Schon seit längerer Zeit sah das historische Gebäude nicht mehr gut aus. Nun wird es wieder hergerichtet. (Fotos: Roland Scheitz)

Eigentlich könnte es ein richtiger Hingucker sein. Doch das stattliche Eckhaus an der Waller Heerstraße 141 – direkt an der zentralen Kreuzung Waller Heerstraße / Waller Ring gelegen – hat in den vergangenen Jahren optisch stark abgebaut. „Es war schon so weit, dass sich Bürger im Ortsamt gemeldet und gesagt haben: Das schöne Haus verfällt“, erzählt Jürgen Diekmeyer, der sich für die CDU im Waller Beirat engagiert und dort unter anderem im Fachausschuss „Bau, Umwelt und Verkehr“ sitzt.

„Jürgen hat seit Jahren zu mir gesagt, dass das Haus nicht schön aussieht“, ergänzt Muhammet Abdurrahman Tuzlugöl, der die damals etwa 100 Jahre alte Immobilie im Jahr 2002 erworben hat und gleich nebenan am Waller Ring einen Imbiss betreibt. Nachdem Diekmeyer nun erneut auf ihn zugekommen war, hat er sich entschieden, die Immobilie wieder herzurichten. Seit einiger Zeit ist das Haus komplett eingerüstet und man kann dort Handwerker bei der Arbeit am Dach und an der Fassade beobachten.

Rund 100 Jahre alt

Parallel dazu laufen Modernisierungsmaßnahmen im Inneren des Hauses; dort entstehen zwei Wohnungen mit jeweils etwa 60 Quadratmetern. Deren zukünftige Bewohner werden durch die neuen dreifachverglasten Fenster viel zu gucken haben. Denn von den Wohnungen aus hat man die geschäftige Straßenkreuzung bestens im Blick. Und natürlich auch den ehemaligen Iburg-Wurstpavillon auf der gegenüberliegenden Seite der Kreuzung am Waller Ring. Zum 1. März 2008 war der auffällige silbrige Traditionsimbiss nach mehr als 80 Jahren geschlossen worden; vor Kurzem hat ein neuer Betreiber den kleinen Pavillon übernommen.

Auch ins Erdgeschoss des Hauses an der Waller Heerstraße 141 soll nach der Renovierung wieder ein Laden einziehen, sagt Muhammet Abdurrahman Tuzlugöl. Dort war zuletzt ein Kiosk, seit etwa fünf Jahren steht das Ladenlokal aber leer.

Die Adresse gleich nebenan ist vielen alteingesessenen Wallern noch ein Begriff: An der Waller Heerstraße 143, wo heute Lebensmittel verkauft werden, hatte einst Rossschlachter Dohrmann sein Geschäft. Etwa bis zum Jahr 2000 habe die Seniorchefin auch noch vor Ort gewohnt, erzählt Jürgen Diekmeyer: „Und hinter dem Haus – wo jetzt der Hähnchengrill ist – war früher die Einfahrt zur Schlachterei. Dort sind die Pferdewagen reingefahren.“

Wie die Chaussee zur Heerstraße wurde

Im Bremer Adressbuch ist das Gebäude mit der Hausnummer 141 erstmals im Jahr 1903 aufgelistet – ebenso wie die benachbarten Häuser in stadtauswärtiger Richtung. Als Berufe der ersten Bewohner des Hauses werden Wagenführer, Gärtner und Untermüller aufgeführt. Die Straße übrigens hieß damals noch Waller Chaussee, sie wurde später umbenannt. Denn als im Ersten Weltkrieg deutsche Soldaten an der Westfront gegen den französischen „Erbfeind“ kämpften, wünschte sich der Bremer Kaufmann und spanische Konsul Eduard Friedrich Georg Michaelsen, der an der Schwachhauser Chaussee wohnte, diese möge doch in „Hindenburgallee" umbenannt werden. Bürgerschaft und Senat entschieden daraufhin, alle 20 Chausseen im bremischen Stadt- und Landgebiet in „Heerstraßen“ umzutaufen. Und so taucht die Waller Heerstraße erstmals 1917 im Bremer Adressbuch auf.

Diesem lässt sich auch entnehmen, dass sich nacheinander verschiedene Gewerbe in dem schmucken Eckhaus ansiedelten. So waren dort 1908 eine Schreib- und Galanterienhandlung, 1909 eine Buch- und Zeitschriftenhandlung, 1910 ein Obst-, Gemüse- und Milchverkauf und ab 1911 ein Barbier- und Friseurgeschäft gemeldet, dessen Inhaber 1916 wechselte. In der Ausgabe von 1919 ist unter der Adresse ein Tabak- und Zigarettengeschäft aufgeführt, das 1924 von einem anderen Betreiber als Zigarren- und Zigarettengeschäft weitergeführt wurde. Schlachter Christoph Dohrmann war dieser Quelle zufolge ab dem Jahr 1955 im Haus Nummer 143 ansässig. Und was die Nummer 141 angeht – die wird demnächst hoffentlich wieder zum Hingucker.