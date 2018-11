Laila Seidel (v.l.), Leiterin des Kinder- und Jugendateliers, mit Sophia, Charisma und Samira, die ihre Arbeiten im Atelierhaus Roter Hahn ausstellen. (Christine Gräfing)

Auf dem Gelände der umgebauten ehemaligen Feuerwache fanden ein Flohmarkt und an diversen Ständen etliche Aktionen statt. Aus alten Nylons konnte man mit Stoffresten weitfliegende „Schweifbälle“ herstellen und aus leeren Tetrapacks konnte man Portemonnaies basteln. Mit alten Kronkorken konnten Magnete und Buttons fabriziert werden. Die Klimaschützer von „Energiekonsens“ informierten über ihre „Footprint“- Aktion im Bremer Westen, bei der es darum geht, belastende CO2-Produktion zu verringern. Auch der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) und die Bremer Umweltberatung waren vertreten, um spielerisch für Mülltrennung zu sensibilisieren und Umweltbewusstsein zu fördern.

Ein Einhorn aus PET-Flaschen haben Fünftklässler der Oberschule Ohlenhof entworfen. (Christine Gräfing)

„Flasche, Gabel, Lippenstift“

Die Schüler-Kunstausstellung „Flasche, Gabel, Lippenstift“ ist im Kinder- und Jugendatelier entstanden, das zum Verein „Kultur vor Ort“ gehört, wie deren Geschäftsführerin Christiane Gartner erzählte. Gefördert wurden die Kunstprojekte von der „Start Jugend Kunst Stiftung Bremen“. „Angedockt“ an die Ausstellung begrüßte Mareile Timm vom BUND die Gäste, und betonte, dass es wichtig sei, Müll zu vermeiden, Rohstoffe zu schonen und alte Dinge wiederzuverwerten. Die in der Bahnhofsvorstadt lebende, künstlerische Leiterin des Kinder- und Jugendateliers Laila Seidel, erläuterte in ihrer Einführung die Projekte näher. Außerdem hatten Vertreter der beiden Kunstprojekte, Stefan und Kamil zum Beispiel für die siebten Klassen, und Sophia, Charisma, und Samira für die fünften Klassen, Gelegenheit, von ihrer künstlerischen Arbeit zu erzählen.

Auch diese drei Kakteen bestehen aus Plastik. (Christine Gräfing)

Zwölf Schülerinnen und Schüler aus den siebten Klassen der Oberschule Ohlenhof sind während des Projektes mit ihren Projektleitern Dominika Pioskowik, Markus Keuler und Jana Schenk mehrmals zu Gast im Museum für moderne Kunst Weserburg gewesen. In den Ausstellungen „Mir ist das Leben lieber“, „Künstlerräume“ und der Sammlung Gerstner haben sich die Kinder anregen lassen. Sie haben „künstlerische Sprache, Material und Ausdruck“ der ausgestellten Künstlerinnen und Künstler studiert, reflektiert und dann eigene Ideen entwickelt. Herausgekommen ist eine Vielzahl an Objekten und Alltagsgegenständen aus Ton, leuchtend mit Acrylfarben bemalt. Es sind alles Dinge, die für die Kinder eine Bedeutung haben. Außerdem haben die Schüler eine „interaktive Installation“ – ein großes, analoges Holzhandy gebaut. Mit den dazugehörigen „Snapchat-Filtern“ aus Pappe lädt es zum „Selfiesmachen“ ein.

Im zweiten Kunstprojekt haben Laila Seidel und Dominika Pioskowik mit einem Dutzend Kinder der fünften Klassen der Oberschule Ohlenhof die Aktion „Hey du Flasche!“ gemacht. Angeregt von den Kunstwerken der tschechischen Künstlerin Veronika Richterová haben die Kinder ebenfalls Kunststoffflaschen verarbeitet, und dabei eine ganze Kakteenwelt und große Tierskulpturen geschaffen. Dafür waren viele alten Plastik-Flaschen erforderlich. Die aber waren gar nicht so leicht aufzutreiben, weil in Deutschland das Pfandsystem dafür sorgt, dass die Flaschen wieder zurückgeführt werden. Zuerst hat jedes Kind allein einen stacheligen Kaktus aus Flasche, Zahnstochern und Krepppapier hergestellt. Dann haben die Schülerinnen und Schüler in Dreier-Gruppen große Tierskulpturen wie beispielsweise einen Hund, einen Vogel oder ein Einhorn geschaffen.

Auch um Teamwork zu üben, mussten die Kinder gemeinsam überlegen, wie sie einen Bauplan zeichnen. Dann trafen sie auf die Schwierigkeit, eine zweidimensionale Skizze in ein räumliches Objekt umzusetzen. Aus kleineren Elementen haben sie danach im Baukastenprinzip Stück für Stück große Tiere entstehen lassen und dabei auch noch etwas über Statik gelernt. „Hausaufgaben“, um die Schülerinnen und Schüler für Recycling zu sensibilisieren, gab es während des Projektes auch: Die Kinder sollten sich von Materialien die auf der Straße liegen, inspirieren lassen, und überlegen, was man für tolle Sachen daraus machen kann.

Die Ausstellung ist während der Öffnungszeiten des „Café Brand“ im Atelierhaus Roter Hahn, Gröpelinger Heerstraße 226, montags bis freitags 9 Uhr bis 18 Uhr zu sehen.