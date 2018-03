Stephan Zidowitz und Angela Clauß nahmen sich Linguster mit. (Fotos: PETRA STUBBE)

Sebaldsbrück. Noch fehlen das Grün und die Blüten. An den dünnen Stämmen der Sträucher hängt nur dichtes, feines Wurzelwerk. Doch wer auf dem Wildsträucher-Markt des Naturschutzbunds (Nabu) in Sebaldsbrück Gehölze gekauft hat und fachgerecht als Hecke oder einzeln pflanzt, kann sich schon bald über Blätter, Blüten und Früchte freuen. Und tut damit auch der heimischen Tierwelt etwas Gutes.

„Jede Pflanze, die wir hier verkaufen, ersetzt einen Rhododendron oder Kirschlorbeer“, sagt Nabu-Geschäftsführer Sönke Hofmann, der kräftig mit anpackt und immer wieder neue Eimer und Kisten mit Sträuchern an den Verkaufstisch schleppt. Der gelernte Förster hält nichts von den Exoten, die Gartenfachgeschäfte und Baumärkte anbieten und die in Haus- und Kleingärten heute das Bild bestimmen. Für die heimische Insektenwelt seien einige dieser Sträucher das reinste Gift.

Jede Pflanzenart auf der Erde weiß sich gegen Insektenbefall zu wehren. Die meisten Arten produzieren Giftstoffe, die Raupen oder Käfer vom Fressen ihres kostbaren Grüns abhalten sollen. An die heimischen Gehölze hat sich unsere Insektenwelt im Laufe von Jahrmillionen hervorragend angepasst. Viele Arten können diese Abwehrstoffe entgiften, die der Exoten jedoch in der Regel nicht. Deshalb sind Gärten, in denen zum Beispiel Kirschlorbeer, der aus Kleinasien stammt, oder Rhododendron aus China extrem artenarm – ökologische Wüsten.

Angela Clauß hat heimische Gehölze angepflanzt. „In unserem Garten kommen weit mehr Schmetterlinge und Vögel vor als in den kahlen und übermäßig gepflegten Gärten anderer Leute“, sagt sie. Bei sich zu Hause Am Hallacker im Ellener Feld hat sie einen naturnahen Garten angelegt. „Wir haben zwar schon viele heimische Sträucher, aber wir wollen auf dem Nabu-Markt unseren Bestand ergänzen.“ Ihr Garten, in dem eine 100 Jahre alte Eiche und heimische Sträucher wie Weißdorn oder Liguster stünden, sei artenreich. „Wir konnten die Zaunkönige beim Brüten beobachten, und auch Gimpel, Tannen- und Schwanzmeise fliegen bei uns ein und aus.“ Und Angela Clauß hat gemerkt, dass es für die Tierwelt viel bringt, wenn man etwas totes Holz im Garten liegen lässt. „Darunter wimmelt es von Kleintieren, die Nahrung für Singvögel bieten“, sagt sie und beklagt, dass besonders in Neubaugebieten oft die alten Hecken und Gehölzstrukturen entfernt werden.

Den Wildsträucher-Markt hat der Nabu bereits zum vierten Mal auf seinem großen Gelände im Vahrer Feldweg an, mitten in einem Kleingartengebiet gelegen. Etwa 20 einheimische Wildsträucher-Arten stehen in den Kübeln, darunter Weißdorn, Liguster, Wildbirne, Schlehe, Hartriegel oder Hundsrose. „Alle Pflanzen kommen von der Forstbaumschule Lürssen in Beverstedt“, erklärt Sönke Hofmann, „damit ist garantiert, dass sie auch aus Nordwestdeutschland stammen.“

Mehr als 100 Hobbygärtnerinnen und Hobbygärtner haben in diesem Frühjahr insgesamt fast 2500 Wildsträucher bestellt. Und so konnte der Nabu gut 6500 Pflanzen über die Sammelbestellung abgeben, denn hinzu kamen rund 3000 Sträucher aus dem freien Verkauf. Sönke Hofmann empfiehlt, die Sträucher zu beschneiden, wenn sie frisch eingepflanzt werden. „Sie wachsen dann besser an und bilden dichteres Grün. Und um zu verhindern, dass fremde Leute in den Garten eindringen, empfehlen wir auch die Böse-Buben-Hecke. Das sind Sträucher mit vielen Dornen, wie Schlehe oder Weißdorn.“

Brigitte Albert will den Holunder, den sie im Garten pflanzen will, auch in der Küche nutzen: „Aus den vielen schwarzen Früchten lässt sich leckerer und gesunder Saft machen.“ Und die Blüten haben große Heilkraft, helfen zum Beispiel gegen Rheuma oder Fieber. Martina Kiy reicht es, sich an der Heckenkirsche zu erfreuen, die sie unterm Arm hält. Sie weiß, dass Vögel die schwarzen Früchte lieben. Stephan Zidowitz nimmt einen Ligusterstrauch mit, um seine Hecke zu ergänzen.

Yves Joel Poniewas, der sein Freiwilliges Ökologisches Jahr beim Naturschutzbund absolviert hat, freut sich, dass tatsächlich alle 20 Wildstraucharten Abnehmer gefunden haben: „Hier wird quer durch die Bank alles verkauft“, sagt er, „doch bei Sträuchern mit speziellen Ansprüchen geben wir auch Tipps zum Einpflanzen und zur Pflege, wie beim Sanddorn – das ist eine typische Art der Dünen, die nur auf sandigem Boden gut wächst.“ Außerdem empfehlen die Naturschützer Gartenfreunden, schon im frühen Frühjahr Bienen und Hummeln Blüten zu bieten, zum Beispiel mit den gelben Blüten der Kornelkirsche. Durch eine durchdachte Auswahl an Wildsträuchern kann jeder Gartenbesitzer dafür sorgen, dass über das ganze Jahr, bis in den Spätherbst hinein, Blüten für Insekten da ist. Und je reichhaltiger die Kleintierwelt ist, desto größer ist das Nahrungsangebot für Vögel, die sich dann im Herbst an den Früchten bedienen.