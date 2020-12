Ende Februar war der Petitionsausschuss der Bürgerschaft im Bremer Westen zu Besuch, um gemeinsam mit Hundehaltern und einem Behördenvertreter eine geeignete Freilauffläche im Waller Park zu finden. (Roland Scheitz)

Und wieder ist ein Jahr vergangen, ohne dass Walle eine Hundefreilauffläche bekommen hätte: Die Enttäuschung bei so manchem Hundehalter im Stadtteil dürfte entsprechend groß sein.

Schließlich gibt es seit Längerem eine Liste mit mehreren Grundstücken und den Beschluss des Beirats, einen Hundestrand am südlichen Ende des Waller Feldmarksees sowie eine Fläche am Almata-Hochhaus herzurichten und einzuzäunen sowie ein drittes Areal an der Bogenstraße zu prüfen.

Mehr zum Thema Freilaufflächen in Bremen Waller Hundehalter hoffen auf Lösung Nur zwei offizielle Hundefreilaufflächen gibt es in Bremen bisher. In Walle hat nun der Beirat das ... mehr »

„Almatastraße wird noch geprüft und Waller Feldmarksee ist geplant – allerdings ohne Zaun“, hat dazu in einer Sitzung des Waller Beirats am 3. Dezember auf Nachfrage von Hundehalter Arno Kuhlemann nun die stellvertretende Beiratssprecherin Brunhilde Wilhelm mitgeteilt.

Kuhlemann plädiert dafür, auch Kontakt zu dem Eigentümer eines Areals an der Nordstraße bei der Kartbahn zu suchen: „Ein idealer Platz, weil ortsnah, Haltestelle, Parkplatz, keine Nachbarn, die sich beschweren könnten, Zaun nur an zwei Seiten nötig. Hier würde ich mir wünschen, dass von der Verwaltung noch mal nachgefragt wird.“ Außerdem gebe es an der Bogenstraße zum Spielplatz hin eine Wiese, die fast komplett umzäunt sei: „Leider waren wir zu den Besichtigungen nicht eingeladen. Man liest aber, dass die Anwohner mit einen Hundeplatz einverstanden wären. Dies beträfe auch nicht die Durchgangsverbindung Alt-Walle zur Überseestadt.“

Gesetzesänderung in Arbeit

Immerhin: Mittlerweile ist eine Gesetzesänderung in Arbeit, die zukünftig das Ableinen von Hunden in ausgewiesenen Hundeauslaufgebieten ganzjährig erlaubt. Dadurch wird es möglich, auch in Parkanlagen Hundefreilaufwiesen auszuweisen.

Zum Beispiel im Waller Park, wo sich Volker Kutscher und Monika Lüke seit acht Jahren für eine wohnortnahe Hundewiese einsetzen. Ende Februar hatte der Petitionsausschuss der Bürgerschaft mit den beiden Wallern, Ortsamtsleiterin Ulrike Pala und einem Mitarbeiter der Umweltbehörde vor Ort versucht, eine Lösung zu finden. Laut Umweltressort steht im Waller Park jedoch keine Fläche zur Verfügung.

Kritik kassierte Umweltsenatorin Maike Schaefer (Grüne) kürzlich bei einer Landtagssitzung von Claas Rohmeyer (CDU), dem Vorsitzenden des Petitionsausschusses. Insbesondere für ältere Hundehalter rund um die Lange Reihe muss es seiner Ansicht nach eine wohnortnahe Hundefreilauffläche geben. Eine weitere Petition von Kutscher und Lüke sei derzeit noch in Beratung, so Rohmeyer: „Da bleiben wir dran und ich möchte auch eine Lösung.“ Das Problem betreffe aber nicht nur Walle, so Rohmeyer: „Nirgendwo in Bremen sind wir bei dem Thema weiter gekommen.“