Christine Renken ist in den 1980er-Jahren in der hauseigenen Schauspielschule ausgebildet worden. (Roland Scheitz)

Walle. Staunende Schulklassen beim alljährlichen Weihnachtsmärchen, prickelnde Silvestervorstellungen und viele treue Abonnenten: Auch wenn im Waldau-Theater an der Waller Heerstraße schon vor fast 15 Jahren der letzte Vorhang gefallen ist und kürzlich die ehemaligen Werkstätten abgerissen worden sind, so ruft doch allein der Name des Hauses bei vielen Bremern noch immer schöne Erinnerungen wach.

Hervorgegangen war das Waldau-Theater aus einer kleinen Amateurbühne, die eine Gruppe Theaterbegeisterter vor genau 90 Jahren in Gröpelingen gegründet hatte; unter ihnen der gebürtige Hildesheimer Ernst Waldau. Aus dieser „Gröpelinger Speeldeel“, die ursprünglich auf Hochdeutsch spielte, entwickelte sich im Laufe der Jahre Bremens legendäre niederdeutsche Bühne, ein Haus mit 500 Plätzen: das Waldau-Theater an der Waller Heerstraße 165.

Schneller Neuanfang

Der Theaterchef war ausgesprochen pfiffig und erfindungsreich; unter anderem ließ er nach dem Zweiten Weltkrieg das Ensemble nach den Proben Steine für den Wiederaufbau sammeln und 600 Stühle aus Dural-Flugzeugblech bauen. An deren frischem Anstrich klebte dann zwar das Premierenpublikum fest, aber: „Das Waldau-Theater war das erste Bremer Theater, das nach dem Krieg wieder einen festen Spielbetrieb aufnehmen konnte“, wie kürzlich Schauspielerin Christine Renken im Nachbarschaftshaus Helene Kaisen (Na‘) schilderte. Renken alias Gästeführer Hein Looper vom Theater Interaktiwo ist oft und gern gesehener Gast beim wöchentlichen Programmtag der Begegnungsstätte im Na’. Der stand dieses Mal unter dem Motto „Weißt du noch…? Das niederdeutsche Theater in Walle“ – eine Steilvorlage für Renken, die in den 1980er-Jahren in der hauseigenen Schauspielschule ausgebildet worden ist. Dort lernten die angehenden Bühnenkünstler alles, was sie wissen mussten; zum Beispiel Plattdeutsch bei Autor Heinrich Schmidt-Barrien. Renken gehörte dem zweiten Jahrgang dieser Ausbildungsstätte an; auf Wunsch ihrer Eltern („Mach doch was Solides!“) absolvierte sie parallel eine Ausbildung zur technischen Zeichnerin.

Von den mehr als 100 Schülern sprangen etliche schon während der dreimonatigen Probezeit wieder ab. Aber, so Renken: „Wer Theater von der Pike auf lernen wollte, der war da genau richtig.“ Denn im "Waldau" war Improvisationstalent gefragt und im Endeffekt jeder für alles verantwortlich. Fiel ein Darsteller aus, zog Ernst Waldau als Ersatz heran, wer gerade greifbar war. Und auch noch zu Renkens Zeit packten die Schauspieler beim Bau des Bühnenbilds mit an. Denn das Team war eben wirklich ein Team: „Wir kannten uns alle, ob nun Putzfrau, Kassiererin oder Schauspieler – es war wie eine Familie.“ Und diese eingeschworene Gemeinschaft meisterte alljährlich die überaus kräftezehrende Weihnachtszeit, an die Renken sich noch allzu gut erinnert: „Sechs Wochen lang wurden dann jeden Tag vier Vorstellungen gespielt, das muss man wollen.“

Vier bis fünf Wochen vor der Premiere begannen jeweils die Proben, alle Beteiligten waren dann mit Feuereifer dabei: „Und je näher die Premiere rückte, desto kürzer wurden die Nächte. Feste Arbeitszeiten? Gab es nicht!“ Für diesen außergewöhnlichen Einsatz wurden alle Mitwirkenden dann aber auch auf ganz besondere Art und Weise belohnt: „Wenn 500 Kinder aus voller Seele gebrüllt haben: ‘Es geht los!’." Das Ensemble habe übrigens aus Prinzip immer fünf Minuten später angefangen, so Renken: „Es könnte ja noch jemand zu spät kommen!“ „Wenn Sie als Freiberuflerin selbstständig unterwegs sein wollen, dann müssen Sie einen langen Atem haben“, findet Renken rückblickend. „Es war also die beste Ausbildung, die ich haben konnte.“