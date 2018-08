einen Hecht und eine Schleie (Lisa Huebotter)

In den Wischen. Fische? Gibt es hier wohl überhaupt welche? Die Zweifel waren durchaus groß, als Biologie-Professor Heiko Brunken und sein Team von der Hochschule Bremen sich vor einigen Wochen in den Bremer Westen aufmachten, um dort eine erste Untersuchung der „aquatischen Fauna“ im Kleingartengebiet „In den Wischen“ zu starten.

Gewässer immerhin gibt es dort tatsächlich einige: In dem etwa 480 Hektar großen Areal, das seit September im Rahmen des Projektes „Green Urban Labs“ von Umweltplanerin Lisa Hübotter beim Fachbereich Grünordnung in der Umweltbehörde betreut wird und vielen Bremern inzwischen unter dem Projektnamen „Grüner Bremer Westen“ bekannt ist, durchziehen zwischen Mittelwischweg und Maschinenfleet zahlreiche Gräben und Fleete wie zum Beispiel der Oslebshauser Piepengraben, Wetterwischgraben, Gröpelinger Wettern, Verbindungsgraben Gröpelingen oder Schirmdeichsgraben das weitläufige Parzellengebiet. Über diese kleinen und eher unauffälligen Fließgewässer nämlich wird die Entwässerung des Gebietes in Richtung Maschinenfleet gewährleistet.

„Das in den letzten Jahren etwas vernachlässigt wirkende Naherholungsgebiet soll langfristig als grüne Lunge von Walle und Gröpelingen entwickelt werden“, erklärt dazu Projektleiterin Lisa Hübotter. „Da liegt es nahe, auch die Wasserflächen ökologisch aufzuwerten. Zurzeit drohen jedoch viele Gräben zu verlanden, nicht selten finden sich am Wasser wilde Müllablagerungen – und die Wasserqualität macht keinen guten Eindruck.“

Entsprechend groß war die Spannung, als der Gewässerökologe und Fischkundler Heiko Brunken dann im Rahmen eines Geländepraktikums gemeinsam mit 25 Studierenden der Hochschule mit Boot, Wathose und zahlreichen Fischereigeräten auf Fischfang ging. Was angesichts der eher desolat wirkenden Situation niemand erwartet hatte: Es gab eine Riesen-Überraschung; insgesamt 18 verschiedene Fischarten gingen dem Team schließlich ins Netz. „Mit einer solchen Artenfülle hatte niemand gerechnet“, freut sich Lisa Hübotter über dieses „kleine ökologische Highlight“.

Neben größeren Arten wie Schleie, Hecht oder Brasse konnten dabei im Rahmen der Untersuchung nun auch viele Kleinfischarten nachgewiesen werden. Und: Der durch die europäische Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie besonders zu schützende Bitterling, der seine Eier in Großmuscheln ablegt, wurde sogar in bemerkenswert großen Anzahlen angetroffen. Auch den besonders zu schützenden Steinbeißer konnte Brunkens Team nachweisen und ein besonders prächtiges Exemplar der stark gefährdeten Karausche, die zur Familie der Karpfenfische gehört.

Alle Fische wurden von den Studierenden und den beiden Hochschulmitarbeitern Iris Woltmann und Matthias Hein individuell bestimmt, vermessen und wieder sorgsam ins Wasser zurückgesetzt. Die dabei gesammelten Daten werden nun in der Arbeitsgruppe Fischökologie an der Hochschule akribisch ausgewertet und anschließend der Behörde und anderen Interessierten zur Verfügung gestellt.

Eines der zentralen Projekte der Arbeitsgemeinschaft Fischökologie ist die Weiterentwicklung und Aktualisierung des Fischartenatlas „Fischfauna-Online“ von Deutschland und Österreich. Darin können unter anderem Daten zur Verbreitung der etwa 100 Süßwasserarten in Deutschland nachgelesen werden. Insbesondere diese enge Verbindung zur Praxis ist dabei für die Studierenden hoch motivierend. Die gesammelten Daten wiederum sprechen eine deutliche Sprache, so Hübotter: „Schon jetzt zeigt sich, dass der grüne Bremer Westen als ehemaliges Auen- und Marschengebiet auch unter der Wasseroberfläche ein großes Entwicklungspotenzial hat.“ Ein kritischer Blick zeige aber auch so manches Defizit. So seien die Sauerstoffwerte an vielen Stellen dramatisch schlecht gewesen und die Verschlammung und „Verockerung“ schränkten die Lebensmöglichkeiten nicht nur für Fische stark ein. Auch sei die biologische Durchgängigkeit vielerorts kaum noch gegeben, sodass viele Fische von ihren Laich- und Überwinterungsgebieten abgeschnitten würden.

Auch wenn die Befischung nur einen ersten Eindruck vermittelt, so zeigen die Daten schon jetzt, dass es unbedingt lohnenswert ist, bei der Entwicklung des Gebietes auch an die Bewohner im Wasser zu denken. Für die Zukunft ist es deshalb ein zentrales Ziel von Projektleiterin Lisa Hübotter und ihrem Kollegen Thomas Knode, im Gebiet ein ökologisch nachhaltiges Konzept für die „blaue Infrastruktur“ zu entwickeln. „Momentan führt ein Student der Hochschule im Rahmen einer Abschlussarbeit eine stichprobenartige Amphibien-Kartierung im Gebiet durch“, erzählt Hübotter. „Sobald wir die Ergebnisse erhalten, werden wir intensiv in die Planung des Konzepts für die blaue Infrastruktur einsteigen. Zur Zeit sind wir vornehmlich mit der Detailplanung und Konzeption der neuen Rad- und Fußwegeverbindungen beschäftigt.“