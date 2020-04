Seit fast 20 Jahren eine beliebte Adresse im Quartier: Die Kfz-Werkstatt von Bevar (v.l.), Sakire und Azat Daglin. (Roland Scheitz)

Weniger Verkehr, belebtere Quartiere, sichere Jobs und eine robuste und innovative Ökonomie: Positive Effekte wie diese versprechen sich Stadtplaner davon, wenn in einzelnen Stadtvierteln Wohnen, Gewerbe, Industrie und Freizeit wieder enger miteinander verwoben werden. „Produktive Stadt“ lautet das Stichwort, bei dem viele Bremer wohl zuallererst an die Überseeinsel und das ehemalige Kellogg-Areal oder an das Woltmershauser Tabakquartier denken – Quartiere also, die von Grund auf neu konzipiert und gebaut werden können.

Karsten Seidel, Sprecher des Fachausschusses Quartiers- und Stadtentwicklung im Waller Beirat, sieht aber auch in schon gewachsenen Vierteln Produktive-Stadt-Potenzial. Er ist gemeinsam mit anderen Beiratspolitikern und interessierten Wallern seit einiger Zeit dabei, das 2017 aus einer Zusammenarbeit von Waller Grünen und SPD hervorgegangene „Verkehrskonzept Walle Central“ zu einem „Zukunftsbild Walle Central 2040“ weiterzuentwickeln. Konkret geht es dabei darum, wie das Gebiet zwischen Waller Heerstraße, Nordstraße, Waller Ring und Hansestraße inklusive Heimatviertel in gut 20 Jahren einmal aussehen soll.

Ralf ­Pichel ist glücklich mit dem Konzept „Wohnen und Arbeiten am selben Ort“. (Roland Scheitz)

Beim Stichwort Produktive Stadt hat Seidel speziell das Gebiet zwischen Schulze-Delitzsch-Straße, Nordstraße, Hansestraße und Steffensweg im Blick: In dessen überschaubaren Wohnstraßen sind traditionell auch etliche kleine Handwerks- und Gewerbebetriebe ansässig. Kürzlich ist hier neuer Wohnraum entstanden: Zwischen der Schulze-Delitzsch-Straße und der Gustav-Adolf-Straße ist ein Netto-Markt zwölf neuen Reihenhäusern gewichen. Die Ortspolitik will aber ausdrücklich auch das Gewerbe erhalten und weiterentwickeln, betont Seidel: „Deshalb ist es wichtig, dass der Flächennutzungsplan nicht geändert wird und dass die Leute mitgenommen werden, um Wohnen und Gewerbe miteinander in Einklang zu bringen.“ Im Bauressort gibt es bereits Ideen dazu, wie eingeschossige Werkstattgebäude zum Beispiel mit Dachgärten aufgestockt werden könnten. Und so manch Immobilienbesitzer könnte sich für solche Konzepte erwärmen: „Wir müssen von dem reinen Effizienzdenken weg. Die Welt muss schöner werden“, sagt etwa Gerhard Möring, dessen Mieter Ralf Pichel im Quartier seit einigen Jahren eine exklusive Motorradmanufaktur betreibt. „Wir haben das Konzept Wohnen und Arbeiten am selben Ort aufgegriffen und sind damit total glücklich“, sagt Pichel, der selbst vor Ort wohnt und insbesondere die Mischung der Menschen mag, die täglich bei ihm vorbeischauen: Vom Fan exklusiver Zweiräder bis hin zu jenen, die mit kleinsten Problemen bei ihm anklopfen. Pichel hat auch schon mal einen Rückspiegel an einen elektrischen Rollstuhl angeschweißt. Die neuen Reihenhäuser sieht er nicht in Konkurrenz zum ansässigen Gewerbe: „Das passt hier ins Konzept. Ich wünsche mir nur, dass die Menschen, die da einziehen, sich nicht im Nachhinein beschweren und dass es hier ein Miteinander bleibt.“

Gutes Miteinander

Auch Bevar Dagli, der mit seinen Eltern Azat und Sakire eine Kfz-Werkstatt an der Erasmusstraße betreibt, schätzt das harmonische Miteinander im Quartier. „Wir versuchen immer, ein gutes Verhältnis zu den Nachbarn aufzubauen und Lösungen zu finden. Denn Nachbarn sind mit die wichtigsten Menschen“, sagt der 24-jährige Kfz-Meister und Bauingenieur, dem nur ein Detail an den Neubauten nicht so gut gefällt: „Die Häuser haben keine Parkplätze, stattdessen wurde eine Ablösesumme an die Stadt gezahlt. Dass die Parkplätze im Quartier weniger werden, merken wir auch.“

Manchmal sei es schwierig, Arbeit und Privates zu trennen, sagt Dagli, der nur wenige Schritte entfernt lebt – und zeigt lächelnd auf den Spielplatz gleich vis-à-vis: „Dort bin ich groß geworden und freue mich immer über das viele Grün, wenn ich aus der Werkstatt rauskomme.“ Schön wäre es allerdings, wenn die Fläche – auf der bis zum August 1944 die Wilhadikirche stand – wieder sauberer und somit kindgerechter würde.

Einige Meter weiter soll demnächst die Schulze-Delitzsch-Straße umgestaltet werden, um die Querverbindungen von der Waller Heerstraße in die Überseestadt zu verbessern und die Ortsteile besser zu vernetzen: Sie bekommt breitere Fußwege, Fahrradständer, neue Parkplätze und Bäume. Optisch setzt sie dann die baumbestandene Sankt-Magnus-Straße fort. Am Ende der Straße wird jenseits des Tordurchgangs an der Nordstraße eine zusätzliche Fußgängerampel aufgestellt, sodass man direkt den kleinen Trampelpfad in die Überseestadt erreicht. Die Straßenbahn­haltestelle Grenzstraße rückt dabei ein Stück in Richtung Innenstadt. Finanziert wird das Ganze über Umweltressort-Mittel aus dem Städtebauförderprogramm „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“; Mitte Januar hat die Baudeputation dafür fast 918 500 Euro bewilligt.

Früher waren in den Pavillons zwischen Johann-Bornemacher-Straße und Sankt-Magnus-­Straße etliche Geschäfte, heute sind die Schaufenster verhängt. (Roland Scheitz)

Die Maßnahme vorbereitet, mit allen Beteiligten abgestimmt und die Mittel dafür organisiert hatte Rainer Imholze, der bis Anfang des Jahres im Bauressort den Bereich Zentren- und Innenstadtentwicklung verantwortet hat und mittlerweile im Ruhestand ist. Dem Stadtteil hat er neben der Empfehlung, den Steffensweg über den Grünzug besser an die Innenstadt anzubinden, bei einem Walle-­Central-Workshop im September auch eine Vision zur Wiederbelebung der einstigen „Geschäftsmeile“ Steffensweg hinterlassen. Es geht dabei um die in den 1950er-Jahren errichtete Pavillon-Gruppe zwischen Johann-Bornemacher-Straße und Sankt-Magnus-Straße, in denen früher ein Bäcker, ein Fischhändler und andere Geschäfte ansässig waren. Mittlerweile sind die Schaufenster zugehängt, die Immobilien werden anderweitig genutzt. Architektenentwürfe zeigen, wie das Ensemble sich baulich aufwerten und zur Straße hin öffnen ließe. „Auf Grundlage eines entsprechenden Beiratsbeschlusses wäre eine Aufnahme als Projekt in das Städtebauförderungsprogramm möglich“, hatten sich die Workshop-Organisatoren dazu im September notiert. Die große Herausforderung ist jetzt, Kontakt zu den Eigentümern herzustellen, um die Pavillons mit ihnen gemeinsam zu entwickeln.

Viele Waller wünschen sich hier wieder Geschäfte und die Chance für einen Strukturwandel ist genau jetzt da, denn der Steffensweg wird ab März 2021 im Zuge einer Kanalsanierung komplett umgestaltet. Die Bau-Deputation hat dafür Ende März 1,5 Millionen Euro bereitgestellt, mit dem Umbau wird der Steffensweg auch zu einem Teilstück der Radpremiumroute D15 von Bremen-Nord über Gröpelingen, Walle und die City bis nach Hemelingen. An die Straßen-Umgestaltung knüpfen sich große Hoffnungen. „Man muss die Geschwindigkeit aus dem Steffensweg rausnehmen. Das ist notwendig, um die Straße attraktiv zu machen. Dann sitzt man da auch mal gerne an der Straße und trinkt einen Kaffee“, ist etwa Gerhard Möring überzeugt.

Der Einzelhandel sei auf Kunden angewiesen, unterstreicht dazu Seidel: „Das Geschäftsleben in Walle kann nur dann erfolgreich wiederbelebt werden, wenn die Waller dort auch tatsächlich einkaufen gehen.“