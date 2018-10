Nicht immer geht es so harmonisch zwischen Mutter und Baby zu. (Patrick Pleul)

Die Frühberatungsstelle für junge Eltern in Gröpelingen, die seit fünf Jahren besteht und rege in Anspruch genommen wird, hat jetzt ein neues Programm für die nächsten Monate vorgelegt. Darin enthalten sind auch drei Veranstaltungen, die im Rahmen der landesweiten Aktion „Stärken statt Schütteln“ unter der Federführung der Senatorin für Soziales, Jugend, Frauen, Integration und Sport angeboten werden.

„Das Schütteln von Babys ist nach wie vor ein Problem“, sagt Sabine Guck von der Frühberatungsstelle. Schreit der kleine Spross ununterbrochen und geraten die Eltern unter Stress, neigen sie schon mal zum Schütteln. Doch das ist extrem gefährlich. Wird ein Baby geschüttelt – und wenn auch nur wenige Sekunden – wird das Gehirn durch das Hin- und Herschleudern des Kopfes gestaucht, Blutgefäße und wichtige Nervenverbindungen können reißen und Blutungen im Gehirn verursachen. Einige Babys sterben an den Folgen.

Die Frühberatungsstelle im Haus Gröpelinger Heerstraße 289 lädt junge Eltern im November zu drei kostenlosen Veranstaltungen zu diesem Thema ein, um sie auf Stress-Situationen besser vorzubereiten: „Manchmal könnte ich mein Baby schütteln …“ heißt es am Mittwoch, 7. November, 14.30 bis 16 Uhr. „Dabei wird es um Momente der Überforderung und Erschöpfung gehen, die alle Eltern kennen“, sagt Sabine Guck. Nach einem Filmbeitrag über die Gefahren des Schüttelns werden sich die Teilnehmenden in einer Gesprächsrunde austauschen. „Wenn Babys schreien“ heißt die Veranstaltung am Donnerstag, 15. November, 10 bis 11.30 Uhr. Dabei wird es Hinweise zu den verschiedenen Gründen geben, warum sich Babys lautstark bemerkbar machen. Es folgt ein „Stärken statt Schütteln“-Tag mit Tipps zum Stressabbau für Mütter und Väter am Donnerstag, 22. November, 10 bis 15 Uhr. Für die beiden ersten Veranstaltungen sind Anmeldungen nötig.

Im „Trotz-Café“ treffen sich am Freitag, 26. Oktober und 23. November, von 9 bis 10.30 Uhr Eltern, deren Kinder in der Trotz- oder Autonomiephase sind. Unter fachlicher Anleitung können sie miteinander ins Gespräch kommen und gemeinsam Ideen finden, wie man sein Kind gut und gelassen durch diese Zeit begleiten kann. Die Teilnahme ist nur ohne Kind möglich, eine Anmeldung nicht erforderlich. Unter dem Titel „Hurra, ich bekomme ein Geschwisterchen!“ geht es am 15. November, 14.30 bis 16 Uhr, um Veränderungen im Alltag, wenn sich „große“ Schwestern oder Brüder mit den Bedürfnissen eines Babys auseinandersetzen müssen. Der Kursus richtet sich an künftige „große Schwestern“ und „große Brüder“ im Alter von drei bis sechs Jahren in Begleitung eines Elternteils. Eine Anmeldung ist erforderlich.

Junge Mütter, die nach der Geburt ihren Körper wieder in Form bringen möchten, können in einer Gruppe bei fünf kostenfreien Treffen ab Dienstag, 6. November, 10 bis 11 Uhr unter der Leitung einer Hebamme Übungen zur Stärkung des Beckenbodens, der Bauch- und Rückenmuskulatur machen. Das Baby kann mitgebracht werden. Eine Anmeldung ist erforderlich. „Mama & ich: Zusammen durch das erste Jahr“ heißt ein Kursus für Mütter mit ihren Babys, der voraussichtlich ab Anfang 2019 jeweils freitags von 9.30 bis 11 Uhr läuft. Die Teilnehmerinnen werden sich in einer festen, angeleiteten Gruppe treffen, mit den Babys spielen und singen und Erfahrungen austauschen. Es sind zehn Treffen geplant, der Kostenbeitrag liegt bei einem Euro pro Termin. Um Anmeldungen wird bereits jetzt gebeten.

Einen „Offene Tür“-Treffpunkt für Eltern mit ihren Kindern bis drei Jahre gibt es jeden Montag und Mittwoch von 10 bis 11.30 Uhr in der Frühberatungsstelle. Es ist eine Möglichkeit zum Spielen, Klönen, Fragenstellen und Kontakteknüpfen. Auch Schwangere sind willkommen. Hebammensprechstunden sind immer am Dienstag und Donnerstag von 13 bis 15.30 Uhr im Programm. Eine Sprechstunde zur Kleinkind-Ernährung ist donnerstags von 11 bis 13 Uhr vorgesehen.

Einzelberatungen zur kindlichen Entwicklung sind nach Terminabsprache möglich. Zum Team gehören eine Psychologin, eine Sozialpädagogin, eine Hebamme und eine Kinderkrankenschwester. Nähere Informationen und Anmeldungen direkt in der Frühberatungsstelle, Gröpelinger Heerstraße 289 (nahe Straßenbahn-Depot), unter Telefon 39 09 92 46 oder per E-Mail an fruehberatung.groepelingen@caritas-bremen.de.