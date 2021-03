Gerade in Zeiten von Corona sind öffentliche Plätze wie die "Waller Mitte" als Treffpunkt im Freien für die Menschen im Quartier besonders wichtig. (Roland Scheitz)

Walle. Die Waller Mitte ist seit ihrer Eröffnung vor knapp zwei Jahren zu einem beliebten Quartiersplatz geworden. Wie die beiden sehr gut besuchten Workshops „Walle Central“ im Herbst 2019 zeigten, ist in Walle treffpunktmäßig aber durchaus noch Luft nach oben. Im Stadtteil gibt es nämlich den Wunsch nach weiteren öffentlichen Plätzen.

Wie solche Orte aussehen könnten, darüber möchten die Initiatoren der Workshop-Reihe gemeinsam mit engagierten Menschen aus dem Stadtteil bei einer dritten Veranstaltung voraussichtlich im September diskutieren.

„Solche Plätze würden den sozialen und wirtschaftlichen Zusammenhalt entlang der Vegesacker Straße als zentrale Achse stärken, wobei auch der Steffensweg mitgedacht werden muss“, sagt Mitinitiator Karsten Seidel von der Grünen-Fraktion im Waller Beirat. Unternehmen in diesem Bereich könnten von einer höheren Aufenthaltsqualität profitieren und rund um die Plätze in Quartiersbüros neue Arbeitsplätze zum Beispiel für Menschen entstehen, die eine Alternative zum Homeoffice suchen.

„Wir wollen im Mai zu einer Ideensammlung einladen, die alle lokalen Interessen – zum Beispiel der Geschäfte und Firmen vor Ort – berücksichtigt, sodass wir im September Ideen vorliegen haben“, skizzierte Seidel am Dienstag, 23. März, im Fachausschuss Quartiersentwicklung die nächsten Schritte, die bei einer Enthaltung vom Fachausschuss auch gut geheißen wurden.

Bis Ende Juli könnten somit alle Interessierten Texte, Skizzen und Modelle einreichen, die anschließend eine Arbeitsgruppe per sogenannter Swot-Analyse auswertet. Das Kürzel steht für Strengths (Stärken), Weaknesses (​Schwächen), Opportunities (Chancen) und Threats (Risiken).

Drei Vorschläge hat Seidel schon mal in den Raum geworfen. So könnte zum Beispiel die Elisabethstraße im Abschnitt zwischen Bremerhavener Straße und Vegesacker Straße für den Autoverkehr gesperrt und zu einem Platz umgestaltet werden. Zufahrten zu Garagen und Grundstücken blieben dabei aber natürlich offen, so Seidel.

Als zweiten Ort mit hohem Potenzial hatten Workshop-Teilnehmerinnen und -Teilnehmer den Spielplatz auf der Ecke Erasmusstraße/Osterlingerstraße benannt. Seidel: „Es gab die Anregung, da, wo vor dem Krieg die Kirche war, einen Pavillon zu bauen.“ Und auch das von der Bodelschwinghstraße gerahmte Carrée könnte nach Ansicht mancher Workshop-Teilnehmer ein schöner Platz sein. „Da gibt es tolle Bäume, momentan wird das aber einfach nur als Parkplatz genutzt. Da wären vielleicht Konzerte möglich. Möglicherweise wäre der Platz auch ein guter Standort für den Wochenmarkt, der auf dem Wartburgplatz inzwischen etwas verloren wirkt“, so Seidel. Klar sei dabei aber auch: „Für die dann wegfallenden Parkplätze müsste eine Lösung her – aber deshalb machen wir ja auch einen Workshop. Wir müssen dieses Problem ernst nehmen, es gibt aber Lösungen.“ Denkbar sei zum Beispiel, dass Fahrzeuge zwar vor Geschäften halten und beladen werden dürften – aber dort nicht mehr dauerhaft parken könnten.

Auch Kerstin Eckardt (CDU) hat die Auto-Frage im Blick. „Die Vegesacker Straße ist immer gut beparkt – egal, zu welcher Uhrzeit“, sagt sie. „Wir sollten deshalb auf jeden Fall daran denken, wo diese Autos dann hinkönnen.“

Einen umgekehrten Denkansatz empfiehlt Christoph Schwarzer von der Bürgerinitiative (BI) Waller Mitte, der betont: „Ich finde es gut, erst mal darüber nachzudenken, wo die ganzen Menschen hinsollen!“ Einen Vorgeschmack auf neue Räume für Menschen könnte es im Sommer geben. Dann nämlich möchten die Waller Ortspolitiker probeweise einen Teil der Elisabethstraße sperren lassen, um dort auf Anregung des Wirtschaftsressorts einen temporären Biergarten einzurichten – sofern Corona es denn zulässt.