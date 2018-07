Ansprechpartnerin rund um Pubertät und Erwachsenwerden: Sozialpädagogin Kristin Buß vom Haus der Familie Walle. (Roland Scheitz)

Walle. Wenn Kinder älter, selbstständiger und sichtlich erwachsener werden, müssen Eltern ganz stark sein: Immer mehr orientiert sich der Nachwuchs nun von ihnen weg, sucht nach seinem eigenen Weg und löst sich vom Elternhaus ab. Nicht allen Müttern und Vätern aber fällt es leicht, nun loszulassen. Ganz besonders dann nicht, wenn es um Kinder mit körperlichen, geistigen oder seelischen Beeinträchtigungen geht, die auch als Erwachsene auf Hilfe und Unterstützung angewiesen sind. Ihre Eltern haben oft besonders stark mit Ängsten zu kämpfen.

„Viele denken dann: Wenn ich mich nicht mehr kümmere, dann kümmert sich keiner so gut wie ich um mein Kind“, weiß Kristin Buß vom Waller Haus der Familie. Die Sozialpädagogin moderiert dort seit Februar eine offene monatliche Gesprächsgruppe, in der sich Bremer Eltern von Teenagern mit Behinderungen darüber austauschen können, wie ihre Kinder das Ende der Schulzeit, den Start in den Beruf, den Auszug aus dem Elternhaus oder die erste Liebe herbeisehnen beziehungsweise erleben. Der Anstoß zu solch einem bremenweit einmaligen Gruppenangebot kam von einigen Eltern. Als die Idee an Kristin Buß herangetragen wurde, war sie gleich davon angetan. „Ich hatte eine Schwester mit Downsyndrom und da meine Mutter sich nicht lösen konnte, hat meine Schwester zeit ihres Lebens zuhause gewohnt. Dabei wäre sie eigentlich gerne in eine Einrichtung umgezogen.“

Blick auf sich selbst

Die Gesprächsgruppe zielt neben dem allgemeinen Austausch zum Beispiel über Betreuungs- und Unterstützungsmöglichkeiten, Pflegegrade, Ferienangebote und natürlich Alltagsfragen insbesondere darauf ab, die teilnehmenden Eltern zu stärken und ihnen zu helfen, den Blick auf sich selbst zu richten, auch wenn ihnen das erfahrungsgemäß sehr schwerfällt. „Die Eltern driften immer wieder ab zu den Kindern“, erzählt Kristin Buß. „Das bestimmt ihr Leben. Aber es geht eben auch darum, was sie selbst aktiv für sich tun können und wie sie sich bewusst werden, dass sie auch ein eigenes Leben haben. Kleine Auszeiten, mal ein Kinobesuch: Das ist wichtig, um Kraft zum Weitermachen zu haben.“ Deshalb wird je nach Bedarf auch über Themen wie Freizeitgestaltung ohne Kind, Gedanken über die Zukunft, Vereinbarkeit von Familie und Beruf oder Selbstachtsamkeit gesprochen.

Was Kristin Buß den Eltern außerdem immer wieder bewusst machen möchte: „Es ist normal, dass man selbstständig wird.“ Die Situation der Mütter und Väter habe deshalb zwangsläufig auch immer zwei Seiten, unterstreicht die Sozialpädagogin. Nämlich: „Ich muss bei meinem Kind bleiben. Und: Ich muss nicht bei meinem Kind bleiben.“ „Man weiß, dass man selber zu kurz kommt. Aber ich frage mich trotzdem dauernd: Wie kann ich es noch besser machen?“, bestätigt diese Zwickmühle eine Teilnehmerin, die nur in unregelmäßigen Abständen bei der Gruppe dabei sein kann – je nachdem, ob sie eine Betreuungsmöglichkeit für ihren 19 Jahre alten Sohn hat. „Ich habe praktisch immer ein schlechtes Gewissen“, erzählt auch eine andere Teilnehmerin, der es besonders zu schaffen macht, dass sie den größten Wunsch ihres geistig beeinträchtigten 16-jährigen Sohnes nicht erfüllen kann: „Am allermeisten wünscht er sich einen Freund. Nur einen Einzigen!“ Andere Kinder aber wendeten sich von ihm ab, sobald sie seine Behinderung bemerkten. Gut zwei Stunden lang – je nachdem, wie es passt, – tauschen sich die Eltern jeweils bei Kristin Buß über das aus, was sie gerade beschäftigt oder belastet. Aber auch darüber, wie das Leben mit ihren sehr speziellen Kindern sich anfühlt und welche lustigen Situationen sie erleben. Denn die eigenwilligen Verhaltensweisen ihrer Sprösslinge fordern manche Eltern förmlich dazu heraus, darauf äußerst kreative Antworten und Lösungen zu finden.

In Familien mit Kindern mit Beeinträchtigungen gehe es keinesfalls andauernd nur um Probleme, unterstreicht dazu auch Kristin Buß: „Es wird aber nie geguckt, welche Chancen damit auch verbunden sind.“ Auch dafür möchte die Sozialpädagogin den Blick öffnen. „Ich glaube, mein Sohn hat mich zu einem besseren Menschen gemacht“, erzählt dazu passend eine Mutter. „Für mich ist es inzwischen egal, wie jemand ist. Zum Beispiel, wenn ich auf der Arbeit mit komischen Leuten zu tun habe. Ich versuche dann einfach, ihnen viel Geduld entgegenzubringen.“ Kürzlich habe sie am Bahnhof einen jungen Mann beobachtet, der sämtliche Passanten zunehmend verzweifelt nach einer Plastiktüte fragte, erzählt die Teilnehmerin weiter: „Alle Leute drehten sich weg oder guckten ganz komisch. Als der Mann mich dann ansprach, habe ich ihm eine Einkaufstasche gegeben, und er hat sich so sehr darüber gefreut.“ Nach einer kurzen Pause sagt sie: „Ich wünsche mir, dass irgendwann auch jemand so nett zu meinem Sohn ist. Leider fehlt oft das Verständnis.“

Weitere Informationen

Das offene Gruppenangebot für Eltern von beeinträchtigten Jugendlichen im Haus der Familie Walle, Dünenstraße 2-4, findet immer am dritten Dienstag im Monat um 19 Uhr statt; im September trifft sich die Gruppe ausnahmsweise am 11. September. Eltern aus ganz Bremen sind willkommen, es wird um telefonische Anmeldung unter 3 61 81 98 gebeten.