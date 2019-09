Vergangene Woche gab es eine Führung über das Areal, eine Vorstellung des Projektes inklusive. (Roland Scheitz)

Eigentlich sieht der große Gemüsegarten ganz normal aus, wären da nicht die Stacheldrahtrollen, die ihn von allen Seiten umgeben. Lange Reihen mit üppig wachsendem Grünkohl und Rotkohl, Felder mit Ringelblumen, Sonnenblumen und Tagetes, kleinere Beete, in denen Schnittlauch, Porree oder Basilikum wachsen, aber auch Bienenstöcke und Streuobstwiesen – das Gelände der ehemaligen Justizvollzugsanstalt (JVA) Blockland ist grün und bunt.

Nachdem es vor 15 Jahren stillgelegt wurde, bewirtschaften derzeit 22 Langzeitarbeitslose, Leute mit oder ohne Vorstrafen, aber alle mit sogenannten „Vermittlungshemmnissen“ dort seit 2012 einen Bio-Gemüsegarten, gefördert vom Jobcenter und vom Land Bremen und beschäftigt beim Beschäftigungsträger Bras e.V.. „Etwa die Hälfte der Leute, die im Blocklandgarten zum Einsatz kommen, sind Analphabeten, und die meisten haben keinen Schulabschluss“, sagt Ariane Schulz vom Förderwerk Blocklandgarten, die dort die sozialpädagogische Betreuung macht. Der Verein Sozialökologie, der sich für klimafreundliche, ökologische und gentechnikfreie Landwirtschaft sowie artgerechte Tierhaltung in der Bremer Region engagiert, hatte zu einer Führung durch den sogenannten „Knastgarten“ eingeladen.

Große Flächen der Gärtnerei um die ehemalige JVA mussten erst urbar gemacht werden, und auch die alten Gewächshäuser wurden nach und nach instand gesetzt und wieder genutzt. Schwerpunkt des Blocklandgartens ist der Gemüseanbau, bei dem auf Bioqualität geachtet wird. Das bedeutet zum Beispiel: Bestimmte Fruchtfolgen werden eingehalten, es wird mit Eselsmist gedüngt und nicht mit Kunstdünger, und keinerlei Pestizide kommen zum Einsatz. „Außerdem ist der Weg vom Acker auf den Teller nur sehr kurz und damit klimafreundlich“, sagt Monika Baalmann, Geschäftsführerin des Vereins Sozialökologie. „Wir sind allerdings nicht bio-zertifiziert“, sagt Ariane Schulz, „denn unser Gemüse wird nicht verkauft, sondern an soziale Einrichtungen abgegeben. Dadurch können wir die hohen Kosten für die Biozertifizierung sparen.“ Einer der Abnehmer ist die „Knasteria“, das Mitarbeiterrestaurant der JVA Oslebshausen.

Wenn auf den Äckern nicht gespritzt wird, ist allerdings auch im Blocklandgarten der Schädlingsbefall ein Problem, vor allem durch Raupen von Kohlweißlingen und Gamma-Eulen. „Die Raupen werden mit der Hand einzeln abgesammelt und die Kohlweißlinge von Kindern mit dem Käscher gefangen“, sagt Ariane Schulz, denn regelmäßig sind auch Schulklassen auf dem Gelände, die dort Gartenprojekte betreiben. „Die Kinder finden durch die Arbeit draußen einen guten Ausgleich zum Sitzen im Klassenzimmer und zugleich jede Menge Anschauungsmaterial für den Biologieunterricht, der hier manchmal stattfindet“, sagt Ariane Schulz.

Langzeitarbeitslose erwerben im Blocklandgarten Kenntnisse zum ökologischen Gemüseanbau, zur Saatgutgewinnung, zur Aufzucht von Jungpflanzen und sogar zur Pflege von Nutztieren, denn auf dem weitläufigen Gelände tummeln sich auch Hühner, Gänse und Schafe.

Zu den Beschäftigungsfeldern gehören Erdarbeiten, Pflastern, das Pflanzen und Setzen von Bäumen und Sträuchern, das ganze Drumherum des Gemüseanbaus und auch das Anlegen von Wegen und Beeten. „Doch wir dürfen nur beschäftigen, nicht qualifizieren“, sagt Ariane Schulz, deshalb werde zum Beispiel in den Gebäuden des Geländes auch nicht gekocht, „sonst könnten die Beschäftigten ja Berufskenntnisse erwerben.“ Drei Jahre lang werden die Leute im Blocklandgarten eingesetzt, doch dann ist für zwei Jahre Pause, bis sie ein neues Beschäftigungsprogramm in Anspruch nehmen dürfen. Ariane Schulz sieht diese Programme kritisch, da sie gänzlich an den Menschen vorbeigehen. „Einem Analphabeten wurde zum Beispiel ein Computerkurs angeboten, zu dem er keinerlei Voraussetzungen mitbringt“, sagt Ariane Schulz. „Und wenn die Förderung nach drei Jahren vorbei ist, herrscht unter den Leuten große Unsicherheit. Denn die Aussichten, in den ersten Arbeitsmarkt vermittelt zu werden, sind sehr schlecht.“ Dennoch sammeln die Leute, die hier von morgens um halb acht bis nachmittags um halb drei arbeiten und zum Arbeitslosengeld II eine „Mehraufwandsentschädigung“ erhalten, Erfahrungen in der Gartenarbeit und können sich zum Beispiel als Gartenhelfer bewerben, wenn auch nicht als Gärtner. „Allerdings sind viele Arbeitgeber gegenüber Vorbestraften mehr als skeptisch“, sagt Schulz.

Die Gartenarbeit gebe jedenfalls den Beschäftigten viel, so Ariane Schulz, und besondere Voraussetzungen müsse niemand mitbringen. „Um im Blocklandgarten zu arbeiten, muss man nur Lust auf Arbeit im Freien haben und bereit sein, zur richtigen Zeit am verabredeten Ort zur Stelle zu sein“, sagt Ariane Schulz. Sie ist überzeugt, dass auch Menschen, die straffällig geworden sind, für die Arbeit im Garten geeignet sind: „Jeder Mensch hat Qualitäten, bei einigen muss man allerdings länger danach suchen“, sagt sie.