Die Kulturwerkstatt Westend widmet die neueste Ausgabe ihrer literarisch-musikalischen Reihe Capriccioso dem Schriftsteller Peter Rühmkorf. Doch anders als gewohnt darf es sich das Publikum diesmal zu Hause bequem machen: Das Capriccioso-Team geht erstmals „live on air“. Die literaturinteressierte Zuhörerschaft ist herzlich eingeladen, am Donnerstagabend, 2. Juli, einzuschalten und dabei zu sein.

Peter Rühmkorf gilt als einer der wichtigsten deutschen Lyriker und Essayisten der Nachkriegszeit. Der Sohn einer Pastorentochter und eines Puppenspielers, der 1929 in Dortmund geboren wurde und 2008 in Schleswig-Holstein starb, war ein kritischer Geist, der in Gedichten und Pamphleten, mit seinen Tagebüchern und „aufgeklärten Märchen“ scharfzüngig das Zeitgeschehen dokumentierte und kommentierte. Er sei ein „Prediger mit der Schiebermütze, ein Priester mit der Narrenkappe, ein kleiner, munterer Prophet und ein großer, würdiger Schalk, ein Buhrufer und Poet dazu“, lobte Literaturkritiker Marcel Reich-Ranicki im Jahr 1979: Ein „Dichter der Gasse und der Masse“, der gleichzeitig feinsinniger Ästhet, plebejischer Poet und handfester Spaßmacher sei. Das Capriccioso-Team lädt zum Kennenlernen und Wiederentdecken dieser außergewöhnlichen literarischen Persönlichkeit ein. Stylianos Eleftherakis wird aus dem Leben des Schriftstellers erzählen und aus seinem Werk rezitieren. Die musikalische Begleitung der Veranstaltung übernehmen Peter Dahm (Saxofon) und Ralf Stahn (Kontrabass).

Die Literaturreihe Capriccioso gehört seit mehr als zehn Jahren zu den festen Veranstaltungsreihen in der Kulturwerkstatt Westend. Im Laufe der Jahre haben die Programmmacher mehr als zwanzig abendfüllende Produktionen zusammengestellt, und sich dafür jeweils einen bedeutenden Dichter, dessen Biografie und Werk vorgenommen. Zur Sprache kamen dabei unter anderem Goethe und Gernhardt, Hölderlin und Hesse. Das Radioformat ist dagegen ein Novum für das künstlerische Leitungsteam. Man wolle damit neue Wege gehen und neue Chancen finden, „das kulturelle Anliegen der Kulturwerkstatt Westend trotz des Virus weiter unter die Leute zu bringen“, erklärt der Sendeverantwortliche Windy Jacob.

Weitere Informationen

Die Premiere von „Capriccioso on air“ läuft am Donnerstag, 2. Juli, 20 bis 21 Uhr, auf Radio Weser.TV. Die Sendung kann unter 92,5 MHz, im digitalen Kabel (DVB-C), im Internet unter www.radioweser.tv und DAB+ empfangen werden. Nähere Informationen zur Kulturwerkstatt Westend und ihren Angeboten im Internet unter www.kultur-bremen.de.