könnten. Im Falle des frei werdenden Areals an der Ellmersstraße wollen die Ortskundigen lieber frühzeitig angehört und beteiligt werden. Ideen dafür, wie das zentrale Stück Walle künftig zum Vorteil des Stadtteils entwickelt werden könnte, gibt es schon – und aus der Nachbarschaft meldeten sich die ersten ernsthaften Interessenten.

Das Schulgebäude an der Ellmersstraße, Baujahr 1968, ist so marode, dass sich eine Sanierung nicht mehr lohnt. Nach jahrelanger Suche war der Standort für einen Neubau gefunden. Die ersten Tiefbauarbeiten haben bereits auf dem Grundstück an der Ecke Nordstraße/Überseetor begonnen, wo die Innere Mission bis vor einigen Monaten das Übergangswohnheim für Geflüchtete betrieb. Mit dem ostwestfälischen Bauunternehmen Goldbeck wurde ein im Schulbau erfahrener Projektpartner gefunden. Im Mai dieses Jahres wurde der Bauantrag eingereicht, zwei Monate später stellte Architekt Hubert Dohle dem Waller Bildungsausschuss seinen Entwurf für einen fünfgeschossigen Neubau mit roter Ziegelfassade vor. Die Pläne stießen in der Waller Stadtteilpolitik auf viel Wohlgefallen. Auf Vorbehalte traf jedoch schon seinerzeit die Verkehrssituation, die Ausschusssprecherin Caren Emmenecker (Linke) als „nicht befriedigend“ bezeichnete. In dieser Haltung fand sich der Beirat auch bestätigt, nachdem der zuständige Verkehrsplaner das Konzept im Detail vorgestellt hatte.

Beauftragt wurde Thomas Ulbrich, Ingenieur und Leiter eines Fachplanungsbüros mit Sitz in Hastedt, das auf verkehrliche und infrastrukturelle Erschließungen spezialisiert ist. Laut Ulbrich wird die Tiefgarage des Schulgebäudes Platz für 80 Personenkraftwagen und 143 Fahrräder bieten. Weitere 140 Fahrradparkplätze sind im Außenbereich der Schule vorgesehen. Die Zufahrt zur nichtöffentlichen Garage erfolgt über die stadteinwärtige Seite der Nordstraße. Etwa auf Höhe des Waller Stiegs sollen die Autos auf eine eigene Abbiegespur einfädeln, für die der bestehende Geh- und Radweg nach rechts versetzt wird. Die Ausfahrt aus der Tiefgarage soll ebenfalls an der Nordstraße erfolgen.

Zweifel an den 80 Stellplätzen

Für „unglücklich“ hält Beiratssprecherin Brunhilde Wilhelm (Grüne) diese Lösung. Anja Meyer-Heder (CDU) erinnerte an die Bewohner aus dem Heimatviertel, die oft sehr lange warten müssen, bis sich eine Chance bietet, in die viel befahrene Nordstraße einzubiegen. Franz Roskosch (CDU) schlug daher vor, die Standorte von Ein- und Ausfahrten zur Tiefgarage zu tauschen, um ausfahrenden Autos die Möglichkeit zu geben, sich in den Verkehr an der Nordstraße einzufädeln. Brigitte Grziwa-Pohlmann (SPD) bezweifelte, dass die 80 vorgesehenen Stellplätze für die Logistikschule ausreichen, die für rund 1700 erwachsene Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und Verwaltungspersonal konzipiert wurde. Dass man nicht davon ausgehen könne, dass die Schülerschaft generell mit Bus, Bahn und Rad anfahre, sei am jetzigen Standort zu sehen, hieß es: Die umliegenden Wohnstraßen seien während der Unterrichtszeiten komplett vollgeparkt.

Deutlicher formulierte Karsten Seidel (Grüne) seine Vorbehalte: „Ein Abbiegekonzept ist kein Verkehrskonzept“, kritisierte der Grünen-Vertreter. Statt die Schule zur Nordstraße zu öffnen, die zu Stoßzeiten notorisch verstopft ist, schlug er vor, Zu- und Ausfahrt an die Cuxhavener Straße zu verlegen. Dass die Umplanungen im Gebäude aufwendig wären und eine Lösung für die Gleisanlagen beinhalten müssten, focht ihn nicht an. Es sei „nicht akzeptabel“, dass die Planung des Gebäudes „nicht konsultativ und integrativ“ erfolgt sei. „Die Behörde muss nachliefern“, forderte der Sprecher des Fachausschusses Quartiersentwicklung.

Die Zukunft des bald ehemaligen Schulstandorts an der Ellmersstraße soll auf der Tagesordnung der öffentlichen Beiratssitzung im Dezember stehen. Der Beirat sieht dort Potenzial für ein zentrales „Quartiersbildungszentrum“ mit Trägern und Angeboten für unterschiedliche Zielgruppen. Mit den drei Einrichtungen für Kinder und Jugendliche, die sich das städtische Gebäude an der Ellmersstraße 22 teilen, meldeten sich beim Beirat die ersten Interessenten. Für das Kinder- und Familienzentrum Haferkamp sei ein Neubau auf dem frei werdenden Gelände geplant, ein entsprechendes Vorplanungskonzept solle beauftragt werden, berichtete Wolfgang Bulling aus dem Referat Kitaplanung der Senatorin für Kinder und Bildung.

Die neue Kita solle mit sieben statt der bisher vier Gruppen dem wachsenden Bedarf im Stadtteil angepasst werden. Einen Umzug in einen Neubau könnte man sich auch für das Freizeitheim Haferkamp vorstellen. Die bisherigen Räumlichkeiten seien „suboptimal“, untertrieb Erwin Böhm, Leiter des Sozialzentrums Gröpelingen/Walle – „zu klein, zu eng und ohne Außengelände“. Als verbindende „Klammer“, so Böhm, zwischen den Angeboten für die Kleinsten und die Heranwachsenden fungiert seit 20 Jahren das inklusive Lücke-Projekt, das Kindern und Jugendlichen von zehn bis 14 Jahre nachschulische Betreuung und Gruppenangebote bietet. Vertreter der Einrichtungen bestätigten, dass man an der Weiterführung der Synergien an einem gemeinsamen Ort auch in Zukunft sehr interessiert sei.