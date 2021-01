Menschen aus Sankwia ließen sich vor dem neuen Brunnen fotografieren und schickten das Bild als kleines Dankeschön nach Walle. (Privat)

Westend. Bei allen Sorgen, die Menschen hierzulande in diesen Zeiten plagen: Der Mangel an frischem, hygienisch einwandfreiem Wasser zählt sicher nicht dazu. Den Bewohnern von Sankwia wurde vor wenigen Wochen diese Sorge abgenommen. Die 2500-Seelen-Gemeinde in einer abgelegenen Region Gambias besitzt nun einen solarbetriebenen Trinkwasserbrunnen inklusive moderner Filteranlage. Warum das an dieser Stelle berichtenswert ist? Viele Bürgerinnen und Bürger aus Walle und Umzu haben das ermöglicht. Es waren, genauer gesagt, die Kundinnen und Kunden der Neptun-Apotheke an der Elisabethstraße. Das Spendenziel des letztjährigen Weihnachtsgewinnspiels war besonders ambitioniert – doch es wurde deutlich übertroffen.

In Walle kennt man das schon. Bereits zum vierten Mal in Folge organisierte Apothekerin Christa Kling ein Weihnachtsgewinnspiel, mit dem ein wohltätiger Zweck unterstützt wird. „Die Kunden haben schon ab Oktober nachgefragt, ob es diesmal wieder ein Gewinnspiel gibt“, erzählt Kling. Und es wurde von Mal zu Mal besser. Bei der Premiere im Jahr 2017 kamen 500 Euro für den Trägerverein eines Buschkrankenhauses in Tansania zusammen. Ende 2018 gingen 800 Euro an die Leprastation eines Hospitals in Uganda. Im vergangenen Jahr wurden knapp 1900 Euro an die „German Doctors“ in Kalkutta überwiesen, die ehrenamtlich medizinische Hilfe für die Ärmsten der Armen in Kalkuttas Slums leisten.

Bislang hatte die Waller Pharmazeutin, die sich auf Reisemedizin spezialisiert hat, die Ideen für die Spendenprojekte von ihren eigenen medizinischen Fortbildungsreisen mitgebracht. In diesem Jahr musste sie auf die Fahrt verzichten, nicht jedoch auf eine naheliegende Idee: „Es war einer meiner Kunden aus der Nachbarschaft, der mir von Sankwia erzählte“, berichtet Kling. „Er ist über die Familie seiner Ehefrau eng mit deren Heimatort verbunden, unterstützt seit Jahren, wo er kann, und hat dort viele Freunde.“

Kontaktpersonen halfen

Der Waller wusste genau, wofür die Spende sinnvoll zu gebrauchen ist: „Der alte Brunnen war rostig und wackelig, das Wasser schmutzig und voller krankmachender Keime.“ Der Waller Nachbar versprach zudem, den Bau über seine Kontaktpersonen zu organisieren. Auf knapp 2100 Euro belief sich der Kostenvoranschlag. Die Apothekerin besorgte die Gewinne bei ihren Lieferanten, die sich in diesem Jahr besonders großzügig gezeigt hätten, so Kling. Am 16. November ging es los.

Und was dann geschah, übertraf ihre kühnsten Erwartungen, sagt die Apothekerin. „Schon am ersten Tag hatten wir mehr als 200 Euro in der Spendendose“. Tag für Tag wuchs der Betrag, und die Zwischenstände wurden täglich im Schaufenster veröffentlicht. „Viele Leute kamen, steckten einen Schein in die Spendendose und wollten noch nicht einmal ein Los ziehen“, erzählt sie. So auch eine Gruppe afrikanischer Schüler und Studenten, die von der Aktion gehört hatten und ihren Beitrag leisten wollten.

„Anfangs haben wir noch alle Kunden angesprochen und ihnen die Aktion erklärt. Aber irgendwann mussten wir gar nichts mehr sagen. Es lief von alleine.“ Als das letzte Los verkauft war, hatten sich 2395,33 Euro angesammelt. Ende November wurde die erste Abschlagszahlung, 1900 Euro, nach Sankwia überwiesen, wo die Arbeit direkt begann. Jede Rechnung, jede Kontobewegung wurde von den Mittelsleuten vor Ort sorgfältig dokumentiert, jeder Baufortschritt auf Fotos festgehalten, berichtet Kling. Bereits kurz vor dem Jahreswechsel stand nicht nur der Brunnen. Mit dem Überschuss konnten überdies vier Wasseranschlüsse sowie eine Tiertränke finanziert werden. Die Dorfbewohner seien überaus glücklich über ihren „Neptun-Brunnen“, der nun „Wasser mit einem satten Strahl“ liefere, berichtete man ihr aus Sankwia.

Ganz beendet ist die Arbeit noch nicht. Kling hat auf eigene Kosten ein Schild in Auftrag gegeben, das den Menschen in Sankwia wie ein freundlicher Gruß vor Augen stehen wird. Darauf soll zu lesen sein, dass der Neptun-Brunnen ein Geschenk aus Walle war. Und am liebsten wäre es Christa Kling, wenn sie das Schild in nicht allzu ferner Zeit dort persönlich abliefern dürfte.